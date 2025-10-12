Jerry Boutsiele et Axel Bouteille plantent 40 points pour porter le Budućnost Podgorica vers la victoire en Ligue adriatique

Après un faux départ le week-end dernier, le Budućnost Podgorica s’est bien relancé ce samedi soir en disposant du Cedevita Olimpija Ljubljana (88-71) dans sa salle de Morača, lors de la 2e journée de Ligue adriatique. Le club monténégrin s’appuie notamment sur son duo français : Jerry Boutsiele et Axel Bouteille.

Les Français décisifs à Podgorica

Dominateurs dès le premier quart-temps (29-17), les joueurs du Budućnost ont vu les Slovènes recoller avant la pause (44-41). Mais dès le retour des vestiaires, un 9-2 en deux minutes a redonné l’avantage aux locaux, qui n’ont plus jamais regardé derrière eux.

Jerry Boutsiele (2,04 m, 32 ans) a été le grand artisan de ce succès, avec un double-double autoritaire : 20 points, 10 rebonds et 2 passes pour 26 d’évaluation. L’ancien joueur de Limoges a imposé sa loi dans la raquette, permettant à son équipe de dominer le rebond (41 à 23).

Son compatriote Axel Bouteille (2,01 m, 30 ans) a lui aussi réalisé une belle performance offensive : 20 points à 8/12 aux tirs, dont 3/5 à 3-points. L’ailier, passé par le Malaga et le TT Ankara, confirme son excellente adaptation à son nouveau club.

Cameron Houindo en difficulté côté slovène

Face à eux, un autre Français était présent : Cameron Houindo (2,05 m, 17 ans). Mais le jeune intérieur du Cedevita Olimpija n’a pas eu l’occasion de s’illustrer, terminant la rencontre sans le moindre point en 9 minutes de jeu.

Grâce à ce succès, le Budućnost revient à l’équilibre (1 victoire, 1 défaite) avant d’enchaîner la semaine prochaine à Belgrade.