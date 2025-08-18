Recherche
Équipes nationales

Sorti sur blessure avec le Cameroun, Jeremiah Hill donne des nouvelles rassurantes

AfroBasket - Lors du dernier match de poules du Cameroun à l'AfroBasket, Jeremiah Hill s'est blessé à la jambe. Après les premiers examens médicaux, le maître à jouer de l'Élan Chalon ne souffre à priori pas d'une grosse blessure.
00h00
Résumé
Sorti sur blessure avec le Cameroun, Jeremiah Hill donne des nouvelles rassurantes

Jeremiah Hill dispute actuellement l’AfroBasket 2025 avec le Cameroun.

Crédit photo : FIBA

Les fans de l’Élan Chalon ont dû avoir une sacrée frayeur en voyant les stories instagram de leur chouchou, Jeremiah Hill, dans la soirée du dimanche 17 août. Le meneur chalonnais a posté une vidéo dans l’ambulance qui le menait à l’hôpital pour y passer des examens médicaux. En effet, ce dernier est sorti sur blessure lors du 3e match de poules du Cameroun à l’AfroBasket, avec des images qui laissaient craindre le pire.

Pas de ligaments touchés

En début de 4e quart-temps, Jeremiah Hill (1,88 m, 29 ans) s’est blessé à la jambe, restant au sol pendant de longues minutes et devant être porté hors du terrain par ses coéquipiers. Ayant passé des examens médicaux dans la foulée, dont une IRM, les résultats se sont finalement révélés moins alarmants pour l’ancien joueur du BCM Gravelines-Dunkerque : les ligaments n’ont pas été touchés. C’est le joueur lui-même qui a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux : « Pas de ligaments touchés. Merci Dieu. Et du fond du cœur, merci à tous ceux qui ont pris des nouvelles. Cela signifie énormément pour moi. »

La story instagram de Jeremiah Hill, après sa blessure à l’AfroBasket 2025.

Déjà largement mené avant la sortie sur blessure de leur meneur de jeu, le Cameroun s’est incliné face au Nigéria (90-99). Les Lions indomptables devront passer par un barrage contre la République démocratique du Congo (mardi 19 août à 20h) pour espérer poursuivre leur route dans le tableau final de l’AfroBasket. À l’Élan Chalon, on espère juste que Jeremiah Hill reviendra en pleine santé au Colisée pour préparer la prochaine saison à venir en Betclic ELITE et BCL…

Chalon
Chalon
