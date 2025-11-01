Julien Mahé nommé sélectionneur de la Belgique à trois semaines de son premier match contre… la France

Julien Mahé prend une nouvelle dimension dans sa carrière. Actuel entraîneur de Nanterre 92 en Betclic ÉLITE, le technicien breton a été officialisé ce samedi comme nouveau sélectionneur des Belgian Lions. Il succède à Dario Gjergja et dirigera son premier match dès le 28 novembre prochain, à Rouen, contre l’équipe de France, dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2027.

Recruté pour « son expertise et sa vision stratégique »

Fort de plus de vingt ans d’expérience dans le basket professionnel, Julien Mahé (42 ans) s’est imposé au fil du temps comme l’un des entraîneurs français les plus méthodiques et respectés. Passé par les bancs de Chalon-sur-Saône, Dijon et Gravelines-Dunkerque, il s’est surtout révélé à Saint-Quentin.

Arrivé dans l’Aisne en 2020, il a transformé le SQBB, menant le club au titre de champion de France Pro B en 2023 et à une montée historique en Betclic ÉLITE après vingt-quatre ans d’absence. Son équipe, disciplinée, a séduit par sa rigueur collective et son identité défensive. Il devrait notamment retrouver Loic Schwartz, qui aurait joué un grand rôle d’entremise dans les négociations.

Depuis juin 2025, il a pris les rênes de Nanterre 92, où il continue d’intégrer de jeunes joueurs dans l’effectif professionnel, comme il l’a fait dans ses clubs précédents.

Un premier match à… Rouen !

La Fédération belge de basketball a mis en avant « l’expertise et la vision stratégique » de Julien Mahé pour guider la sélection vers de nouveaux succès. Il aura pour tâche de relancer une équipe en quête de stabilité et de résultats sur la scène européenne, après la fin de mission de Jacques Stas comme High Performance Manager.

La période de transition sera accompagnée par la direction technique nationale, sous la supervision de Raphaël Obsomer. Le staff complet devrait être dévoilé prochainement.

Pour Julien Mahé, ce nouveau rôle marque une première expérience internationale, tout en poursuivant sa carrière de coach de club en France. Et ironie du calendrier : il débutera sur le banc belge face à son propre pays, le 28 novembre, à Rouen.

Une première reconnaissance au niveau international

Né le 23 avril 1983 à Carhaix-Plouguer, Julien Mahé a été élu deux fois meilleur entraîneur de Pro B (2021, 2023) et a participé au All-Star Game 2022 comme entraîneur adjoint de l’équipe Monde.

Son profil de formateur et son sens de la progression collective en font une figure montante du coaching français, désormais exportée au niveau international.