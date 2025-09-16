Recherche
Betclic Élite

Hugo Invernizzi heureux de retrouver Limoges : « Je suis impatient de retrouver la ferveur de Beaublanc »

Betclic ELITE - Le Limoges CSP a officialisé ce lundi 15 septembre le retour d'Hugo Invernizzi. Le poste 4 alsacien, qui remplace Kenny Baptiste, se dit heureux de retrouver Beaublanc et veut apporter son expérience et son sens du collectif à l'équipe.
|
00h00
00h00
Hugo Invernizzi heureux de retrouver Limoges : « Je suis impatient de retrouver la ferveur de Beaublanc »

Hugo Invernizzi revient sur son retour au Limoges CSP

Crédit photo : Lilian Bordron

Le Limoges CSP a officialisé ce lundi 15 septembre le retour d’Hugo Invernizzi (1,98 m, 32 ans). L’Alsacien remplace Kenny Baptiste, parti du club, et explique dans Le Populaire du Centre les raisons de ce choix, son état d’esprit et l’évolution de son jeu.

Un retour attendu à Beaublanc

Hugo Invernizzi retrouve un club où il avait déjà passé trois saisons entre 2019 et 2022. L’intérieur confie avoir gardé de bons souvenirs de Beaublanc : « C’est une salle où j’ai pris du plaisir. Ça change tout de jouer avec cette ferveur. » Après des expériences depuis en Italie, en Lituanie puis à Strasbourg, il admet avoir vécu des passages compliqués mais cela ne l’a pas inquiéter de rester sans club jusqu’à la mi-septembre. « Quand la proposition de Limoges est arrivée, je n’ai pas hésité », précise-t-il, rappelant que personne n’avait « besoin de lui vendre Limoges. »

LIRE AUSSI

Un profil différent mais complémentaire

Invernizzi estime que son profil n’était pas prioritaire pour de nombreuses équipes. « Je ne suis pas le type de poste 4 recherché. Dans une équipe qui ne joue pas collectif, je ne sers pas à grand-chose », explique-t-il. Le joueur assure toutefois avoir évolué depuis l’époque à Nanterre où il était très axé sur le tir extérieur : il est désormais moins shooteur, plus facilitateur, davantage tourné vers le collectif. De quoi expliquer la baisse de ses statistiques.

Un état d’esprit clair et des retrouvailles attendues

S’il se décrit comme parfois râleur, il insiste sur sa volonté d’apporter à l’équipe. « Je ne suis ni soulagé ni revanchard, seulement content. » Physiquement, il dit se sentir prêt après avoir participé à la préparation avec Mulhouse (NM1). Autre élément important : il retrouvera son ami Nicolas Lang, avec qui il a déjà évolué au CSP. « Tout le monde connaît notre amitié », déclare-t-il, avec l’espoir que cela se passe aussi bien qu’à l’époque.

Un style de jeu qui colle au projet

Le nouvel entraîneur limougeaud, Dario Gjergja, réputé pour mettre en avant le jeu collectif, correspond parfaitement au style recherché par l’Alsacien. « On ne fait pas que des un-contre-un. Cela me convient. » De quoi espérer une intégration rapide pour un joueur qui veut prouver qu’il a encore sa place au plus haut niveau français.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
glidos
MENSONGE ! Tu as voulu te casser de Limoges à tout prix et tu reviens ajd /aveux d'échec imparable, car aucun club ne voulait de toi... Et les VRAIS Cerclistes, ceux qui connaissent le basket depuis 40 ans, ne sont pas heureux que tu reviennes. Vivement que tu te barres dans 2 ans, avec ton meilleur ami lang, qui a une mauvaise influence dans les vestiaires et qui n'arrivera JAMAIS à la cheville d'un Yann Bonato. Le tout sous les ordres d'un palmer incompétent, à qui un propriétaire qui ne capte rien au basket laisse malheureusement carte blanche.
Répondre
(0) J'aime
lulutoutvert
t'es un peu tendu, non ? :)
Répondre
(0) J'aime
jeronimo
le tranxene est trés bon pour la dépression
Répondre
(0) J'aime
