EuroLeague

Deux matchs en moins de 24 heures entre Barcelone et Tbilissi : l’incroyable marathon de Tornike Shengelia !

EUROLEAGUE - L'engagement patriotique de Tornike Shengelia pour la Géorgie est décidément sans bornes. L'ailier-fort du FC Barcelone a disputé deux rencontres en moins de 24 heures, tout en parcourant 4 500 kilomètres entre son match d'EuroLeague et celui des qualifications du Mondial 2027.
00h00
Deux matchs en moins de 24 heures entre Barcelone et Tbilissi : l’incroyable marathon de Tornike Shengelia !

Tornike Shengelia a parcouru 4500 kilomètres pour tenir sa place en sélection moins de 24 heures après un match d’EuroLeague.

Crédit photo : FIBA

Entre son club du FC Barcelone et sa sélection de GéorgieTornike Shengelia (2,06 m, 34 ans) a choisi de ne pas choisir. Alors que les Blaugranas recevaient l’ASVEL en EuroLeague mercredi 26 novembre, l’ailier-fort a réalisé un exploit logistique et physique remarquable en tenant également sa place dans le cinq majeur de la Géorgie face à l’Ukraine le lendemain, jeudi 27, dans le cadre des qualifications au Mondial 2027.

 

 

Une course contre la montre de 4 500 kilomètres

Le match du Barça a débuté mercredi à 20h30 au Palau Sant Jordi et s’est achevé vers minuit. Shengelia a alors entamé une course contre la montre pour rejoindre Tbilissi, située à 4 500 kilomètres de Barcelone. Après un bref repos à domicile, l’ailier-fort géorgien a pris un vol à 8h00 du matin en direction de la capitale géorgienne.

Grâce au décalage horaire, Shengelia a atterri vers 16h00 heure locale. Une heure plus tard, il était déjà avec sa sélection, avant de fouler les parquets du Tbilisi Arena à 21h00 pour affronter l’Ukraine. Un timing serré qui illustre parfaitement l’engagement sans faille du vétéran envers son pays.

Des performances remarquables malgré la fatigue

Malgré ce programme infernal, Shengelia a livré deux prestations solides. Avec Barcelone, il a compilé 15 points et 6 rebonds en 21 minutes dans le cinq majeur lors de la victoire 88-78 contre l’ASVEL. Le lendemain avec la Géorgie, il a joué 30 minutes également comme titulaire, pour 17 points (5/16 aux tirs) et 6 rebonds, bien que son équipe se soit inclinée 79-92 face à l’Ukraine.

Tornike SHENGELIA
Tornike SHENGELIA
15
PTS
6
REB
0
PDE
Logo EuroLeague
FCB
88 78
ASV
Tornike SHENGELIA
Tornike SHENGELIA
17
PTS
6
REB
4
PDE
Logo Qualif' Coupe du Monde
GEO
79 92
UKR

Ce n’est pas la première fois que la star géorgienne réalise de tels exploits pour concilier EuroLeague et fenêtres FIBA, mais jamais avec si peu de temps entre deux matchs. En 2020, il avait promis de ne plus jamais manquer un rassemblement, après les critiques reçues pour son passage au CSKA Moscou.

Shengelia disputera un troisième match dimanche à Tenerife, toujours avec la Géorgie, cette fois face à l’Espagne. Le marathon continue…

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Géorgie
Géorgie
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
thorir
Dans le même genre les argentins du Real Campazzo et Deck jouaient le mardi soir en Euroleague en Bulgarie face à l'Hapoel et étaient sur le terrain jeudi soir avec leur sélection...à CUBA !
Répondre
(0) J'aime
