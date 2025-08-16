Recherche
À 34 ans, Maxime Courby raccroche les baskets : « Je pars avec la certitude d’avoir tout donné »

Betclic ÉLITE - Comme un symbole, le départ de Maxime Courby de la JL Bourg signe aussi la fin de sa carrière sportive, qui aura été passée pour plus de la moitié sous le maillot de la Jeu.
00h00
Résumé
À 34 ans, Maxime Courby raccroche les baskets : « Je pars avec la certitude d’avoir tout donné »

Maxime Courby aura joué plus de 400 matchs sous le maillot de la Jeu

Crédit photo : Sébastien Grasset

Une dure décision en amène une autre. Deux jours après l’annonce qu’il « ne reprendra pas la saison 2025-2026 sous le maillot de la JL », Maxime Courby (2,01 m, 34 ans) a cette fois communiqué sa retraite sportive. C’est dans un long message publié sur les réseaux sociaux et le site de la JL Bourg – club où il a passé ses dix dernières saisons – que l’ailier-fort a annoncé sa décision :

« C’est avec le cœur rempli d’émotions que je vous annonce la fin de ma carrière de basketteur professionnel, ainsi que la conclusion de mon aventure à la JL… Je souhaite remercier du fond du cœur l’ensemble des sponsors, supporters, bénévoles et abonnés, qui m’ont offert tout leur amour et leur soutien durant cette décennie passée avec vous…

Ces 10 dernières années à vos côtés, à partager des émotions uniques que seul le sport peut offrir, resteront gravées en moi. J’ai été très fier de défendre haut les couleurs du club et de la ville, et d’avoir eu l’honneur d’être votre capitaine durant deux saisons… Je pars avec la certitude d’avoir tout donné et d’être resté fidèle à moi-même, en phase avec mes valeurs, du premier jusqu’au dernier jour… Merci pour tout, vous avez été et resterez à jamais dans mon cœur. Votre numéro 7, Max Courby. »

LIRE AUSSI

Un corps qui ne tient plus

Un Maxime Courby difficilement reconnaissable sous le maillot de Rouen, avant qu’il arrive à Bourg (crédit photo : Sébastien Meunier)

Des examens médicaux fatidiques avaient été évoqués il y a 48 heures pour justifier son départ du club. Ceux-ci sont donc venus à bout de la carrière du champion d’Europe U20 en 2010, passé par trois clubs dans sa carrière avant Bourg (Gravelines-Dunkerque, Antibes, Rouen).

Ses deux dernières saisons ont été « émaillées de soucis physiques, qui l’ont poussé à puiser au plus profond de lui-même, jusqu’à ne plus trouver de plaisir » à jouer au basket, comme l’explique le communiqué. Il a en effet enchaîné les aller-retours à l’infirmerie, jusqu’à ne plus jouer que 21 matchs de Betclic ÉLITE et 15 minutes de moyenne la saison dernière. Cette décision vient donc comme un soulagement pour son corps, à bientôt 35 ans.

Il n’en reste que Maxime Courby aura marqué l’histoire de la JL Bourg. Dix ans dans le même club, dont deux en tant que capitaine, c’est quelque chose de rare. Il aura tout connu, des débuts en Pro B et le titre de 2017, jusqu’aux deux titres de Leaders Cup (2019 et 2023) et la finale de l’EuroCup (2024). Il a contribué à installer la JL Bourg parmi les places fortes du basket français, avec des meilleures saisons à 8 points de moyenne, une combativité et un tir extérieur toujours fiable.

Ses qualités humaines ont aussi été vantées par les supporters sur les réseaux sociaux, décrivant « un mec en or, toujours souriant », connu pour sa « gentillesse, sa combativité et sa fidélité », qui mérite d’entrer « au Hall of fame, parmi les légendes du club. » Jusqu’à voir son n°7 de maillot retiré à Ekinox, comme ne l’a été qu’un seul autre avant lui (le n°15 de Zachery Peacock) ?

