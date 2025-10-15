Et si Julien Mahé devenait le prochain sélectionneur de la Belgique ?

Le prochain match des Bleus, face à la Belgique le 28 novembre (à Rouen), mettra-t-il aux prises deux sélectionneurs… français ? Frédéric Fauthoux évidemment, côté tricolore, et peut-être Julien Mahé chez les Lions.

La fédération belge veut « un nouvel élan »

C’est l’hypothèse avancée par la presse belge qui a érigé le technicien breton en « principal candidat » à la succession de Dario Gjergja, dont la fin d’aventure a été officialisée ce mercredi matin par la fédération belge.

Belgian Lions : un coach français comme principal candidat à la succession de Dario Gjergja https://t.co/1cdtz8k5qB pic.twitter.com/IlYjGlxWVg — Les Sports + (@lessportsplus) October 15, 2025

Alors que la fédération a promis que « de plus amples informations concernant la composition du nouveau staff technique seront communiquées prochainement », elle « souhaite insuffler un nouvel élan au projet des Belgian Lions, dans la continuité de l’évolution positive des dernières années ».

Ce renouveau pourrait être incarné par Julien Mahé (42 ans), l’une des figures montantes du coaching français depuis plusieurs années, potentiellement appelé à intégrer le giron fédéral à terme.

Déjà des liens forts avec Loïc Schwartz

Arrivé à Saint-Quentin en janvier 2020, alors que le club végétait dans les bas-fonds de la Pro B, il a ramené le SQBB en Coupe d’Europe, disputant un Top 16 de Champions League la saison dernière. Parti à Nanterre cet été, il est leader invaincu de Betclic ÉLITE après trois journées.

Notre confrère Benoît Peeters, spécialiste du basket en Belgique, indique également que la candidature de Mahé a été poussée par plusieurs leaders des Lions. Pas besoin de chercher trop loin pour penser à Loic Schwartz, qu’il a côtoyé ces trois dernières saisons à Saint-Quentin.

Cadre de la sélection pendant l’EuroBasket, l’arrière axonais a fortement apprécié Julien Mahé et aurait fait partie de ceux qui ont soufflé son nom aux dirigeants. Lors de son époque gravelinoise, le Finistérien a également travaillé pendant deux ans avec Quentin Serron, désormais retraité international.

Si Julien Mahé venait réellement à être nommé à la tête de la Belgique, une nation qui peut raisonnablement ambitionner le Top 16 continental, cela constituerait une nouveauté pour les entraîneurs français du circuit masculin, plus habitués à fréquenter les sélections de troisième zone européenne, comme Jean-Denys Choulet avec le Kosovo (ou Emmanuel Schmitt avec la Suisse pendant quatre ans).

La Belgique n’a jamais participé à une Coupe du Monde…

Loin d’être aisé avec la présence de la France et de la Finlande dans le groupe de qualification, son premier défi serait d’offrir à la Belgique sa toute première participation à la Coupe du Monde. Jamais vus à l’échelle planétaire, les Lions étaient passés à deux points d’une qualification historique pour le Mondial 2023 (défaite 80-82 contre la Grèce).

L’officialisation de la fin d’aventure avec Dario Gjergja suggère également que le choix du successeur pourrait être acté par la fédération belge. Surtout vu la proximité des prochaines échéances : ainsi, on est désormais plus proches du France – Belgique de Rouen (dans 44 jours) que du France – Belgique de Katowice (il y a 48 jours)…