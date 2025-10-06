Recherche
À l’étranger

Dario Gjergja n'est plus le sélectionneur de la Belgique : Limoges comme unique mission

Entraîneur du Limoges CSP, Dario Gjergja ne va plus devoir composer avec une double casquette. S'il serait bien resté à la tête de la Belgique, la fédération belge n'a pas reconduit son contrat.
00h00
Dario Gjergja n’est plus le sélectionneur de la Belgique : Limoges comme unique mission

Dario Gjergja était le sélectionneur de la Belgique depuis 2018

Crédit photo : Julie Dumélié

Sept ans après son arrivée à la tête des Belgian Lions, Dario Gjergja (50 ans) ne va pas repartir pour un nouveau cycle à la tête de la sélection belge. Nos cousins de BeBasket Belgique ont annoncé qu’il ne serait pas reconduit par la fédération.

Il était partant pour rester…

Une petite surprise puisque l’entraîneur de Limoges avait initialement fait comprendre à la presse belge qu’il voulait demeurer sélectionneur. « Si je veux rester ? Tout comme la Croatie, la Belgique est mon pays. Tout est dit ! » 

Le natif de Zadar avait aussi pour lui un bilan plutôt cohérent, avec 53% de victoires en compétition officielle (22 succès en 41 matchs) et un dernier EuroBasket très honnête au vu des circonstances (huit cadres absents) avec deux victoires.

« Cela traîne depuis plusieurs semaines »

Mais l’ancien coach d’Ostende, 14 fois champion de Belgique en 14 saisons (!), n’a visiblement pas emporté les faveurs de sa fédération, quand bien même elle se refuse toujours à communiquer. « Cela traine depuis plusieurs semaines », confie une source proche du dossier à BeBasket Belgique. « Des entraineurs belges ont été sondés de manière officieuse pour prendre la tête de l’équipe nationale. »

Alors qu’il signe un début de saison convaincant avec le CSP, vainqueur de ses deux premiers matchs en Betclic ÉLITE, Dario Gjergja va donc pouvoir se focaliser uniquement sur sa mission limougeaude, avec pour objectif d’offrir au club ses premiers playoffs depuis 2022.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Limoges
Limoges
