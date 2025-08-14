La fin d’une ère à la JL Bourg : Maxime Courby ne portera plus le maillot de la Jeu

Maxime Courby, l’homme aux 10 saisons à la JL Bourg, n’en disputera pas une onzième. En effet, le club de l’Ain a annoncé que l’ailier-fort « ne reprendra pas la saison 2025-2026 sous le maillot de la JL ». Malgré un contrat courant jusqu’en 2026, Maxime Courby n’a pas pu passer positivement l’étape des tests médicaux.

Merci Maxime 🫶 Les examens médicaux ont démarré pour les validations de début de saison. Un doute planait. Il vient d’être levé, avec une issue redoutée. Maxime Courby ne reprendra pas la saison 25-26 sous notre maillot. 🔗 https://t.co/vHBWwLfCnR pic.twitter.com/08vWet4idc — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) August 14, 2025

De la Pro B au top 4 de Betclic ELITE :

Maxime Courby a tout connu

Cette nouvelle de la fin de collaboration entre Maxime Courby (2,01 m, 34 ans) et la JL Bourg n’est pas vraiment une surprise. Régulièrement touché par les pépins physiques ces deux dernières années, un doute subsistait quant à sa présence dans l’effectif 2025-2026 de Frédéric Fauthoux. La décision couperet est donc tombée ce jeudi 14 août.

PROFIL JOUEUR Maxime COURBY Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 34 ans (23/11/1990) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 3,6 #188 REB 1,7 #175 PD 1,1 #133

Comme le titre la JL Bourg sur ses réseaux sociaux, c’est bel et bien la fin d’une ère que marque la fin d’aventure de Maxime Courby à Bourg-en-Bresse. « Aimé de tous les supporters bressans, en parfaite osmose avec Ekinox et son atmosphère, il est de ceux qui ont marqué toute une génération rouge et blanche », écrit le club dans son communiqué. Il y a un peu moins de 10 ans, l’ailier-fort jouait son premier match avec la Jeu, dans l’anonymat d’une rencontre de Leaders Cup Pro B, contre Hyères-Toulon le 26 septembre 2015 (67-76). Et une décennie plus tard, le Roubaisien a tout connu à Ékinox, de la Pro B à une finale de Coupe d’Europe.

Vainqueur d’une Leaders Cup Pro B en 2016 et champion de Pro B l’année suivante, Maxime Courby a contribué à installer la JL Bourg parmi les places fortes du basket français, en disputant également la finale de l’EuroCup 2024. Malgré un rôle qu’il a dû adapter au cours des différentes saisons et d’une importance déclinante, l’ancien joueur d’Antibes et Rouen a toujours su apporter. Son tir extérieur, fruit des conseils de l’un des plus beaux poignets jamais vus en France, Hervé Dubuisson, a notamment fait des ravages, ô point de lui valoir le statut de meilleur shooteur à 3-points dans l’histoire de l’EuroCup (en termes de pourcentage avec 50,4%, en 46 matchs).

L’ombre de la retraite

Reste désormais à voir si Maxime Courby, qui fêtera ses 35 ans en novembre prochain, aura l’envie de prolonger sa carrière. La saison dernière, il jouait encore une quinzaine de minutes par match, mais a souvent du composer avec des aller-retours à l’infirmerie. L’ex-capitaine de la Jeu laissera en tout cas un souvenir impérissable à Ékinox.