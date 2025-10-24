Premier 100% pour les clubs français en EuroCup, Sarah Cissé cartonne, Wembanyama et Wadoux se distinguent

Après la victoire d’Angers en Slovaquie mercredi, les trois autres clubs français ont imité l’UFAB ce jeudi soir sur les parquets de l’EuroCup, permettant de signer le premier 100% de la saison sur une journée européenne.

Cissé, 18 ans, 29 d’évaluation moyenne en EuroCup

Sur la route, respectivement à Dubrovnik (Croatie) et Beroe (Bulgarie), Lattes-Montpellier et Villeneuve-d’Ascq n’ont pas connu le moindre problème. Dans la perle de l’Adriatique, le BLMA s’est régalé, pour finir avec 46 points d’avance (100-54). Comme la semaine dernière, le succès héraultais a été marqué par la démonstration de Sarah Cissé, 18 ans, convoquée en équipe de France A pour le stage du mois de novembre.

Déjà performante la semaine dernière contre Sassari (23 points à 8/11 et 5 rebonds), la jeune intérieure a fait encore mieux contre la faible opposition croate : 28 points à 11/13 et 8 rebonds pour 34 d’évaluation en 28 minutes. Particulièrement prometteur pour ce qui n’était que son… sixième match professionnel (25,5 points à 79% et 6,5 rebonds pour 29 d’évaluation de moyenne en EuroCup) !

L’ESBVA rattrape la tête

Leader invaincu de son groupe après trois journées, le BLMA est en position de force pour se qualifier, tandis que l’ESBVA a bien effacé sa boulette inaugurale en Suisse. À mi-parcours, les tenantes du titre sont à égalité en tête de sa poule avec Fribourg et Wroclaw (2v-1d).

Dans l’antre de l’équipe la plus faible de la poule, Beroe, les Nordistes ont cette fois fait parler la suprématie en l’emportant 93-61. On notera la performance parfaite d’Alexis Peterson avec 17 points à 100%, 2 rebonds et 3 passes décisives pour 22 d’évaluation en 23 minutes.

« On a une nouvelle fois pu partager les rôles avec dix joueuses qui ont scoré », se satisfait Maxime Bézin, interrogé par La Voix du Nord. « On a fait un match sérieux. Le score a permis de pouvoir donner plus de responsabilités à certaines. » Le technicien nordiste pense notamment à Naëma Kouadio, qui a vécu sa première soirée de référence sur la scène professionnelle avec 8 points à 4/7 en 13 minutes.

Le gros coup de Charnay

De son côté, Charnay a éprouvé beaucoup plus de difficulté (67-59), mais la prestation du CBBS est la plus méritante puisque les Pinkies devaient faire face à un l’un des favoris de la compétition : le Besiktas Istanbul, escorté de ses dizaines habituels de supporters jusqu’à la petite commune de Saône-et-Loire.

Si Migna Touré a dévissé pour son retour en Bourgogne (11 points à 4/15, 4 rebonds et 5 passes décisives), elle la native de Nevers, c’est l’ex-berruyère Amy Okonkwo qui a longtemps maintenu les Stambouliotes dans le match avec ses 22 unités.

Mais Besiktas a fini par décrocher, faute notamment de profondeur de banc. Alors que Stéphane Leite a pu pianoter sur neuf joueuses entre 18 minutes et 28 minutes de jeu, son homologue turc Ayhan Avci a donné plus de 30 minutes à ses cinq joueuses du cinq majeur, tandis que son banc n’a pas scoré le moindre point !

De plus, à l’image de Shakayla Thomas (22 points à 8/12 et 10 rebonds), le CBBS a pilonné à l’intérieur. Après la phase aller, voici Charnay en tête de sa poule (2v-1d), à égalité avec l’Athinaikos Qualco, qui se déplacera la semaine prochaine à la salle Maurice Chevalier…

Et les autres tricolores ?

De nombreuses autres Français ont arpenté les parquets d’EuroCup aux quatre coins du continent ces deux derniers jours. Clarince Djaldi-Tabdi (Avenida) a notamment vécu une belle soirée en Lituanie (12 points à 6/10 et 3 rebonds), tout comme Sara Roumy (GEAS) avec ses 16 points contre Sepsi-SIC.

Mais la palme revient à Zoé Wadoux. Récemment signée par le Zabiny Brno, la shooteuse nordiste a validé sa première sortie à plus de 20 points en Europe depuis novembre 2023. L’ancienne villeneuvoise a compilé 20 points à 6/11 à 3-points sur le parquet de Campobasso.

Keltern – Peja, avec trois Françaises !

Enfin, après un match sans la semaine dernière à Vilnius (10 points à 2/9), Eve Wembanyama a renoué avec ses standards de la première journée. Si le KB Peja n’a pas existé en Allemagne (57-92), face au Keltern d’Ysaline Saulnier (5 points à 2/6, 4 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception), pour son troisième déplacement consécutif (trois réceptions sur la phase retour), la grande sœur de Wemby n’a pas grand chose à se reprocher.

De loin le plus gros temps de jeu de son équipe avec 36 minutes, l’ancienne joueuse de Ligue 2 s’est fendu de 22 points à 9/17, 6 rebonds, 4 interceptions, 1 passe décisive et 1 contre pour 20 d’évaluation. Soit la moitié de son équipe (40 au total) !

Depuis début octobre, Eve Wembanyama évolue avec deux compatriotes, Clara Mertz et Salimata Koita, Si la première s’est contentée de 4 minutes jusque-là, l’autre obtient un vrai rôle avec quasiment 13 minutes de moyenne par match, alors qu’elle sort de deux saisons en NF1 entre Annemasse et Roanne. En Allemagne, la Francilienne a terminé avec 3 points, 3 rebonds, 2 interceptions et 1 passe décisive en 15 minutes.