EuroCup Féminine

Angers déroule à Piestany et rebascule en positif en EuroCup

EuroCup féminine - L’UFAB, le club d'Angers, a confirmé sa belle forme du moment en s’imposant largement sur le parquet des Piestany Cajky (57-81) ce mercredi en EuroCup. Une victoire maîtrisée de bout en bout, marquée par la belle prestation collective des joueuses d’Aurélie Bonnan.
00h00
Crédit photo : FIBA

Crédit photo : FIBA

Après sa victoire face à Basket Landes dimanche dernier en Ligue féminine, l’Union féminine Angers Basket 49 a enchaîné en EuroCup avec un nouveau succès convaincant. En déplacement en Slovaquie, les Angevines ont dominé Piestany (57-81) sans jamais trembler, basculant à 2 victoires et 1 dans ce premier tour.

– Journée 3

Un match rapidement maîtrisé

L’entame fut pourtant hésitante pour les joueuses d’Aurélie Bonnan, contraintes de gérer l’enchaînement des matchs et les longs trajets. Malgré un bon départ (4-11, 4e), l’UFAB a laissé revenir son adversaire (15-16, 10e). Mais la réaction a été immédiate : un 16-0 dans le deuxième quart-temps, impulsé par Eve Eve Mahoutou,  et Marine Dursus, a totalement inversé la tendance (19-37, 15e). Dès lors, la rencontre a basculé à sens unique.

Piestany, maladroit (32 % de réussite), n’a jamais trouvé la solution face à la défense angevine. À la pause, Angers menait déjà 27-41. La deuxième mi-temps a confirmé la supériorité française, notamment grâce à Batabe Zempare (13 points) qui a profité de la dynamique collective pour se relancer.

Les jeunes à l’honneur

Avec un écart conséquent (41-66, 30e), Aurélie Bonnan a pu offrir un peu de répit à ses cadres et du temps de jeu à ses jeunes pousses. Bayssière, Cherry et Petiteau ont ainsi foulé le parquet européen, une expérience précieuse pour la suite.

« On tire beaucoup sur certaines joueuses donc c’était plutôt positif de pouvoir les reposer un peu. Les rotations ont fait le boulot, les jeunes ont été intéressantes dans des registres différents », a expliqué la coach angevine au micro d’Ouest-France.

Cette gestion maîtrisée, dans un calendrier toujours aussi chargé, permet à l’UFAB de préparer sereinement la réception de Charleville-Mézières samedi, tout en restant dans la course à la première place du groupe.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

