Uncategorized

Dario Gjergja séduit déjà à Limoges : « Il a beaucoup d’idées et de subtilité »

Betclic ELITE - Dario Gjergja, le nouvel entraîneur du Limoges CSP, n'a eu besoin que de quelques semaines pour s'imposer et conquérir le cœur du Limousin. Le Croate fait déjà l'unanimité auprès de ses joueurs.
|
00h00
Résumé
Écouter
Dario Gjergja séduit déjà à Limoges : « Il a beaucoup d’idées et de subtilité »

Dario Gjergja est à Limoges depuis un mois, et il séduit déjà

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Débarqué dans le Limousin début septembre pour prendre en main l’institution limougeaude, le nouvel entraîneur croate du CSP, Dario Gjergja (50 ans), fait déjà l’unanimité auprès de ses joueurs. Après un été marqué par l’arrivée du nouveau technicien, l’ambiance au cœur de Beaublanc a pris un virage résolument positif.

La victoire éclatante du week-end dernier face à la JL Bourg-en-Bresse en ouverture du championnat n’est que la première illustration publique d’une méthode de travail qui fait l’unanimité. Son secret ? Un mélange subtil de haute exigence, de passion communicative et d’un amour profond pour la tactique.

Un basket « subtil » qui exige concentration

Le capitaine et l’une des voix les plus respectées du vestiaire, Nicolas Lang, ne tarit pas d’éloges sur son nouveau coach au micro d’Ici Limousin. Pour le tireur d’élite alsacien, l’impact se situe avant tout dans la richesse intellectuelle du jeu proposé :

« Ça se passe bien. C’est quelqu’un qui connaît bien le basket, qui a beaucoup d’idées et de subtilité, J’espère que tout le monde va réussir à suivre sa façon de parler basket. Il va falloir que tout le monde soit très concentré. »

L’Intégration express par le rythme

Si les concepts sont exigeants, la méthode de travail est, elle, perçue comme efficace, notamment pour les nouveaux arrivants. Hugo Invernizzi, arrivé sur le tard mais désigné meilleur joueur du premier match de la saison avec son joli 28 d’évaluation, en est la preuve vivante. Le nouvel ailier-fort a bénéficié d’une intégration express grâce à des entraînements dynamiques.

« J’aime bien la façon de travailler du coach, indique-t-il dans Ici Limousin. Avec beaucoup de rythme et beaucoup de jeu sur deux ou trois séquences à l’entraînement, explique le poste 4 alsacien. Ça m’a permis de vite reprendre du rythme basket. »

PROFIL JOUEUR
Logo_Basketball_Player-Hugo Invernizzi.jpg
Hugo INVERNIZZI
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 198 cm
Âge: 32 ans (07/01/1993)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
14
#29
REB
7
#9
PD
7
#4

 

L’équilibre : entre passion, cris et câlins

Derrière le tacticien se cache aussi un homme, et c’est peut-être là que réside la véritable force de l’entraîneur : sa capacité à naviguer entre l’autorité et l’affection. Gavin Ware, le nouveau pivot américain du Limoges CSP, est particulièrement sensible à cette « justesse » de caractère après une saison 2024-2025 où sa relation – par le passé au beau fixe – avec Laurent Legname a été plus compliquée.

« Il est très passionné, estime Ici Limousin. Si vous vous oubliez, il va vous le faire savoir. Parfois, il se met à crier. Mais quand tu fais bien les choses, il va être le premier à te faire un gros câlin ! » témoigne l’intérieur. « D’avoir cet équilibre, c’est très bien. Il est juste. C’est une bonne chose pour un entraîneur. »

Les fondations d’un nouveau CSP ?

Le Limoges CSP a-t-il trouvé le leader capable de ramener le club en playoffs ? Le chemin est encore long, mais le nouveau maître de Beaublanc a posé les fondations d’un projet intéressant à suivre tout au long de la saison.

Dario Gjergja avec Hugo Invernizzi
Dario Gjergja avec Hugo Invernizzi lors de Limoges – Bourg (photo : Limoges CSP / Sulyvan Manfroi)
T-shirt offcourt

