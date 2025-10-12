Recherche
À l’étranger

Jerry Boutsiele et Axel Bouteille plantent 40 points pour porter le Budućnost Podgorica vers la victoire en Ligue adriatique

Jerry Boutsiele et Axel Bouteille ont brillé ce samedi soir lors du succès de Budućnost Podgorica face à Cedevita Olimpija (88-71) en Ligue adriatique. Les deux Français ont cumulé 40 points à eux deux pour offrir au club monténégrin sa première victoire de la saison.
|
00h00
Résumé
Écouter
Jerry Boutsiele a signé un gros double-double en Ligue adriatique

Crédit photo : Buducnost / Filip Roganovic

Après un faux départ le week-end dernier, le Budućnost Podgorica s’est bien relancé ce samedi soir en disposant du Cedevita Olimpija Ljubljana (88-71) dans sa salle de Morača, lors de la 2e journée de Ligue adriatique. Le club monténégrin s’appuie notamment sur son duo français : Jerry Boutsiele et Axel Bouteille.

– Journée 2

Les Français décisifs à Podgorica

Dominateurs dès le premier quart-temps (29-17), les joueurs du Budućnost ont vu les Slovènes recoller avant la pause (44-41). Mais dès le retour des vestiaires, un 9-2 en deux minutes a redonné l’avantage aux locaux, qui n’ont plus jamais regardé derrière eux.

Jerry Boutsiele (2,04 m, 32 ans) a été le grand artisan de ce succès, avec un double-double autoritaire : 20 points, 10 rebonds et 2 passes pour 26 d’évaluation. L’ancien joueur de Limoges a imposé sa loi dans la raquette, permettant à son équipe de dominer le rebond (41 à 23).

Jerry BOUTSIELE
Jerry BOUTSIELE
20
PTS
10
REB
2
PDE
Logo ABA Liga
BUD
88 71
CED

Son compatriote Axel Bouteille (2,01 m, 30 ans) a lui aussi réalisé une belle performance offensive : 20 points à 8/12 aux tirs, dont 3/5 à 3-points. L’ailier, passé par le Malaga et le TT Ankara, confirme son excellente adaptation à son nouveau club.

Axel BOUTEILLE
Axel BOUTEILLE
20
PTS
3
REB
0
PDE
Logo ABA Liga
BUD
88 71
CED

Cameron Houindo en difficulté côté slovène

Face à eux, un autre Français était présent : Cameron Houindo (2,05 m, 17 ans). Mais le jeune intérieur du Cedevita Olimpija n’a pas eu l’occasion de s’illustrer, terminant la rencontre sans le moindre point en 9 minutes de jeu.

Grâce à ce succès, le Budućnost revient à l’équilibre (1 victoire, 1 défaite) avant d’enchaîner la semaine prochaine à Belgrade.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
