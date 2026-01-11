Recherche
EuroCup Féminine

Éliminée de la compétition avec Brno, Zoé Wadoux disputera les playoffs d'EuroCup à Vilnius !

EUROCUP - Alors que Brno a été éliminé au premier tour des playoffs, son ancienne arrière Zoé Wadoux a trouvé un point de chute pour la suite de la phase finale de l'EuroCup Féminine. La shooteuse nordiste a rejoint les rangs de Vilnius, qualifié en 16e de finale, et adversaire de Mersin dès jeudi 15 janvier.
00h00
Éliminée de la compétition avec Brno, Zoé Wadoux disputera les playoffs d’EuroCup à Vilnius !

Zoé Wadoux jouera les playoffs d’EuroCup avec Vilnius.

Crédit photo : FIBA

L’élimination du Zabiny Brno au premier tour des playoffs de l’EuroCup Féminine ne sonne pas la fin de la saison européenne de Zoé Wadoux (1,78 m, 25 ans). Arrivée en Tchéquie en octobre pour y remplacer Migna Touré, l’ancienne joueuse de Charnay a quitté Brno avant Noël.

Elle a ensuite trouvé un point de chute en Lituanie, au Kibirkstis Vilnius, qui disputera les 16e de finale des playoffs de l’EuroCup dès jeudi 15 janvier, face à Mersin.

 

 

Un court passage remarqué à Brno

Passée par la Pologne, l’Italie, Israël, la Belgique et donc la Tchéquie depuis son départ de Charnay en 2022, Zoé Wadoux avait rejoint Brno en octobre 2025. Les ambitions du club venaient d’être déçues par une élimination aux barrages de l’EuroLeague. L’effectif avait alors été remodelé pour l’EuroCup, avec entre autres le départ de Migna Touré, remplacée par sa compatriote en provenance de Namur.

En dix semaines sous le maillot tchèque, la shooteuse nordiste s’était notamment fait remarquer avec son match à 20 points à 6/11 à 3-points sur le parquet de Campobasso en EuroCup. Il s’agissait alors de son premier match européen à 20 points depuis plus de deux ans.

Son apport est ensuite resté régulier (à des hauteurs moindres) tout au long de la campagne européenne de Brno, qui a pris fin le 18 décembre contre Lublin. Wadoux apportait en moyenne 11,8 points à 46% aux tirs, 3,1 rebonds, et 3,5 passes décisives par match en 28 minutes. De quoi convaincre Vilnius de lui offrir un contrat pour la fin de saison, alors que le club aborde les 16e des playoffs d’EuroCup dès jeudi 15 janvier contre Mersin.

 

Quatre jours après son arrivée, la Française a déjà pu disputer ses premières minutes sous le maillot rouge de Vilnius. Le Kibirkstis s’est à cette occasion imposé tranquillement 44-83 face à l’Université de Riga samedi 10 janvier. Zoé Wadoux y a contribué avec 7 points à 3/6 aux tirs, 3 rebonds, et 3 passes décisives en 19 minutes.

