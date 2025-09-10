Recherche
Betclic Élite

Le Limoges CSP garde un œil sur le marché afin d'améliorer son effectif

Betclic ELITE - Si le Limoges CSP dispose déjà de 11 joueurs professionnels pour la saison 2025-2026, le directeur sportif continue d'étudier la possibilité d'améliorer l'effectif.
00h00
Le Limoges CSP garde un œil sur le marché afin d’améliorer son effectif

Actuellement à l’entraînement avec Nancy, Carl Ponsar cherche un club en Betclic ELITE

Crédit photo : Victor Lecomte

Alors que Limoges CSP a récupéré son nouveau coach Dario Gjergja, le club ne s’interdit pas de procéder à légères modifications de son effectif professionnel 2025-2026. Ainsi, le directeur sportif Crawford Palmer se renseigne au sujet de divers joueurs. Évoqué ces derniers jours dans le Limousin alors qu’il est sans club et participe à la préparation du SLUC Nancy, Carl Ponsar (2,03 m, 28 ans) possède un profil qui plaît au club sans pour autant que son arrivée ne soit prévue à date.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Carl Ponsar.jpg
Carl PONSAR
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 203 cm
Âge: 28 ans (02/04/1997)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
12,5
#34
REB
4,7
#46
PD
2,1
#91

La place de Justin Lewis n’est pas menacée

Le Cercle Saint-Pierre dispose d’un groupe complet avec 11 joueurs professionnels mais compte actuellement plusieurs blessés et un absent, Leon Stergar, toujours à l’EuroBasket 2025 avec la Slovénie. Nouvelle recrue au poste 4, le jeune Justin Lewis (2,01 m, 23 ans) a besoin d’un temps d’adaptation, en témoigne sa sortie ratée contre Le Mans (-5 d’évaluation) le mercredi 3 septembre. Mais à l’heure actuelle, Limoges réfute toute possibilité de départ à son sujet.

LIRE AUSSI

Le tournoi de Limoges, qui se déroule du vendredi 12 au dimanche 14 septembre, devrait donner plus d’enseignements au staff technique et à Crawford Palmer pour savoir s’il y aurait besoin de réaliser quelques retouches d’effectif, ou non.

L’effectif 2025-2026 du Limoges CSP :

Limoges
Limoges
