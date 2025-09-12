Limoges : Kenny Baptiste sur le départ

Restera, restera pas ? Tout l’été, Kenny Baptiste (2,01 m, 25 ans) a hésité. Finalement, l’intérieur se retrouve sur le marché alors qu’il a repris l’entraînement depuis plusieurs semaines avec le Limoges CSP, obligeant son club à regarder le marché.

PROFIL JOUEUR Kenny BAPTISTE Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 201 cm Âge: 25 ans (24/01/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 7,8 #110 REB 4,3 #42 PD 1,6 #93

Au sortir d’une première vraie saison en Betclic ELITE avec l’Élan Chalon, Kenny Baptiste avait signé deux saisons au Limoges CSP. Parti en trombe à l’automne 2024, le Guadeloupéen a ensuite baissé le pied. Incertain quant à sa future utilisation par le nouveau staff, l’ancien joueur du Mans, de Quimper et de Chalon a donc hésité.

Un gros match contre Cholet dimanche dernier

Reste à savoir où Kenny Baptiste continuera sa carrière ? Formé dans l’aile, long et mobile, il a été repositionné à l’intérieur où il semble plus efficient. En 2024-2025, le joueur formé à la MJC Les Abymes a tourné 7,8 points à 47% de réussite aux tirs (dont 28,6% à 3-points), 4,3 rebonds, 1,6 passe décisive en 28 matchs joués. En préparation, il affiche des statistiques semblables (6,7 points à 47%, 6,3 rebonds et 2 passes décisives en 29 minutes de moyenne) après une grosse sortie contre Cholet (16 points à 6/10 aux tirs, 7 rebonds et 3 passes décisives pour 21 d’évaluation en 36 minutes). Sa marge de progression sur le plan technique est simple : sa capacité à punir des défenses trop basses avec un tir à 3-points fiable. Sur la présaison, il a manqué ses cinq tentatives de tir.

Pour le remplacer, le Limoges CSP pourrait d’ailleurs se tourner vers un poste 4 plus shooteur. Le profil de Carl Ponsar, sans club et partenaire d’entraînement du SLUC Nancy, plaît dans le Limousin. Affaire à suivre.