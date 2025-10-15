Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Coupe du Monde masculine

Et si Julien Mahé devenait le prochain sélectionneur de la Belgique ?

À six semaines d'un France - Belgique déjà crucial pour la qualification à la Coupe du Monde 2027, la fédération belge planche sur la succession de Dario Gjergja. Un entraîneur français serait le favori : Julien Mahé, l'actuel technicien de Nanterre 92.
|
00h00
Résumé
Écouter
Et si Julien Mahé devenait le prochain sélectionneur de la Belgique ?

Julien Mahé, l’entraîneur de Nanterre, coachera-t-il contre la France le 28 août ?

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Le prochain match des Bleus, face à la Belgique le 28 novembre (à Rouen), mettra-t-il aux prises deux sélectionneurs… français ? Frédéric Fauthoux évidemment, côté tricolore, et peut-être Julien Mahé chez les Lions.

La fédération belge veut « un nouvel élan » 

C’est l’hypothèse avancée par la presse belge qui a érigé le technicien breton en « principal candidat » à la succession de Dario Gjergja, dont la fin d’aventure a été officialisée ce mercredi matin par la fédération belge.

Alors que la fédération a promis que « de plus amples informations concernant la composition du nouveau staff technique seront communiquées prochainement », elle « souhaite insuffler un nouvel élan au projet des Belgian Lions, dans la continuité de l’évolution positive des dernières années ».

Ce renouveau pourrait être incarné par Julien Mahé (42 ans), l’une des figures montantes du coaching français depuis plusieurs années, potentiellement appelé à intégrer le giron fédéral à terme.

Déjà des liens forts avec Loïc Schwartz

Arrivé à Saint-Quentin en janvier 2020, alors que le club végétait dans les bas-fonds de la Pro B, il a ramené le SQBB en Coupe d’Europe, disputant un Top 16 de Champions League la saison dernière. Parti à Nanterre cet été, il est leader invaincu de Betclic ÉLITE après trois journées.

Notre confrère Benoît Peeters, spécialiste du basket en Belgique, indique également que la candidature de Mahé a été poussée par plusieurs leaders des Lions. Pas besoin de chercher trop loin pour penser à Loic Schwartz, qu’il a côtoyé ces trois dernières saisons à Saint-Quentin.

LIRE AUSSI

Cadre de la sélection pendant l’EuroBasket, l’arrière axonais a fortement apprécié Julien Mahé et aurait fait partie de ceux qui ont soufflé son nom aux dirigeants. Lors de son époque gravelinoise, le Finistérien a également travaillé pendant deux ans avec Quentin Serron, désormais retraité international.

Julien Mahé – Loïc Schwartz (debout à droite), un duo qui a fonctionné pendant trois ans à Saint-Quentin (photo : Julie Dumélié)

Si Julien Mahé venait réellement à être nommé à la tête de la Belgique, une nation qui peut raisonnablement ambitionner le Top 16 continental, cela constituerait une nouveauté pour les entraîneurs français du circuit masculin, plus habitués à fréquenter les sélections de troisième zone européenne, comme Jean-Denys Choulet avec le Kosovo (ou Emmanuel Schmitt avec la Suisse pendant quatre ans).

La Belgique n’a jamais participé à une Coupe du Monde…

Loin d’être aisé avec la présence de la France et de la Finlande dans le groupe de qualification, son premier défi serait d’offrir à la Belgique sa toute première participation à la Coupe du Monde. Jamais vus à l’échelle planétaire, les Lions étaient passés à deux points d’une qualification historique pour le Mondial 2023 (défaite 80-82 contre la Grèce).

L’officialisation de la fin d’aventure avec Dario Gjergja suggère également que le choix du successeur pourrait être acté par la fédération belge. Surtout vu la proximité des prochaines échéances : ainsi, on est désormais plus proches du France – Belgique de Rouen (dans 44 jours) que du France – Belgique de Katowice (il y a 48 jours)…

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Nanterre
Nanterre
Suivre
France
France
Suivre
Belgique
Belgique
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lulutoutvert- Modifié
pitié non pour le club. ça bouffe trop d'énergie et de temps. l'été est toujours compliqué par l'absence du coach principal. coté Mahé, ben oui, bien sur, ce serait une belle opportunité, et il y a matière à faire de belles choses
Répondre
(0) J'aime
pauldoux
Loïc étant chez nous Julien aurait mieux fait de rester ici. La route vers la Belgique 🇧🇪 est assez rapide. Bon, si ça se fait, j'irai voir un match pour peu que ça se joue à Mons.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
À l’étranger
00h00Un quatrième tricolore à Majorque : le Fibwi Palma entretient sa tradition française
Qualif' Coupe du Monde
00h00Et si Julien Mahé devenait le prochain sélectionneur de la Belgique ?
EuroLeague
00h00Malgré l’intérêt de Spanoulis, Joffrey Lauvergne à la découverte du Koweït : « C’est l’opportunité que j’attendais ! »
EuroBasket masculin
00h00La sélection britannique temporairement exclue par la FIBA !
Basket fauteuil
00h00Les Bleus qualifiés pour les quarts de finale du championnat d’Europe
EuroLeague
00h00[Vidéo] Isaïa Cordinier super clutch face à l’Olympiakos !
Betclic ELITE
00h00Alexandre Chassang s’entraîne avec la JDA Dijon
Diana Balayera peut s'entraîner avec l'ASVEL Féminin, mais pas jouer en match officiel
La Boulangère Wonderligue
00h00Diana Balayera, encore victime collatérale des sanctions financières de ses clubs
Evans Ganapamo rejoint Casablanca sa nouvelle équipe marocaine
À l’étranger
00h00Evans Ganapamo continue son tour du monde : direction Casablanca
EuroLeague
00h00Standing ovation, victoire à domicile… Le retour rêvé de Sasa Obradovic avec l’Étoile Rouge
1 / 0
Livenews NBA
Guerschon Yabusele et New York ont perdu à domicile contre Washington ce lundi 13 octobre
NBA
00h00Avec Yabusele et Dadiet titulaires, les Knicks ont été dominés par Washington
Joan Beringer
NBA
00h00Joan Beringer signe un double-double pour sa première titularisation avec Minnesota
Victor Wembanyama a été dominant face à Indiana ce lundi 13 octobre en présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama monte encore en puissance : 27 points et 11 rebonds contre Indiana
NBA
00h00Une opportunité sur un nouveau poste pour Maxime Raynaud suite à une blessure ?
Nolan Traore a profité de l'absence d'Egor Demin, ici à sa droite, lors des matches de Brooklyn en Chine
NBA
00h00Nolan Traoré encore titulaire mais toujours en apprentissage avec Brooklyn
Noah Penda a joué 23 minutes dans la victoire d'Orlando contre Miami
NBA
00h00Noah Penda continue de séduire en présaison avec Orlando
Killian Hayes en défense sur Yuki Kawamura lors de Cleveland - Chicago
NBA
00h00[Vidéo] Killian Hayes se montre avec Cleveland face aux Boston Celtics
Giannis Antetokounmpo, Alex Antetokounmpo et Thanasis Antetokounmpo sont réunis chez les Bucks
NBA
00h00Trois frères dans une même équipe NBA : les Bucks écrivent l’histoire !
NBA
00h00[Vidéo] Olivier Sarr réussit un buzzer-beater face à son frère Alexandre !
NBA
00h00Alex et Olivier Sarr vont s’affronter pour la première fois : « C’est un moment dont tu rêves quand tu es petit »
1 / 0