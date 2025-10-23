Mondeville crée la surprise, Landerneau et l’ASVEL confirment en Coupe de France féminine

Entre exploit normand et confirmations attendues, ce 2e tour de Coupe de France féminine a rappelé que la magie de la compétition pouvait encore frapper à tout moment. Si les équipes européennes n’étaient pas concernées par ce tour, certaines formations de La Boulangère Wonderligue ont fait le travail, tandis qu’une grosse surprise est venue de Normandie avec la victoire de Mondeville contre Chartres après deux prolongations.

L’exploit de Mondeville face à Chartres

La Halle Bérégovoy a vibré comme aux plus belles heures de la tradition mondevillaise. Face à Chartres, pensionnaire de La Boulangère Wonderligue, l’équipe de LF2 a renversé les pronostics après deux prolongations (91-84). Joelly Belleka et Cameron Kolissoko ont brillé dans un collectif combatif, déterminé à faire chuter un adversaire mieux armé sur le papier. Malgré les efforts d’Assitan Koné, les Chartraines ont fini par céder. Mondeville poursuit ainsi sa route dans la compétition, symbole d’un club toujours inspiré lorsqu’il s’agit de Coupe.

L’ASVEL et Landerneau au rendez-vous

Les clubs de La Boulangère Wonderligue en lice n’ont pas tremblé. À domicile, l’ASVEL Féminin a dominé Toulouse (82-60) grâce à une Sara Scalia en réussite, confirmant la belle dynamique du moment. De son côté, Landerneau a récidivé contre La Roche Vendée, déjà battue en championnat samedi dernier. Portées par Harmoni Turner (21 points), les Bretonnes ont maîtrisé leur sujet (71-61) et s’offrent une nouvelle victoire pleine de confiance.

BIG WIIN ✨ Avec cette victoire nos Lionnes se qualifient pour les 8e de finale de Coupe de France🔥 👉🏻 On se retrouve très vite à Mado ! Rendez-vous samedi pour le retour de La Boulangère Wonder Ligue face à Landerneau.#ASVElles pic.twitter.com/OS12mgCjuU — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) October 22, 2025

Les clubs de LF2 confirment leur solidité

Si Mondeville a brillé, d’autres formations de LF2 ont tenu leur rang. La Tronche Meylan s’est imposée à Strasbourg (57-70), Aulnoye a pris le dessus dans le derby du Nord face à Saint-Amand (84-93) et Voiron a remporté son duel serré contre Monaco (60-62). Des confirmations qui témoignent de la compétitivité du deuxième échelon national, bien décidé à jouer les trouble-fêtes dans cette édition 2025-2026 de la Coupe de France.