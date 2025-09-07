Recherche
Betclic Élite

Nicolas Lang donne des nouvelles du Limoges CSP en présaison : « On espère continuer à monter en puissance »

Betclic ELITE - Nicolas Lang partage son ressenti sur la préparation de la saison 2025-2026 du Limoges CSP, qui s'est faite jusqu'ici sans le nouveau coach Dario Gjergja ni plusieurs membres de l'effectif, blessés ou présents à l'Euro.
00h00
Résumé
Écouter
Nicolas Lang donne des nouvelles du Limoges CSP en présaison : « On espère continuer à monter en puissance »

Nicolas Lang en présaison avec le Limoges CSP

Crédit photo : Limoges CSP

Nicolas Lang (1,96 m, 35 ans) s’apprête à démarrer sa septième saison au Limoges CSP. Une fois encore, l’Alsacien va connaître un nouveau coach et un effectif largement remanié. Alors la présaison est importante même si lui relative sur l’enjeu dans un entretien accordé au Populaire du Centre, en espérant tout d’abord « que tout le monde se mette en forme et qu’on évite les blessures. »

Car pour construire le collectif cercliste, tout n’est pas idéal sur cette période. En effet, l’intérieur Nikola Jovanovic est blessé alors que Mamadou Guisse vient tout juste de terminer son EuroBasket avec la Belgique et que Leon Stergar y est toujours engagé. Surtout, le nouveau coach Dario Gjergja n’a pas pu prendre en main son groupe jusqu’ici, puisqu’il était également à l’Euro avec la Belgique. Mais là encore, cela ne semble pas inquiéter Nicolas Lang, qui en a connu d’autres.

« J’aurais parlé de handicap s’il n’était pas là à deux jours du début de la saison mais là, il reste trois semaines de préparation. Ce serait davantage problématique s’il n’en restait que deux et encore, ce ne serait pas la fin du monde. Il regarde nos entraînements, donne ses consignes. Il transmet exactement ce qu’il veut au staff. »

« Gommer certaines choses négatives » 

Éliminé à l’issue de la phase de groupe, l’ancien coach d’Ostende va maintenant pouvoir rejoindre le Limousin. Il retrouvera une équipe qui s’est imposé contre l’Élan béarnais en match de préparation avant d’être corrigé par Le Mans (-30). Deux résultats sans grand importance pour l’international français. « Cela n’a pas grande signification. J’aurais dit la même chose si nous avions gagné de 30 », ajoute-t-il, content de figurer au sein d’un groupe « studieux ».

Ce dimanche, Nicolas Lang compte observer des progrès face à Cholet Basket aux Sables-d’Olonne. « On doit aussi essayer de gommer certaines choses négatives comme le manque de communication sur le terrain qu’on a pu voir face au Mans. Il faut essayer de se mettre sur la même longueur d’onde », continue-t-il, avec comme objectif prioritaire de ne pas enregistrer de nouveaux blessés.

