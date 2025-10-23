Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Coupe du Monde féminine

Mondeville crée la surprise, Landerneau et l’ASVEL confirment en Coupe de France féminine

Coupe de France - En attendant l’entrée en lice des équipes d’EuroLeague et d’EuroCup, le 2e tour de la Coupe de France féminine a souri à Mondeville, auteur de l’exploit face à Chartres, et à deux clubs de La Boulangère Wonderligue : Lyon et Landerneau.
|
00h00
Résumé
Écouter
Mondeville crée la surprise, Landerneau et l’ASVEL confirment en Coupe de France féminine

Mondeville a sorti Chartres, pensionnaire de la division supérieure, ce mercredi en Coupe de France

Crédit photo : USO Mondeville

Entre exploit normand et confirmations attendues, ce 2e tour de Coupe de France féminine a rappelé que la magie de la compétition pouvait encore frapper à tout moment. Si les équipes européennes n’étaient pas concernées par ce tour, certaines formations de La Boulangère Wonderligue ont fait le travail, tandis qu’une grosse surprise est venue de Normandie avec la victoire de Mondeville contre Chartres après deux prolongations.

L’exploit de Mondeville face à Chartres

La Halle Bérégovoy a vibré comme aux plus belles heures de la tradition mondevillaise. Face à Chartres, pensionnaire de La Boulangère Wonderligue, l’équipe de LF2 a renversé les pronostics après deux prolongations (91-84). Joelly Belleka et Cameron Kolissoko ont brillé dans un collectif combatif, déterminé à faire chuter un adversaire mieux armé sur le papier. Malgré les efforts d’Assitan Koné, les Chartraines ont fini par céder. Mondeville poursuit ainsi sa route dans la compétition, symbole d’un club toujours inspiré lorsqu’il s’agit de Coupe.

L’ASVEL et Landerneau au rendez-vous

Les clubs de La Boulangère Wonderligue en lice n’ont pas tremblé. À domicile, l’ASVEL Féminin a dominé Toulouse (82-60) grâce à une Sara Scalia en réussite, confirmant la belle dynamique du moment. De son côté, Landerneau a récidivé contre La Roche Vendée, déjà battue en championnat samedi dernier. Portées par Harmoni Turner (21 points), les Bretonnes ont maîtrisé leur sujet (71-61) et s’offrent une nouvelle victoire pleine de confiance.

Les clubs de LF2 confirment leur solidité

Si Mondeville a brillé, d’autres formations de LF2 ont tenu leur rang. La Tronche Meylan s’est imposée à Strasbourg (57-70), Aulnoye a pris le dessus dans le derby du Nord face à Saint-Amand (84-93) et Voiron a remporté son duel serré contre Monaco (60-62). Des confirmations qui témoignent de la compétitivité du deuxième échelon national, bien décidé à jouer les trouble-fêtes dans cette édition 2025-2026 de la Coupe de France.

Résultats du 2e tour de Coupe de France féminine du 22 octobre 2025 :

  • Monaco (LF2) – Voiron (LF2) : 60-62

  • Saint-Amand (LF2) – Aulnoye (LF2) : 84-93

  • Strasbourg (LF2) – La Tronche Meylan (LF2) : 57-70

  • Lyon ASVEL (LBWL) – Toulouse (LBWL) : 82-60

  • Landerneau (LBWL) – Roche Vendée (LBWL) : 71-61

  • Mondeville (LF2) – Chartres (LBWL) : 91-84 ap

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NM1
00h00Hamady Ndiaye bientôt à la découverte de la NM1 ?
Mondeville a sorti Chartres, pensionnaire de la division supérieure, ce mercredi en Coupe de France
Coupe de France Féminine
00h00Mondeville crée la surprise, Landerneau et l’ASVEL confirment en Coupe de France féminine
EuroLeague
00h00Spencer Dinwiddie, un vrai joueur NBA débarque en EuroLeague !
T.J. Campbell a intégré le Top 10 des meilleurs marqueurs de Cholet Basket, ce mercredi 22 octobre
Betclic ELITE
00h00T.J. Campbell entre dans le top 10 des meilleurs scoreurs de l’histoire de Cholet Basket
EuroCup
00h00Axel Bouteille et Jerry Boutsiele mènent Buducnost vers la victoire
ELITE 2
00h00Bastien Pinault fait son retour avec l’Élan Béarnais face à Évreux
Angers revient de Slovaquie avec une deuxième victoire cette saison en EuroCup
EuroCup Féminine
00h00Angers déroule à Piestany et rebascule en positif en EuroCup
Alexandre Gavrilovic sous le maillot de Bursaspor
À l’étranger
00h00Alexandre Gavrilovic part à la découverte de l’Asie
NBA
00h00Bon match de la paire de Charlotte Diabaté – Salaün, Gobert gagne, Risacher se montre malgré la défaite
EuroLeague
00h00Maledon domine Hoard, mais c’est le Maccabi qui gagne
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Terry Rozier et Chauncey Billups arrêtés dans une enquête FBI sur les paris sportifs
NBA
00h00Bon match de la paire de Charlotte Diabaté – Salaün, Gobert gagne, Risacher se montre malgré la défaite
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des Bleus et star NBA, avec l’Élan Chalon… à Toronto !
NBA
00h00Un Victor Wembanyama transformé terrifie la NBA pour sa première
Vlatko Cancar quitte Milan
NBA
00h00Milan se sépare déjà de son champion NBA
Sarunas Jasikevicius et le Fenerbahçe Istanbul vont-ils quitter l'EuroLeague pour la ligue européenne de la NBA
NBA
00h00Le Fenerbahçe et la NBA en Europe : « Nous cherchons la voie idéale »
NBA
00h00Jour de grands débuts en NBA pour Nolan Traoré : la voie est libre aux Brooklyn Nets
NBA
00h00Un ancien Espoir de Nanterre, star du tournoi… d’Alençon, facteur X du champion NBA Oklahoma City !
NBA
00h00[Vidéo] Ousmane Dieng a reçu sa bague de champion NBA
NBA
00h00Cinq pays ciblés en priorité par la ligue NBA Europe, dont la France
1 / 0