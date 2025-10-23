Axel Bouteille et Jerry Boutsiele mènent Buducnost vers la victoire

Après deux défaites consécutives contre Ankara et Trente, le Buducnost Podgorica avait besoin d’un match référence pour repartir de l’avant en EuroCup. Face à un Panionios Athènes en difficulté aussi bien dans son championnat national qu’en compétition européenne, Axel Bouteille (2,01 m, 30 ans) et ses coéquipiers ont parfaitement répondu présent, s’imposant 91 à 63 à domicile. L’international a été le meilleur marqueur de la rencontre avec 16 points, dans une performance collective complète et équilibrée.

Le Buducnost frappe fort d’entrée

Les joueurs d’Andrej Zakelj ont pris les devants dès les premières minutes, menant 28-13 après un premier quart-temps maîtrisé (11/18 aux tirs). Bien en place défensivement, ils ont limité les Grecs à 4/17 de loin tout en affichant une redoutable adresse à trois points (63,6 % à la pause).

L’ancien Dijonnais Rasheed Sulaimon a donné le ton avec 11 points, 4 rebonds et 6 passes à la mi-temps, avant qu’Axel Bouteille ne prenne le relais en attaque. « Cette victoire était plus que nécessaire », a reconnu le coach slovène – bientôt en charge de la sélection du Monténégro – après la rencontre. « L’énergie et la concentration étaient là, et je suis satisfait de l’approche des joueurs. »

Axel Bouteille leader d’un collectif retrouvé, Jerry Boutsiele précieux

En 19 minutes, Axel Bouteille a signé 16 points à 5/5 aux tirs, 1 rebonds et 3 passes pour 20 d’évaluation, confirmant son rôle clé dans le dispositif offensif de Buducnost. Fletcher Magee (15 points) et l’ex-Dijonais Sulaimon (13) ont également contribué à la domination monténégrine.

Enfin, Jerry Boutsiele, l’autre Français du club de la capitale monténégrine a ajouté 8 points, 4 rebonds et 1 passe pour 11 d’évaluation en 21 minutes (avec le meilleur +/- de son équipe +25). L’équipe a établi ses meilleurs totaux de la saison aux rebonds (42) et aux passes décisives (24).

Complètement dépassé, Panionios n’a inscrit que 10 points dans le troisième quart-temps, confirmant la solidité retrouvée des locaux.

En route pour la Lituanie avec confiance

En stoppant sa série négative, le Buducnost (2-2) équilibre son bilan et aborde son prochain déplacement à Lietkabelis Panevezys avec confiance. S’ils conservent la même intensité que face à Panionios, Axel Bouteille et ses coéquipiers pourraient bien enchaîner un deuxième succès de rang en EuroCup. Au classement Buducnost est quatrième du groupe B de l’Europe dans une poule dominée par la JL Bourg (4 victoires en 4 matchs) qui vient de battre facilement les Lituaniens (93-65).