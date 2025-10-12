La JL Bourg retire le maillot de Maxime Courby

Dix ans d’histoire gravées à tout jamais. Après la victoire de Bourg-en-Bresse sur son terrain face au Portel samedi 11 octobre, le club et ses supporters ont rendu un dernier hommage à sa légende Maxime Courby (2,01 m, 34 ans), fraîchement retraité après dix ans à la Jeu. L’ailier, qui a marqué l’histoire burgienne, a vu son maillot rejoindre le plafond d’Ékinox, le retirant à tout jamais à côté de celui de Zachery Peacock.

Courby, joueur parfait pour « construire et une équipe mais aussi un club »

Les larmes aux yeux, l’intéressé s’est adressé à l’assemblée en disant vivre “un rêve de gosse”, comme le rapporte nos confrères du Progrès. “Tout joueur rêverait d’avoir son maillot retiré, surtout dans son club de cœur”. Arrivé à Bourg-en-Bresse en 2015, lorsque le club évoluait encore en Pro B, Courby a accompagné la Jeu jusqu’en Betclic ÉLITE, participant à toutes les grandes étapes de son histoire récente. En 449 matchs sous le maillot de la Jeu, le Nordiste a tout vécu : du sacre de champion de Pro B en 2017 jusqu’à la finale d’EuroCup.

Sa carrière a pris fin cet été, un an avant ce qui était prévu à cause de douleurs récurrentes aux genoux. Sa fidélité à Bourg-en-Bresse, qui a permis de “construire une équipe mais aussi de construire un club”, insiste le président Julien Desbottes, devait être honorée à la hauteur de son dévouement.

Sous les applaudissements du public resté après le coup de sifflet final du match face au Portel, Maxime Courby a visionné les messages de son mentor du tir Hervé Dubuisson, mais aussi de Sasa Djordjevic, qui voulait d’ailleurs le faire venir à Bologne il y a cinq ans. “Tu m’as montré toutes les qualités que j’apprécie chez un joueur et chez un homme”, a adressé le Serbe à Maxime Courby, qui restera le dernier et éternel numéro 7 de Bourg-en-Bresse.