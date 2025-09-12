Hugo Invernizzi de retour au Limoges CSP en cas de départ de Kenny Baptiste

Le Limoges CSP est dans l’incertitude autour de Kenny Baptiste (2,04 m, 24 ans). Encore sous contrat jusqu’en 2026, l’ancien intérieur du Mans a exprimé son souhait de quitter le club. Ce contexte a poussé la direction sportive à activer des pistes pour anticiper un éventuel départ.

Et parmi elles, une mène tout droit à un visage bien connu du public de Beaublanc selon Le Populaire du Centre : Hugo Invernizzi (2,01 m, 32 ans).

PROFIL JOUEUR Hugo INVERNIZZI Poste(s): Ailier Fort Taille: 198 cm Âge: 32 ans (07/01/1993) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 6,7 #137 REB 4,4 #39 PD 2 #78

Un ancien de Beaublanc en pole position

Passé par le Limoges CSP entre 2019 et 2022, Invernizzi garde une bonne cote auprès des supporters comme des dirigeants. Depuis son départ, l’ailier-fort alsacien a tenté l’aventure à l’étranger avant de revenir en Betclic ÉLITE sous le maillot de la SIG Strasbourg. Sa dernière saison a toutefois été compliquée, tant collectivement qu’individuellement, avec des moyennes de 6,7 points à 38,9% de réussite aux tirs, 4,4 rebonds et 2 passes décisives en 27 matchs.

Sans club depuis la fin de la saison 2024-2025, il représente aujourd’hui une option crédible et disponible pour Limoges, au point d’être priorisé à d’autres profils comme Carl Ponsar. Rien n’est toutefois encore acté. Le retour d’Invernizzi est soumis au départ de Kenny Baptiste, qui cherche un autre club.