Betclic Élite

Hugo Invernizzi de retour au Limoges CSP en cas de départ de Kenny Baptiste

Betclic ÉLITE - Hugo Invernizzi pourrait faire son retour au Limoges CSP, trois ans après son départ, si le club venait à libérer Kenny Baptiste, qui a manifesté des envies de départ selon Le Populaire du Centre.
00h00
Hugo Invernizzi de retour au Limoges CSP en cas de départ de Kenny Baptiste

Hugo Invernizzi pourrait effectuer son retour au Limoges CSP

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Le Limoges CSP est dans l’incertitude autour de Kenny Baptiste (2,04 m, 24 ans). Encore sous contrat jusqu’en 2026, l’ancien intérieur du Mans a exprimé son souhait de quitter le club. Ce contexte a poussé la direction sportive à activer des pistes pour anticiper un éventuel départ.

Et parmi elles, une mène tout droit à un visage bien connu du public de Beaublanc selon Le Populaire du Centre : Hugo Invernizzi (2,01 m, 32 ans).

PROFIL JOUEUR
Logo_Basketball_Player-Hugo Invernizzi.jpg
Hugo INVERNIZZI
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 198 cm
Âge: 32 ans (07/01/1993)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
6,7
#137
REB
4,4
#39
PD
2
#78

Un ancien de Beaublanc en pole position

Passé par le Limoges CSP entre 2019 et 2022, Invernizzi garde une bonne cote auprès des supporters comme des dirigeants. Depuis son départ, l’ailier-fort alsacien a tenté l’aventure à l’étranger avant de revenir en Betclic ÉLITE sous le maillot de la SIG Strasbourg. Sa dernière saison a toutefois été compliquée, tant collectivement qu’individuellement, avec des moyennes de 6,7 points à 38,9% de réussite aux tirs, 4,4 rebonds et 2 passes décisives en 27 matchs.

Sans club depuis la fin de la saison 2024-2025, il représente aujourd’hui une option crédible et disponible pour Limoges, au point d’être priorisé à d’autres profils comme Carl Ponsar. Rien n’est toutefois encore acté. Le retour d’Invernizzi est soumis au départ de Kenny Baptiste, qui cherche un autre club.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
lulutoutvert
pas sur que ce soit un bon choix.
Répondre
(0) J'aime
gillesn
En tout cas, pour Baptiste, s’il ne trouvait pas de point de chute, je ne vois pas comment il pourrait malgré tout rester au CSP…
Répondre
(0) J'aime
