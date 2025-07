Décevant, le Limoges CSP se sépare de Souley Boum un an avant la fin de son contrat

Souley Boum (1,91 m, 26 ans) ne portera plus le maillot du Limoges CSP. Huit mois après son arrivée, et alors qu’il avait coûté 70 000 euros de buy-out au club limousin, le meneur scoreur américain quitte déjà le club. Le CSP a officialisé sa libération de contrat ce mardi 1er juillet, aux côtés de plusieurs autres joueurs sur le départ.

En ce 1er juillet, le Limoges CSP annonce les départs de :

– Souley Boum, libéré de sa dernière année de contrat

– Mohamed Diarra, qui rejoint le Cholet Basket

– Alexandre Chassang, qui a activé sa clause de sortie

– William Christmas, en fin de contrat

– Josh Bannan, en fin de… pic.twitter.com/6dtlLLOhjJ — Limoges CSP (@limogescsp) July 1, 2025

Une arrivée à prix d’or, une efficacité en pointillés

Recruté en plein milieu de la saison 2024-2025 en provenance du championnat polonais, Souley Boum avait suscité beaucoup d’espoirs. Le Limoges CSP, alors en difficulté, avait consenti un effort financier important pour le faire venir (70 000 euros de buy out), comme l’avait expliqué le directeur sportif Crawford Palmer : « Si nous avons accepté de payer un « buyout », c’est parce que nous sommes convaincus qu’il est la pièce maîtresse qu’il nous fallait. »

Pourtant, après un début prometteur (21 points à 5/6 à 3-points face à La Rochelle), le joueur californien a vite déçu. « On a cru à de la dynamite, on a eu droit à un pétard mouillé », a résumé Le Populaire du Centre dans un portrait sans concession de son passage. Ses statistiques finales (10 points, 2 rebonds et 2,5 passes en 21 matchs de Betclic ELITE) traduisent une contribution bien en deçà des attentes.

PROFIL JOUEUR Souley BOUM Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 191 cm Âge: 26 ans (26/01/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 10 #67 REB 2 #153 PD 2,5 #60

Un parcours intéressant avant l’Europe

Né à Oakland en 1999, passé par le lycée Oakland Tech, Souley Boum s’est distingué tout au long de son cursus NCAA, d’abord à San Francisco puis à UTEP et enfin Xavier, où il a brillé lors de la saison 2022-2023 (16,4 points, 4,4 rebonds, 4,3 passes). Non drafté en 2023, il avait tenté sa chance en Summer League avec les Sacramento Kings avant de rejoindre la G-League (Grand Rapids Gold).

Repéré après un excellent début de saison en Pologne (24,7 points, 6,6 passes en 7 matchs avec Dabrowa Gornicza), Boum avait convaincu Limoges de miser sur lui. Mais l’expérience française restera comme une parenthèse manquée dans son parcours.

Le CSP fait place nette

Le départ de Souley Boum s’inscrit dans un mouvement plus large de réajustement à Limoges. Le club a également acté la fin d’aventure de Mohamed Diarra (parti à Cholet, avec cette fois une indemnité de transfert de 70 000 euros de récupérée), Alexandre Chassang (clause de sortie activée), William Christmas et Josh Bannan (non prolongés). Un grand nettoyage d’effectif qui annonce un été agité sur le marché des transferts au CSP.