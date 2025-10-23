Recherche
NBA

Terry Rozier et Chauncey Billups arrêtés dans une enquête FBI sur les paris sportifs

Terry Rozier du Heat et l'entraîneur des Trail Blazers Chauncey Billups ont été arrêtés jeudi matin dans le cadre d'une enquête du FBI sur les paris sportifs illégaux, marquant un nouveau scandale pour la NBA.
Crédit photo : Sam Navarro-Imagn Images

Le basketball professionnel américain traverse une nouvelle crise. En effet, jeudi matin, le FBI a arrêté Terry Rozier, arrière du Miami Heat, et Chauncey Billups, entraîneur des Portland Trail Blazers. Les autorités les soupçonnent d’être impliqués dans un vaste réseau de paris illégaux.

Une enquête qui remonte à 2023

Tout commence en mars 2023, lors d’un match entre les Charlotte Hornets et les New Orleans Pelicans. À ce moment-là, Rozier évolue encore à Charlotte. Ce soir-là, les plateformes de paris remarquent soudain une activité inhabituelle : de nombreux parieurs misent sur une contre-performance du joueur.

Peu à peu, la situation attire l’attention des enquêteurs. En moins d’une heure, un professionnel place 30 paris totalisant 13 759 dollars. Il parie sur des statistiques inférieures aux prévisions pour Rozier — points, rebonds et passes. Face à ces anomalies, plusieurs sites réagissent rapidement et suspendent aussitôt les paris le concernant.

Finalement, Rozier ne joue que dix minutes avant de quitter le terrain, prétextant une blessure au pied. Ce match devient alors son dernier sous le maillot des Hornets. Par la suite, en janvier 2024, il rejoint le Miami Heat, marquant un tournant dans sa carrière.

Des accusations distinctes pour Billups

Parallèlement, Chauncey Billups fait face à des accusations bien différentes. En effet, les enquêteurs l’accusent d’avoir participé à un réseau de poker illégal lié à la mafia. L’ancien meneur NBA, aujourd’hui entraîneur des Trail Blazers, a été arrêté dans l’Oregon. Il doit d’ailleurs comparaître devant un tribunal ce jeudi.

Pendant ce temps, Rozier, 31 ans, entame la dernière saison de son contrat de quatre ans à 96,3 millions de dollars. D’après le FBI, il ferait partie d’un groupe de six personnes ayant utilisé des informations internes pour organiser des paris criminels sur des matchs NBA. Ainsi, les enquêteurs voient en lui une figure centrale de cette affaire.

Le FBI passe à l’offensive

Lors d’une conférence de presse à New York, le directeur du FBI, Kash Patel, a confirmé les arrestations. De plus, il a précisé que deux actes d’accusation visaient des réseaux de paris sportifs et de poker illégaux. Selon lui, cette opération démontre la volonté du Bureau de lutter plus fermement contre la corruption dans le sport professionnel.

Enfin, cette affaire fait écho à celle de Jontay Porter, ancien joueur des Toronto Raptors, banni à vie de la NBA en 2024 pour un système de paris similaire. À l’époque, Porter avait reconnu avoir truqué ses performances lors de deux matchs de la saison 2023-2024. De ce fait, la ligue redoute aujourd’hui un nouveau scandale d’ampleur comparable.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
