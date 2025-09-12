Recherche
Betclic Élite

Limoges : Kenny Baptiste sur le départ

Betclic ÉLITE - Bien que sous contrat avec le Limoges CSP jusqu'au 30 juin 2026, Kenny Baptiste est sur le marché pour trouver un nouveau club.
00h00
Limoges : Kenny Baptiste sur le départ

Sous contrat à Limoges, Kenny Baptiste teste le marché

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Restera, restera pas ? Tout l’été, Kenny Baptiste (2,01 m, 25 ans) a hésité. Finalement, l’intérieur se retrouve sur le marché alors qu’il a repris l’entraînement depuis plusieurs semaines avec le Limoges CSP, obligeant son club à regarder le marché.

Photo_Basketball_Player-Kenny Baptiste.jpg
Kenny BAPTISTE
Poste(s): Arrière / Ailier
Taille: 201 cm
Âge: 25 ans (24/01/2000)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
7,8
#110
REB
4,3
#42
PD
1,6
#93

Au sortir d’une première vraie saison en Betclic ELITE avec l’Élan Chalon, Kenny Baptiste avait signé deux saisons au Limoges CSP. Parti en trombe à l’automne 2024, le Guadeloupéen a ensuite baissé le pied. Incertain quant à sa future utilisation par le nouveau staff, l’ancien joueur du Mans, de Quimper et de Chalon a donc hésité.

LIRE AUSSI

Un gros match contre Cholet dimanche dernier

Reste à savoir où Kenny Baptiste continuera sa carrière ? Formé dans l’aile, long et mobile, il a été repositionné à l’intérieur où il semble plus efficient. En 2024-2025, le joueur formé à la MJC Les Abymes a tourné 7,8 points à 47% de réussite aux tirs (dont 28,6% à 3-points), 4,3 rebonds, 1,6 passe décisive en 28 matchs joués. En préparation, il affiche des statistiques semblables (6,7 points à 47%, 6,3 rebonds et 2 passes décisives en 29 minutes de moyenne) après une grosse sortie contre Cholet (16 points à 6/10 aux tirs, 7 rebonds et 3 passes décisives pour 21 d’évaluation en 36 minutes). Sa marge de progression sur le plan technique est simple : sa capacité à punir des défenses trop basses avec un tir à 3-points fiable. Sur la présaison, il a manqué ses cinq tentatives de tir.

Pour le remplacer, le Limoges CSP pourrait d’ailleurs se tourner vers un poste 4 plus shooteur. Le profil de Carl Ponsar, sans club et partenaire d’entraînement du SLUC Nancy, plaît dans le Limousin. Affaire à suivre.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

lou_grand
Franchement lourd comme situation ! Pourquoi attendre le 12 septembre, à 15 jours de la reprise ?
roblackman- Modifié
Parce qu' il a un contrat
