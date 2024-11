Souley Boum, explosion à Limoges ?

Après sept journées sans meneur américain, depuis le départ de Tyrell Terry, le Limoges CSP a trouvé la perle rare. Alors que le club limougeaud n’a plus gagné depuis presque un an à l’extérieur (le 10 décembre 2023 à Saint-Quentin), une disette incarnée par les deux lancers-francs ratés d’Alexandre Chassang au buzzer à Nancy samedi, il aura une dernière chance de mettre fin à cette série noire le 8 décembre à l’Astroballe, potentiellement avec Souley Boum (1,90 m, 25 ans) dans ses rangs.

Top scoreur en Pologne

Depuis le début de la saison, le meneur californien, d’origine guinéenne, était la sensation du championnat de Pologne, où il découvrait le basket européen. Un chiffre pour résumer son entame canon ? Samedi, en inscrivant 21 points (à 6/18), l’ex-coéquipier de Kezza Giffa (à UTEP) a mis fin à une folle série personnelle de trois sorties à plus de 30 points : 32, 35 et 36 unités ! Avec 24,7 points à 45%, 3,4 rebonds et 6,6 passes décisives en moyenne, il affiche la meilleure ligne statistiques de PLK. Des chiffres infiniment plus élevées que ce qu’il produisait en G-League l’an dernier (8,6 points à 40% et 2,9 passes décisives avec Grand Rapids).

70 000 euros de buy-out

De quoi attirer l’attention de clubs plus huppés que son employeur actuel, le MKS Dabrowa Gornicza. Dont le Limoges CSP, qui devrait réussir à s’attacher les services de Souley Boum, selon nos informations venant concorder avec celles du Populaire du Centre, même si rien n’est encore signé. Pour cause, afin d’engager définitivement l’ancien étudiant de Xavier (où il a évolué avec le Portelois Jack Nunge), le Cercle Saint-Pierre devra débourser la somme de 70 000 euros, ce qui reste un énorme investissement pour un rookie. Or, selon nos confrères du Populaire, Limoges a renoncé à la piste Brandon Jefferson pour raisons financières. La presse polonaise indique cependant que son départ de Dabrowa Gornicza est pratiquement acté.