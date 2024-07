Kenny Baptiste a signé à Limoges : « Le profil idéal pour évoluer dans notre championnat »

Le Limoges CSP a officialisé la signature de Kenny Baptiste (2,01 m, 24 ans) pour les deux prochaines saisons. Le Guyanais, capable d’évoluer sur les postes 3, 4 et 5, arrive après deux saisons et demi à l’Élan Chalon. « Kenny a le profil idéal pour évoluer dans notre championnat, estime son nouveau coach Jean-Marc Dupraz. Il a encore une bonne marge de progression. Sa polyvalence sera utile pour l’équipe. C’est un poste 4 qui pourra donner des minutes en 5 ou en 3 si besoin. »

Kenny Baptiste rejoint un effectif déjà composé de Nicolas Lang, Alexandre Chassang et Lucas Beaufort. Ce quatuor pourrait être rapidement rejoint par Mamadou Guissé (1,97 m, 22 ans) et Vincent Amsellem (1,92 m, 22 ans).

L’avis du directeur sportif Crawford Palmer sur la signature de Kenny Baptiste :

« Kenny Baptiste doit nous amener un plus athlétique sur le jeu intérieur et de la longueur. Avec du travail, c’est un joueur qui a un vrai potentiel de développement sur lequel nous devons appuyer. Il se dit prêt à relever le défi. On le mettra dans les meilleur conditions possibles pour le faire. »