EuroCup Féminine

Premier 100% pour les clubs français en EuroCup, Sarah Cissé cartonne, Wembanyama et Wadoux se distinguent

Pour la première fois de la saison, les quatre clubs français engagés en EuroCup féminine l'ont tous emporté ! Mention spéciale à Charnay, qui a fait tomber l'épouvantail Besiktas, et à Sarah Cissé, à créditer d'une nouvelle performance XXL du haut de ses 18 ans avec Lattes-Montpellier.
|
00h00
Résumé
Écouter
Premier 100% pour les clubs français en EuroCup, Sarah Cissé cartonne, Wembanyama et Wadoux se distinguent

À 18 ans, Sarah Cissé se régale en EuroCup avec le BLMA

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après la victoire d’Angers en Slovaquie mercredi, les trois autres clubs français ont imité l’UFAB ce jeudi soir sur les parquets de l’EuroCup, permettant de signer le premier 100% de la saison sur une journée européenne.

LIRE AUSSI

Cissé, 18 ans, 29 d’évaluation moyenne en EuroCup

Sur la route, respectivement à Dubrovnik (Croatie) et Beroe (Bulgarie), Lattes-Montpellier et Villeneuve-d’Ascq n’ont pas connu le moindre problème. Dans la perle de l’Adriatique, le BLMA s’est régalé, pour finir avec 46 points d’avance (100-54). Comme la semaine dernière, le succès héraultais a été marqué par la démonstration de Sarah Cissé, 18 ans, convoquée en équipe de France A pour le stage du mois de novembre.

– Journée 3

Déjà performante la semaine dernière contre Sassari (23 points à 8/11 et 5 rebonds), la jeune intérieure a fait encore mieux contre la faible opposition croate : 28 points à 11/13 et 8 rebonds pour 34 d’évaluation en 28 minutes. Particulièrement prometteur pour ce qui n’était que son… sixième match professionnel (25,5 points à 79% et 6,5 rebonds pour 29 d’évaluation de moyenne en EuroCup) !

Sarah CISSÉ
Sarah CISSÉ
28
PTS
8
REB
1
PDE
Logo EuroCup Féminine
RAG
54 100
MON

L’ESBVA rattrape la tête 

Leader invaincu de son groupe après trois journées, le BLMA est en position de force pour se qualifier, tandis que l’ESBVA a bien effacé sa boulette inaugurale en Suisse. À mi-parcours, les tenantes du titre sont à égalité en tête de sa poule avec Fribourg et Wroclaw (2v-1d).

– Journée 3

Dans l’antre de l’équipe la plus faible de la poule, Beroe, les Nordistes ont cette fois fait parler la suprématie en l’emportant 93-61. On notera la performance parfaite d’Alexis Peterson avec 17 points à 100%, 2 rebonds et 3 passes décisives pour 22 d’évaluation en 23 minutes.

Alexis PETERSON
Alexis PETERSON
17
PTS
2
REB
3
PDE
Logo EuroCup Féminine
BER
61 93
VIL

« On a une nouvelle fois pu partager les rôles avec dix joueuses qui ont scoré », se satisfait Maxime Bézin, interrogé par La Voix du Nord. « On a fait un match sérieux. Le score a permis de pouvoir donner plus de responsabilités à certaines. » Le technicien nordiste pense notamment à Naëma Kouadio, qui a vécu sa première soirée de référence sur la scène professionnelle avec 8 points à 4/7 en 13 minutes.

Naëma KOUADIO
Naëma KOUADIO
8
PTS
2
REB
0
PDE
Logo EuroCup Féminine
BER
61 93
VIL

Le gros coup de Charnay

De son côté, Charnay a éprouvé beaucoup plus de difficulté (67-59), mais la prestation du CBBS est la plus méritante puisque les Pinkies devaient faire face à un l’un des favoris de la compétition : le Besiktas Istanbul, escorté de ses dizaines habituels de supporters jusqu’à la petite commune de Saône-et-Loire.

– Journée 3

Si Migna Touré a dévissé pour son retour en Bourgogne (11 points à 4/15, 4 rebonds et 5 passes décisives), elle la native de Nevers, c’est l’ex-berruyère Amy Okonkwo qui a longtemps maintenu les Stambouliotes dans le match avec ses 22 unités.

Migna TOURÉ
Migna TOURÉ
11
PTS
4
REB
5
PDE
Logo EuroCup Féminine
CHA
67 59
BES

Mais Besiktas a fini par décrocher, faute notamment de profondeur de banc. Alors que Stéphane Leite a pu pianoter sur neuf joueuses entre 18 minutes et 28 minutes de jeu, son homologue turc Ayhan Avci a donné plus de 30 minutes à ses cinq joueuses du cinq majeur, tandis que son banc n’a pas scoré le moindre point !

De plus, à l’image de Shakayla Thomas (22 points à 8/12 et 10 rebonds), le CBBS a pilonné à l’intérieur. Après la phase aller, voici Charnay en tête de sa poule (2v-1d), à égalité avec l’Athinaikos Qualco, qui se déplacera la semaine prochaine à la salle Maurice Chevalier…

Shakayla THOMAS
Shakayla THOMAS
22
PTS
10
REB
0
PDE
Logo EuroCup Féminine
CHA
67 59
BES

Et les autres tricolores ?

De nombreuses autres Français ont arpenté les parquets d’EuroCup aux quatre coins du continent ces deux derniers jours. Clarince Djaldi-Tabdi (Avenida) a notamment vécu une belle soirée en Lituanie (12 points à 6/10 et 3 rebonds), tout comme Sara Roumy (GEAS) avec ses 16 points contre Sepsi-SIC.

Clarince DJALDI-TABDI
Clarince DJALDI-TABDI
12
PTS
3
REB
0
PDE
Logo EuroCup Féminine
NEP
61 88
AVE

Mais la palme revient à Zoé Wadoux. Récemment signée par le Zabiny Brno, la shooteuse nordiste a validé sa première sortie à plus de 20 points en Europe depuis novembre 2023. L’ancienne villeneuvoise a compilé 20 points à 6/11 à 3-points sur le parquet de Campobasso.

Zoé WADOUX
Zoé WADOUX
20
PTS
6
REB
1
PDE
Logo EuroCup Féminine
MAG
54 76
BRN

Keltern – Peja, avec trois Françaises !

Enfin, après un match sans la semaine dernière à Vilnius (10 points à 2/9), Eve Wembanyama a renoué avec ses standards de la première journée. Si le KB Peja n’a pas existé en Allemagne (57-92), face au Keltern d’Ysaline Saulnier (5 points à 2/6, 4 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception), pour son troisième déplacement consécutif (trois réceptions sur la phase retour), la grande sœur de Wemby n’a pas grand chose à se reprocher.

Ysaline SAULNIER
Ysaline SAULNIER
5
PTS
4
REB
3
PDE
Logo EuroCup Féminine
RUT
92 57
PEJ

De loin le plus gros temps de jeu de son équipe avec 36 minutes, l’ancienne joueuse de Ligue 2 s’est fendu de 22 points à 9/17, 6 rebonds, 4 interceptions, 1 passe décisive et 1 contre pour 20 d’évaluation. Soit la moitié de son équipe (40 au total) !

Eve WEMBANYAMA
Eve WEMBANYAMA
22
PTS
6
REB
1
PDE
Logo EuroCup Féminine
RUT
92 57
PEJ

Depuis début octobre, Eve Wembanyama évolue avec deux compatriotes, Clara Mertz et Salimata Koita, Si la première s’est contentée de 4 minutes jusque-là, l’autre obtient un vrai rôle avec quasiment 13 minutes de moyenne par match, alors qu’elle sort de deux saisons en NF1 entre Annemasse et Roanne. En Allemagne, la Francilienne a terminé avec 3 points, 3 rebonds, 2 interceptions et 1 passe décisive en 15 minutes.

Salimata KOITA
Salimata KOITA
3
PTS
3
REB
1
PDE
Logo EuroCup Féminine
RUT
92 57
PEJ
joraberanto
Bien le résumé complet des françaises en EuroCup Women. Merci Alexandre.
