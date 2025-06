Dario Gjergja, l’homme aux 29 trophées en 14 saisons (!), est officiellement le nouveau coach de Limoges

En larmes, il a quitté Ostende samedi dernier, sur un 14e titre consécutif en Belgique (3-1 en finale contre Malines). « Il y a 14 ans, je suis arrivé à Ostende comme un jeune homme et je ne m’attendais pas à vivre quelque chose comme ça », est-il parvenu à articuler devant un public qui scandait son nom. Cela ressemblait furieusement à des adieux, et cela l’était.

Le coach le plus titré de l’histoire du basket belge

Même si Limoges avait vainement tenté de démentir son arrivée la semaine dernière, tout le monde savait déjà que Dario Gjergja (49 ans) allait devenir le nouvel entraîneur du Cercle Saint-Pierre. Le club limougeaud a fini par officialiser la nouvelle ce mercredi, avec un contrat de deux ans à la clef.

𝗗𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗚𝗝𝗘𝗥𝗚𝗝𝗔 & 𝗜𝗩𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗥𝗜𝗡𝗖𝗜𝗖 𝗔 𝗟𝗔 𝗧𝗘𝗧𝗘 𝗗𝗨 𝗟𝗜𝗠𝗢𝗚𝗘𝗦 𝗖𝗦𝗣 ! Dario Gjergja (coach) & Ivan Perinčić (assistant coach) rejoignent le staff du Limoges CSP pour les 2 prochaines saisons ! 👊 👉 https://t.co/HzO0zJQ4YM pic.twitter.com/Zh0j9BnVm3 — Limoges CSP (@limogescsp) June 11, 2025

« C’est un honneur et un privilège de me joindre à l’un des clubs le plus historiques de France », a-t-il indiqué. « Ce sera à nous, à partir d’aujourd’hui, de se battre pour nos couleurs et avec notre public, d’atteindre les meilleurs résultats possibles et rendre les gens heureux ! »

Régulièrement annoncé parmi les possibilités pour les clubs français ces dernières années, successivement cité à Chalon-sur-Saône, Gravelines-Dunkerque, Strasbourg ou… Limoges, le technicien croate (originaire de Zadar) a donc fini par traverser la frontière après un incroyable cycle à Ostende : 14 saisons, 14 fois champion de Belgique, et 29 trophées en tout, si l’on ajoute les 8 Coupe, 4 SuperCoupe et 3 SuperCoupe de BNXT League. De quoi faire de lui le coach le plus titré de l’histoire du basket belge.

Pendant ce temps,

le CSP a essoré 13 coachs différents…

« L’arrivée de Dario Gjergja au Limoges CSP marque une étape clé dans la reconstruction du club et dans l’affirmation de la culture que nous souhaitons instaurer pour les saisons à venir », explique le GM, Crawford Palmer. « C’est un entraîneur exigeant, rigoureux mais juste, qui a su démontrer sa capacité à obtenir des résultats durables, tout en valorisant le potentiel de ses joueurs et en tirant le meilleur de leurs qualités. Aux côtés d’Ivan Perinčić, Coach Gjergja incarne la passion du basket inscrite dans l’ADN de notre club, alliée à un niveau d’expertise remarquable pour atteindre nos objectifs communs. C’est une réelle satisfaction de l’accueillir au Limoges CSP. »

Sélectionneur des Belgians Lions, premiers adversaires de l’équipe de France à l’EuroBasket le 28 août prochain, Dario Gjergja tentera donc de réussir ailleurs qu’en Belgique. Tout en se rappelant de son début d’aventure à Ostende… « Quand je suis arrivé, la personne qui est venue me chercher m’a dit : « Coach, ne prends qu’un sac avec toi et sois prêt à partir car on change d’entraîneurs comme de chemises ici. » Comme à Limoges, donc, qui dans le même laps de temps, a été dirigé par 13 coachs différents…