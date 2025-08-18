Sorti sur blessure avec le Cameroun, Jeremiah Hill donne des nouvelles rassurantes

Les fans de l’Élan Chalon ont dû avoir une sacrée frayeur en voyant les stories instagram de leur chouchou, Jeremiah Hill, dans la soirée du dimanche 17 août. Le meneur chalonnais a posté une vidéo dans l’ambulance qui le menait à l’hôpital pour y passer des examens médicaux. En effet, ce dernier est sorti sur blessure lors du 3e match de poules du Cameroun à l’AfroBasket, avec des images qui laissaient craindre le pire.

Cameroon 🇨🇲 national team star, Jeremiah Hill, just sustained a horrible-looking leg injury and had to be carried off by his teammates as a result. #AfroBasket He is currently receiving treatment on the sidelines, but it doesn’t look good. He looks like he is in a lot of pain. pic.twitter.com/ic40u0CWcv — Δ¥Ω™ (@iam_Ayo) August 17, 2025

Pas de ligaments touchés

En début de 4e quart-temps, Jeremiah Hill (1,88 m, 29 ans) s’est blessé à la jambe, restant au sol pendant de longues minutes et devant être porté hors du terrain par ses coéquipiers. Ayant passé des examens médicaux dans la foulée, dont une IRM, les résultats se sont finalement révélés moins alarmants pour l’ancien joueur du BCM Gravelines-Dunkerque : les ligaments n’ont pas été touchés. C’est le joueur lui-même qui a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux : « Pas de ligaments touchés. Merci Dieu. Et du fond du cœur, merci à tous ceux qui ont pris des nouvelles. Cela signifie énormément pour moi. »

Déjà largement mené avant la sortie sur blessure de leur meneur de jeu, le Cameroun s’est incliné face au Nigéria (90-99). Les Lions indomptables devront passer par un barrage contre la République démocratique du Congo (mardi 19 août à 20h) pour espérer poursuivre leur route dans le tableau final de l’AfroBasket. À l’Élan Chalon, on espère juste que Jeremiah Hill reviendra en pleine santé au Colisée pour préparer la prochaine saison à venir en Betclic ELITE et BCL…