Les Sables-d’Olonne : Cholet affronte Limoges ce dimanche dans la nouvelle Arena Stadium

La Vendée s’est mise au rythme du haut niveau. Samedi dernier, l’Arena Stadium des Sables-d’Olonne a ouvert ses portes avec une affiche de prestige entre l’ASVEL et le PAOK Salonique. Devant une salle comble, les Villeurbannais ont lancé leur préparation par une victoire 77 à 69. Après une première mi-temps serrée (35-36 à la pause), l’équipe de Pierric Poupet a géré les rotations et maîtrisé la fin de rencontre. « On voulait aborder ce match comme un entraînement, garder les joueurs dans un bon état de forme, éviter les pépins et gérer les temps de jeu », avait expliqué le coach au Progrès.

Cholet – Limoges, un classique de la Betclic Élite en Vendée

À peine inaugurée, la salle vendéenne s’offre déjà un deuxième grand rendez-vous. Les Sables Vendée Basket organisent ce dimanche un match de préparation entre Cholet Basket et Limoges. Deux clubs historiques de Betclic ÉLITE qui viendront peaufiner leurs réglages, mais aussi offrir au public vendéen une rencontre de haut niveau.

L’entre-deux sera donné à 16h30. Une occasion rare de voir s’affronter deux ténors du basket français dans une salle flambant neuve.

Billetterie et infos pratiques

La billetterie est ouverte sur lsvb.billetterie-club.fr