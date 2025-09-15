Hugo Invernizzi officiellement de retour à Limoges CSP : « Sa disponibilité a été une vraie opportunité »

Recherche
Betclic Élite

00h00
Hugo Invernizzi va apporter son profil de poste 4 shooteur et passeur au Limoges CSP (photo : Jacques Cormarèche)

Crédit photo : Jacques Cormarèche

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Hugo Invernizzi (1,98 m, 32 ans) va remplacer Kenny Baptiste au sein de l’effectif du Limoges CSP. L’intérieur shooteur est déjà passé par le club, entre 2019 et 2022, lorsque Crawford Palmer y avait également effectué son premier passage en tant que directeur sportif.

En 2024-2025, l’ancien pensionnaire du Pôle France a tourné à 6,7 points à 38,9% de réussite aux tirs, 4,4 rebonds et 2 passes décisives en 27 matches sous les couleurs de la SIG Strasbourg, où il était revenu en 2023 notamment pour retrouver son ancien coach du CSP, Massimo Cancellieri.

Le commentaire du directeur sportif Crawford Palmer sur le retour d’Hugo Invernizzi au Limoges CSP :

« Avec les envies de départ de Kenny Baptiste, nous avons décidés d’accéder à sa demande pour trouver une meilleure complémentarité sur le poste 4 avec Justin Lewis. La disponibilité de Hugo Invernizzi a été une vraie opportunité. Sa connaissance de jeu, sa capacité à mettre du liant en attaque tout en étant un danger à 3-points, et son expérience de la Betclic ELITE – ainsi que du Limoges CSP – sont tous des atouts. Il devrait vite s’intégrer dans le jeu de Dario Gjergja pour nous permettre d’aborder la saison avec une équipe intéressante. Le staff aurait de multiples options pour développer notre jeu les deux côtés du terrain. »

Bien connu du CSP, Hugo Invernizzi va pouvoir apporter son expérience et son efficacité longue distance aux côtés des trois autres intérieurs que sont Justin Lewis, Nikola Jovanovic et Gavin Ware. Il retrouvera également son bon ami Nicolas Lang, toujours membre de l’effectif limougeaud. « Hugo est valeur ajoutée pour l’équipe, c’est un joueur qui connaît et comprend très bien le basketball. Il possède l’expérience dont nous avons besoin cette saison. Il ne fait aucun doute qu’il s’adaptera rapidement à l’équipe et qu’il en deviendra un membre important », annonce son nouveau coach Dario Gjergja.

L’effectif 2025-2026 du Limoges CSP :

Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
