Éliminée de la compétition avec Brno, Zoé Wadoux disputera les playoffs d’EuroCup à Vilnius !

L’élimination du Zabiny Brno au premier tour des playoffs de l’EuroCup Féminine ne sonne pas la fin de la saison européenne de Zoé Wadoux (1,78 m, 25 ans). Arrivée en Tchéquie en octobre pour y remplacer Migna Touré, l’ancienne joueuse de Charnay a quitté Brno avant Noël.

Elle a ensuite trouvé un point de chute en Lituanie, au Kibirkstis Vilnius, qui disputera les 16e de finale des playoffs de l’EuroCup dès jeudi 15 janvier, face à Mersin.

Un court passage remarqué à Brno

Passée par la Pologne, l’Italie, Israël, la Belgique et donc la Tchéquie depuis son départ de Charnay en 2022, Zoé Wadoux avait rejoint Brno en octobre 2025. Les ambitions du club venaient d’être déçues par une élimination aux barrages de l’EuroLeague. L’effectif avait alors été remodelé pour l’EuroCup, avec entre autres le départ de Migna Touré, remplacée par sa compatriote en provenance de Namur.

PROFIL JOUEUR Zoé WADOUX Poste(s): Arrière Taille: 178 cm Âge: 25 ans (07/01/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroCup Féminine PTS 11,8 #126 REB 3,1 #277 PD 3,5 #89

En dix semaines sous le maillot tchèque, la shooteuse nordiste s’était notamment fait remarquer avec son match à 20 points à 6/11 à 3-points sur le parquet de Campobasso en EuroCup. Il s’agissait alors de son premier match européen à 20 points depuis plus de deux ans.

Son apport est ensuite resté régulier (à des hauteurs moindres) tout au long de la campagne européenne de Brno, qui a pris fin le 18 décembre contre Lublin. Wadoux apportait en moyenne 11,8 points à 46% aux tirs, 3,1 rebonds, et 3,5 passes décisives par match en 28 minutes. De quoi convaincre Vilnius de lui offrir un contrat pour la fin de saison, alors que le club aborde les 16e des playoffs d’EuroCup dès jeudi 15 janvier contre Mersin.

Quatre jours après son arrivée, la Française a déjà pu disputer ses premières minutes sous le maillot rouge de Vilnius. Le Kibirkstis s’est à cette occasion imposé tranquillement 44-83 face à l’Université de Riga samedi 10 janvier. Zoé Wadoux y a contribué avec 7 points à 3/6 aux tirs, 3 rebonds, et 3 passes décisives en 19 minutes.