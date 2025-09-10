Le nouveau coach du Limoges CSP est arrivé : « J’avais préparé beaucoup de choses à l’avance »

Sorti au premier tour de l’EuroBasket 2025 avec la Belgique, Dario Gjergja a pu rejoindre son nouveau club du Limoges CSP dans la foulée. Dès le week-end dernier, l’ancien entraîneur d’Ostende était à la Baule avec l’équipe.

Et demain, ça sera avec vous 🙌💚 pic.twitter.com/SJ0M7Z2eki — Limoges CSP (@limogescsp) September 9, 2025

Sur place, le natif de Zadar a trouvé une équipe incomplète à cause des blessures et des joueurs à l’EuroBasket, même si Mamadou Guissé est arrivé dans ses valises. Mais comme son capitaine Nicolas Lang, cela ne l’inquiète pas plus que ça. « La présaison, c’est comme ça et au final, ce n’est pas ce qui compte. L’important, c’est la manière dont on va se comporter durant la saison. Il nous reste deux semaines et demie avant le premier match officiel », raconte-t-il au Populaire du Centre. Son absence sur la préparation n’a pas non plus été problématique. « J’avais préparé beaucoup de choses à l’avance. Nous avions eu des réunions avant et tout était parfaitement prêt. »

L’ambiance de Beaublanc : « Quand tu es coach, tu rêves de jouer dans une atmosphère qui peut créer quelque chose d’incroyable«

Le tournoi de Limoges, du 12 au 14 septembre, devrait lui donner plus d’indication sur le potentiel de son groupe, mais aussi l’ambiance qu’il peut y avoir à Beaublanc. Même s’il assure déjà la connaître. « Je viens de Zadar. Là-bas, les fans sont comme ceux du Partizan ou de l’Étoile Rouge. C’est une ambiance similaire. Quand tu es coach, tu rêves de jouer dans une atmosphère qui peut créer quelque chose d’incroyable pour vous et qui peut également pousser vos joueurs à ne jamais abandonner. Cela doit être notre règle. »

Après deux saisons compliquée, le public limougeaud n’attend que ça : rugir à nouveau.