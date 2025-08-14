Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

La fin d’une ère à la JL Bourg : Maxime Courby ne portera plus le maillot de la Jeu

Betclic ELITE - La JL Bourg a annoncé que Maxime Courby ne défendrait pas les couleurs du club en 2025-2026. Suite aux examens médicaux, la Jeu se sépare de l'un de ses historiques.
|
00h00
Résumé
La fin d’une ère à la JL Bourg : Maxime Courby ne portera plus le maillot de la Jeu

Maxime Courby ne jouera pas avec la JL Bourg en 2025-2026.

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Maxime Courby, l’homme aux 10 saisons à la JL Bourg, n’en disputera pas une onzième. En effet, le club de l’Ain a annoncé que l’ailier-fort « ne reprendra pas la saison 2025-2026 sous le maillot de la JL ». Malgré un contrat courant jusqu’en 2026, Maxime Courby n’a pas pu passer positivement l’étape des tests médicaux.

De la Pro B au top 4 de Betclic ELITE :

Maxime Courby a tout connu

Cette nouvelle de la fin de collaboration entre Maxime Courby (2,01 m, 34 ans) et la JL Bourg n’est pas vraiment une surprise. Régulièrement touché par les pépins physiques ces deux dernières années, un doute subsistait quant à sa présence dans l’effectif 2025-2026 de Frédéric Fauthoux. La décision couperet est donc tombée ce jeudi 14 août.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Maxime Courby.jpg
Maxime COURBY
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 201 cm
Âge: 34 ans (23/11/1990)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
3,6
#188
REB
1,7
#175
PD
1,1
#133

Comme le titre la JL Bourg sur ses réseaux sociaux, c’est bel et bien la fin d’une ère que marque la fin d’aventure de Maxime Courby à Bourg-en-Bresse. « Aimé de tous les supporters bressans, en parfaite osmose avec Ekinox et son atmosphère, il est de ceux qui ont marqué toute une génération rouge et blanche », écrit le club dans son communiqué. Il y a un peu moins de 10 ans, l’ailier-fort jouait son premier match avec la Jeu, dans l’anonymat d’une rencontre de Leaders Cup Pro B, contre Hyères-Toulon le 26 septembre 2015 (67-76). Et une décennie plus tard, le Roubaisien a tout connu à Ékinox, de la Pro B à une finale de Coupe d’Europe.

L’ombre de Maxime Courby planera toujours sur Ekinox, après avoir joué dix saisons sous le maillot burgien. (Photo : Jacques Cormarèche)

Vainqueur d’une Leaders Cup Pro B en 2016 et champion de Pro B l’année suivante, Maxime Courby a contribué à installer la JL Bourg parmi les places fortes du basket français, en disputant également la finale de l’EuroCup 2024. Malgré un rôle qu’il a dû adapter au cours des différentes saisons et d’une importance déclinante, l’ancien joueur d’Antibes et Rouen a toujours su apporter. Son tir extérieur, fruit des conseils de l’un des plus beaux poignets jamais vus en France, Hervé Dubuisson, a notamment fait des ravages, ô point de lui valoir le statut de meilleur shooteur à 3-points dans l’histoire de l’EuroCup (en termes de pourcentage avec 50,4%, en 46 matchs).

LIRE AUSSI

L’ombre de la retraite

Reste désormais à voir si Maxime Courby, qui fêtera ses 35 ans en novembre prochain, aura l’envie de prolonger sa carrière. La saison dernière, il jouait encore une quinzaine de minutes par match, mais a souvent du composer avec des aller-retours à l’infirmerie. L’ex-capitaine de la Jeu laissera en tout cas un souvenir impérissable à Ékinox.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
courby bourg
Betclic ELITE
00h00La fin d’une ère à la JL Bourg : Maxime Courby ne portera plus le maillot de la Jeu
Betclic ELITE
00h00Officiel : Quatre ans après, Thomas Heurtel retourne à l’ASVEL !
jackson canada
ELITE 2
00h00J.D. Jackson intègre le staff de la sélection du Canada
dragic slovénie
EuroBasket masculin
00h00La Slovénie secouée par une polémique interne avant l’EuroBasket, après le départ de Zoran Dragic
france espagne préparation
EuroBasket
00h00Le groupe France (avec un absent) pour affronter l’Espagne en préparation
roche vendée entraîneur
La Boulangère Wonderligue
00h00La Roche Vendée officialise son nouvel entraîneur
france espagne
Équipe de France
00h00Comment regarder le classique France – Espagne, première des deux confrontations contre la Roja
antetokounmpo grèce
EuroBasket
00h00La situation de Giannis Antetokounmpo avec la Grèce bloquée par les Milwaukee Bucks
WNBA
00h00Leïla Lacan porte Connecticut vers une rare victoire !
boulogne-sur-mer NM1
NM1
00h00L’effectif de Boulogne-sur-Mer au complet pour « accéder à la poule haute » de NM1
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00NBA : Jaren Jackson Jr. rend hommage à son père avec le numéro 8 et se prépare à un nouveau rôle à Memphis
NBA
00h00NBA : le propriétaire des Hurricanes s’offre les Portland Trail Blazers pour plus de 4 milliards
NBA
00h00Les Lakers prêts à se séparer d’une de leurs stars pour faire venir deux joueurs des Kings qui ont encore tout à prouver ?
Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025
NBA
00h00Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison
NBA
00h00Un ex-joueur de Dallas à l’essai à Denver : un pari malin pour renforcer le banc des Nuggets
NBA
00h00Départ surprise chez les Celtics : une figure historique poussée vers la sortie plus tôt que prévu
NBA
00h00A peine arrivée dans sa nouvelle franchise, cette star est déjà mise sur le marché !
NBA
00h00« Les femmes ont toujours été mon vice » : les propos déroutants d’un champion NBA
NBA
00h00À quelques jours de sa peine de prison, un ex-joueur NBA implore Trump pour une grâce présidentielle
NBA
00h00Jordan ou Curry ? Steve Kerr compare les deux légendes
1 / 0