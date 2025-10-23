Angers déroule à Piestany et rebascule en positif en EuroCup

Après sa victoire face à Basket Landes dimanche dernier en Ligue féminine, l’Union féminine Angers Basket 49 a enchaîné en EuroCup avec un nouveau succès convaincant. En déplacement en Slovaquie, les Angevines ont dominé Piestany (57-81) sans jamais trembler, basculant à 2 victoires et 1 dans ce premier tour.

Un match rapidement maîtrisé

L’entame fut pourtant hésitante pour les joueuses d’Aurélie Bonnan, contraintes de gérer l’enchaînement des matchs et les longs trajets. Malgré un bon départ (4-11, 4e), l’UFAB a laissé revenir son adversaire (15-16, 10e). Mais la réaction a été immédiate : un 16-0 dans le deuxième quart-temps, impulsé par Eve Eve Mahoutou, et Marine Dursus, a totalement inversé la tendance (19-37, 15e). Dès lors, la rencontre a basculé à sens unique.

Piestany, maladroit (32 % de réussite), n’a jamais trouvé la solution face à la défense angevine. À la pause, Angers menait déjà 27-41. La deuxième mi-temps a confirmé la supériorité française, notamment grâce à Batabe Zempare (13 points) qui a profité de la dynamique collective pour se relancer.

Les jeunes à l’honneur

Avec un écart conséquent (41-66, 30e), Aurélie Bonnan a pu offrir un peu de répit à ses cadres et du temps de jeu à ses jeunes pousses. Bayssière, Cherry et Petiteau ont ainsi foulé le parquet européen, une expérience précieuse pour la suite.

« On tire beaucoup sur certaines joueuses donc c’était plutôt positif de pouvoir les reposer un peu. Les rotations ont fait le boulot, les jeunes ont été intéressantes dans des registres différents », a expliqué la coach angevine au micro d’Ouest-France.

Cette gestion maîtrisée, dans un calendrier toujours aussi chargé, permet à l’UFAB de préparer sereinement la réception de Charleville-Mézières samedi, tout en restant dans la course à la première place du groupe.