Deux matchs en moins de 24 heures entre Barcelone et Tbilissi : l’incroyable marathon de Tornike Shengelia !

Entre son club du FC Barcelone et sa sélection de Géorgie, Tornike Shengelia (2,06 m, 34 ans) a choisi de ne pas choisir. Alors que les Blaugranas recevaient l’ASVEL en EuroLeague mercredi 26 novembre, l’ailier-fort a réalisé un exploit logistique et physique remarquable en tenant également sa place dans le cinq majeur de la Géorgie face à l’Ukraine le lendemain, jeudi 27, dans le cadre des qualifications au Mondial 2027.

🤯🇬🇪 Toko Shengelia played for Barcelona and Georgia as a starter in less than 24 hours between the two games. Played for Barcelona on Wednesday night, flew to Tbilisi and was a starter against Ukraine. #FIBAWC #StepItUp pic.twitter.com/Z9ZAdvxsyn — Eurohoops (@Eurohoopsnet) November 28, 2025

Une course contre la montre de 4 500 kilomètres

Le match du Barça a débuté mercredi à 20h30 au Palau Sant Jordi et s’est achevé vers minuit. Shengelia a alors entamé une course contre la montre pour rejoindre Tbilissi, située à 4 500 kilomètres de Barcelone. Après un bref repos à domicile, l’ailier-fort géorgien a pris un vol à 8h00 du matin en direction de la capitale géorgienne.

Grâce au décalage horaire, Shengelia a atterri vers 16h00 heure locale. Une heure plus tard, il était déjà avec sa sélection, avant de fouler les parquets du Tbilisi Arena à 21h00 pour affronter l’Ukraine. Un timing serré qui illustre parfaitement l’engagement sans faille du vétéran envers son pays.

Des performances remarquables malgré la fatigue

Malgré ce programme infernal, Shengelia a livré deux prestations solides. Avec Barcelone, il a compilé 15 points et 6 rebonds en 21 minutes dans le cinq majeur lors de la victoire 88-78 contre l’ASVEL. Le lendemain avec la Géorgie, il a joué 30 minutes également comme titulaire, pour 17 points (5/16 aux tirs) et 6 rebonds, bien que son équipe se soit inclinée 79-92 face à l’Ukraine.

Ce n’est pas la première fois que la star géorgienne réalise de tels exploits pour concilier EuroLeague et fenêtres FIBA, mais jamais avec si peu de temps entre deux matchs. En 2020, il avait promis de ne plus jamais manquer un rassemblement, après les critiques reçues pour son passage au CSKA Moscou.

Shengelia disputera un troisième match dimanche à Tenerife, toujours avec la Géorgie, cette fois face à l’Espagne. Le marathon continue…