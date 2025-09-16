Hugo Invernizzi heureux de retrouver Limoges : « Je suis impatient de retrouver la ferveur de Beaublanc »

Le Limoges CSP a officialisé ce lundi 15 septembre le retour d’Hugo Invernizzi (1,98 m, 32 ans). L’Alsacien remplace Kenny Baptiste, parti du club, et explique dans Le Populaire du Centre les raisons de ce choix, son état d’esprit et l’évolution de son jeu.

Un retour attendu à Beaublanc

Hugo Invernizzi retrouve un club où il avait déjà passé trois saisons entre 2019 et 2022. L’intérieur confie avoir gardé de bons souvenirs de Beaublanc : « C’est une salle où j’ai pris du plaisir. Ça change tout de jouer avec cette ferveur. » Après des expériences depuis en Italie, en Lituanie puis à Strasbourg, il admet avoir vécu des passages compliqués mais cela ne l’a pas inquiéter de rester sans club jusqu’à la mi-septembre. « Quand la proposition de Limoges est arrivée, je n’ai pas hésité », précise-t-il, rappelant que personne n’avait « besoin de lui vendre Limoges. »

Un profil différent mais complémentaire

Invernizzi estime que son profil n’était pas prioritaire pour de nombreuses équipes. « Je ne suis pas le type de poste 4 recherché. Dans une équipe qui ne joue pas collectif, je ne sers pas à grand-chose », explique-t-il. Le joueur assure toutefois avoir évolué depuis l’époque à Nanterre où il était très axé sur le tir extérieur : il est désormais moins shooteur, plus facilitateur, davantage tourné vers le collectif. De quoi expliquer la baisse de ses statistiques.

Un état d’esprit clair et des retrouvailles attendues

S’il se décrit comme parfois râleur, il insiste sur sa volonté d’apporter à l’équipe. « Je ne suis ni soulagé ni revanchard, seulement content. » Physiquement, il dit se sentir prêt après avoir participé à la préparation avec Mulhouse (NM1). Autre élément important : il retrouvera son ami Nicolas Lang, avec qui il a déjà évolué au CSP. « Tout le monde connaît notre amitié », déclare-t-il, avec l’espoir que cela se passe aussi bien qu’à l’époque.

Un style de jeu qui colle au projet

Le nouvel entraîneur limougeaud, Dario Gjergja, réputé pour mettre en avant le jeu collectif, correspond parfaitement au style recherché par l’Alsacien. « On ne fait pas que des un-contre-un. Cela me convient. » De quoi espérer une intégration rapide pour un joueur qui veut prouver qu’il a encore sa place au plus haut niveau français.