Pour sa première à la tête de la Belgique, Julien Mahé dresse de nombreux points positifs

Les Lions ont entamé leur parcours vers la Coupe du monde avec de nombreux absents et sans leur figure de proue Jean-Marc Mwema, qui a récemment annoncé sa retraite internationale après 15 années de bons et loyaux services. Privé donc de ses joueurs NBA (Toumani Camara et Ajay Mitchell) ainsi que de plusieurs cadres présents à l’Euro (Ismaël Bako, Emmanuel Lecomte et Hans Vanwijn), les Belges n’ont pas démérité face aux Bleus. Au coude à coude à l’entame du dernier acte (49-45, 30e), les joueurs de Julien Mahé ont été usés par la défense française, à l’image du rebond (44 à 29), s’inclinant finalement 79-63. Une prestation que le nouveau sélectionneur juge plus que satisfaisante.

« Très fier ce qu’on produit mes joueurs en première mi-temps »

« Nous nous sommes très bien battus durant 30 minutes, notamment en défense. Je suis même très fier de ce qu’on produit mes joueurs en première mi-temps, où on limite les Bleus à 29 points. Nous avons mis beaucoup d’énergie, d’intensité. »

Malheureusement, les blessures aux genoux d’Andy Van Vliet et Jonas Delalieux au cours du 2e quart-temps ont coûté cher aux Lions. « À cet instant, les conditions du match deviennent trop difficiles pour nous face à une équipe du talent de l’Équipe de France. Car une de nos bases de travail en attaque, c’était de mettre en valeur nos deux ailiers-forts shooteurs. En perdant les deux simultanément, la mission devient complètement impossible. Mais par contre, l’engagement défensif, l’organisation, ça les joueurs l’ont bien compris. »

Le regard déjà tourné sur la Hongrie

Lundi à Mons (20h30), Julien Mahé et ses hommes recevront la Hongrie. Cette dernière a bien débuté sa campagne avec une victoire à domicile (89-82) contre la Finlande. « Si les forfaits d’Andy et Jonas se confirment, ça sera à nous de trouver d’autres solutions. Si on garde le même visage affiché ce (vendredi) soir, on pourra faire des choses très intéressantes à nouveau. Dans tous les cas, on ne prendra aucun risque avec nos blessés. »

À Rouen,