Betclic Élite

La JL Bourg retire le maillot de Maxime Courby

Betclic ÉLITE - Après la victoire de l’équipe face au Portel à Ékinox, la JL Bourg a officiellement retiré le maillot de Maxime Courby, jeune retraité après dix ans de fidélité et d’émotions à la Jeu.
00h00
Maxime Courby a vu son maillot rejoindre les cimes d’Ekinox, retirant à tout jamais son numéro 7 à la JL Bourg.

Crédit photo : Mathilde Bourdon

Dix ans d’histoire gravées à tout jamais. Après la victoire de Bourg-en-Bresse sur son terrain face au Portel samedi 11 octobre, le club et ses supporters ont rendu un dernier hommage à sa légende Maxime Courby (2,01 m, 34 ans), fraîchement retraité après dix ans à la Jeu. L’ailier, qui a marqué l’histoire burgienne, a vu son maillot rejoindre le plafond d’Ékinox, le retirant à tout jamais à côté de celui de Zachery Peacock.

Courby, joueur parfait pour « construire et une équipe mais aussi un club »

Les larmes aux yeux, l’intéressé s’est adressé à l’assemblée en disant vivre “un rêve de gosse”, comme le rapporte nos confrères du Progrès. “Tout joueur rêverait d’avoir son maillot retiré, surtout dans son club de cœur”Arrivé à Bourg-en-Bresse en 2015, lorsque le club évoluait encore en Pro B, Courby a accompagné la Jeu jusqu’en Betclic ÉLITE, participant à toutes les grandes étapes de son histoire récente. En 449 matchs sous le maillot de la Jeu, le Nordiste a tout vécu : du sacre de champion de Pro B en 2017 jusqu’à la finale d’EuroCup.

Sa carrière a pris fin cet été, un an avant ce qui était prévu à cause de douleurs récurrentes aux genoux. Sa fidélité à Bourg-en-Bresse, qui a permis de “construire une équipe mais aussi de construire un club”, insiste le président Julien Desbottes, devait être honorée à la hauteur de son dévouement. 

LIRE AUSSI
Comme un symbole, le départ de Maxime Courby de la JL Bourg signe aussi sa retraite sportive, après 10 ans sous le maillot de la Jeu.
À 34 ans, Maxime Courby raccroche les baskets : « Je pars avec la certitude d’avoir tout donné » – BeBasket
Rédaction

Sous les applaudissements du public resté après le coup de sifflet final du match face au Portel, Maxime Courby a visionné les messages de son mentor du tir Hervé Dubuisson, mais aussi de Sasa Djordjevic, qui voulait d’ailleurs le faire venir à Bologne il y a cinq ans. “Tu m’as montré toutes les qualités que j’apprécie chez un joueur et chez un homme”, a adressé le Serbe à Maxime Courby, qui restera le dernier et éternel numéro 7 de Bourg-en-Bresse.

LIRE AUSSI
L’Élan Chalon, la JL Bourg, le SLUC Nancy et la JDA Dijon sont les grands vainqueurs du multiplex de la 3e journée de Betclic ELITE.
Chalon poursuit sur sa lancée, Bourg enchaîne, première victoire de la saison pour Nancy et Dijon ! – BeBasket
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
