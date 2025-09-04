Recherche
Betclic Élite

Les Sables-d’Olonne : Cholet affronte Limoges ce dimanche dans la nouvelle Arena Stadium

Betclic ELITE - Après l'inauguration de l'Arena Stadium avec un ASVEL – PAOK Salonique à guichets fermés, remporté par les Villeurbannais (77-69), la nouvelle salle des Sables-d'Olonne accueille déjà un autre choc de présaison : Cholet Basket contre Limoges CSP, dimanche 7 septembre à 16h30.
Les Sables-d’Olonne : Cholet affronte Limoges ce dimanche dans la nouvelle Arena Stadium

L’Arena Stadium des Sables Vendée a été inaugurée

Crédit photo : Ville des Sables-d'Olonne

La Vendée s’est mise au rythme du haut niveau. Samedi dernier, l’Arena Stadium des Sables-d’Olonne a ouvert ses portes avec une affiche de prestige entre l’ASVEL et le PAOK Salonique. Devant une salle comble, les Villeurbannais ont lancé leur préparation par une victoire 77 à 69. Après une première mi-temps serrée (35-36 à la pause), l’équipe de Pierric Poupet a géré les rotations et maîtrisé la fin de rencontre. « On voulait aborder ce match comme un entraînement, garder les joueurs dans un bon état de forme, éviter les pépins et gérer les temps de jeu », avait expliqué le coach au Progrès.

Cholet – Limoges, un classique de la Betclic Élite en Vendée

À peine inaugurée, la salle vendéenne s’offre déjà un deuxième grand rendez-vous. Les Sables Vendée Basket organisent ce dimanche un match de préparation entre Cholet Basket et Limoges. Deux clubs historiques de Betclic ÉLITE qui viendront peaufiner leurs réglages, mais aussi offrir au public vendéen une rencontre de haut niveau.

L’entre-deux sera donné à 16h30. Une occasion rare de voir s’affronter deux ténors du basket français dans une salle flambant neuve.

Billetterie et infos pratiques

La billetterie est ouverte sur lsvb.billetterie-club.fr

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
