Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Loïc Schwartz, un Saint-Quentinois face aux Bleus : « Je mérite d’être à l’EuroBasket ! »

Arrière du Saint-Quentin Basketball depuis 2022, Loïc Schwartz défiera l'équipe de France ce jeudi après-midi avec la Belgique en ouverture de l'EuroBasket. Un match spécial pour l'arrière picard.
|
00h00
Loïc Schwartz, un Saint-Quentinois face aux Bleus : « Je mérite d’être à l’EuroBasket ! »

Loic Schwartz aborde sa première compétition internationale

Crédit photo : FIBA

Loïc, quel est votre état d’esprit à quelques heures d’affronter l’équipe de France à l’EuroBasket ? 

Évidemment, quand on joue la France, l’un des favoris, à l’EuroBasket, c’est excitant ! Comme tout le monde l’a vu, l’équipe de France a beaucoup d’absents mais nous, je pense qu’on en a vraiment beaucoup. On a un groupe inexpérimenté, on n’a que quatre gars qui ont déjà fait l’Euro. Voir comment on réagira face à l’adversité sera un peu notre juge de paix sur cet Euro.

Il parait que la Belgique fait des résultats quand on ne l’attend pas trop…

C’est vrai. Mais il ne faut pas oublier qu’on n’est pas un pays avec un gros réservoir. Avec autant d’absences, il faudra absolument qu’on soit concentré pendant 40 minutes. On ne peut pas faire d’erreurs. Ça va être hyper important. On n’a pas le luxe de pouvoir avoir des moments de basse qualité, comme au cours de la préparation. Pendant les matchs amicaux, on n’a pas toujours su être en opposition sur toute la durée d’une rencontre, et ça nous a mis en grande difficulté.

« Ça va faire bizarre de jouer contre Olejniczak ! » 

Personnellement, onze ans après votre première sélection, vous allez enfin disputer une vraie compétition internationale… Est-ce un accomplissement ?

Enfin ! Ça a été un travail de longue haleine. J’ai participé à quatre qualifications pour l’Euro mais aucun Euro jusque-là. C’est une concrétisation du travail de tant d’années. J’ai toujours répondu présent pour l’équipe nationale et je pense que je mérite d’être ici.

De 2014 à 2025 avec les Lions, Loïc Schwartz n’avait encore jamais participé à la moindre compétition internationale (photo : FIBA)

Même à plus de 30 ans comme vous, a-t-on des étoiles dans les yeux quand on aborde une compétition comme l’EuroBasket ? 

Clairement ! On va jouer contre des stars mondiales lors de cet Euro : Luka Doncic, Guerschon Yabusele, vraiment des forts joueurs. Zaccharie Risacher, même si je l’ai déjà affronté avec Bourg-en-Bresse. On va côtoyer le gratin européen. C’est toujours excitant de pouvoir jouer ce type de compétition. Évidemment que je suis heureux et que je vais en profiter à fond.

Dans la liste de vos adversaires cette semaine, il y a aussi votre ex-coéquipier Dominik Olejniczak…

C’est vrai que ça va faire un peu bizarre de le jouer. C’est quelqu’un avec qui je m’entends super bien. Il joue hyper dur. Je préfère l’avoir de mon côté que d’être contre lui.

« C’est très rare de pouvoir trouver
un endroit comme Saint-Quentin dans une carrière »

Vous tenez un rôle de grand frère avec les Lions, similaire à celui avec Saint-Quentin ? 

Clairement. Je suis l’un des plus anciens, le troisième plus âgé. C’est un rôle que j’ai commencé à prendre depuis deux – trois saisons. J’aime bien pouvoir aider les plus jeunes. J’ai de l’expérience, j’entame ma 16e année professionnelle. Quand j’étais plus jeune, je n’ai pas eu cette chance d’avoir des vétérans pouvant m’épauler. Je pense que c’est important d’avoir ce relais pour les guider.

Suivez-vous la préparation de Saint-Quentin en parallèle ou êtes-vous déconnecté du SQBB avec l’Euro ?

Bien sûr, je suis Saint-Quentin ! C’est complètement nouveau : nouvelle identité, nouveau coach, seulement trois anciens. Il faut quand même que je garde un œil proche de ce qui se passe pour ne pas arriver dépaysé. Après l’Euro, je vais directement enchaîner avec le SQBB donc il ne faut pas que je m’exclus trop du groupe de Saint-Quentin. Je suis en contact avec le préparateur physique, Éric Lecomte. Il me donne des nouvelles. Même si je suis complètement concentré sur la Belgique, je garde un œil dessus.

Loïc Schwartz est épanoui à Saint-Quentin depuis 2022 (photo : Julie Dumélié)

Après une première saison française assez oubliable à Orléans, il semblerait que vous avez vraiment trouvé un endroit particulier à Saint-Quentin…

Dans une carrière, c’est compliqué de trouver un environnement qui nous correspond. Avec Julien (Mahé), j’avais une très bonne relation. Le public est incroyable, je m’entends bien avec tout le monde au sein du club. La ville n’est pas trop loin de Bruxelles. Vraiment, tout me correspond et c’est très rare de pouvoir trouver ça dans une carrière. L’endroit matche complètement avec ma personnalité.

« Si Limoges laisse un peu de temps à Dario Gjergja… »

Certains de vos coéquipiers français vous ont-ils chambré à l’approche de ce match ?

(il rigole) J’ai reçu pas mal de messages des Français du SQBB oui ! Des anciens aussi m’ont écrit. Ils m’ont dit qu’ils allaient regarder et de ne pas être sur les highlights.

Le public français s’apprête à découvrir votre sélectionneur, Dario Gjergja. Que peut-on dire sur le nouvel entraîneur du Limoges CSP ? 

Que c’est quelqu’un qui travaille beaucoup. Vraiment beaucoup. Il est hyper exigeant. Comme on l’a vu dans le championnat belge, c’est un assoiffé de victoires. Il déteste la défaite. Même si Limoges est un contexte compliqué pour les entraîneurs, où beaucoup passent mais peu restent, je pense qu’il n’y aura pas de souci pour lui. S’ils le laissent un peu s’établir, je pense qu’il peut créer quelque chose de gros pour un club mythique comme Limoges.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Belgique
Belgique
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket
00h00Loïc Schwartz, un Saint-Quentinois face aux Bleus : « Je mérite d’être à l’EuroBasket ! »
Jaylen Hoard a eu un bel apport en préparation avec les Bleus
EuroBasket
00h00Jaylen Hoard, un facteur X des Bleus dès sa première compétition : « J’essaie d’apporter ce que je peux »
Ismaël Bako et la Belgique font face à l'équipe de France pour démarrer l'EuroBasket
EuroBasket
00h00Belgique – France : privés de stars, les Belgian Lions veulent jouer crânement leur chance : « Il faut faire un match parfait »
Équipe de France
00h00« On était inconnus » : des cadets d’Antibes à l’Euro, la folle histoire de Cordinier et Luwawu-Cabarrot
Sarp Ataman au Final Four 2024 de l'EuroLeague, à Berlin
EuroBasket
00h00Le fils de 15 ans d’Ataman assistant de son père dans le staff de la Turquie
Mouhammadou Jaiteh s'est imposé comme le pivot titulaire de l'équipe de France avant l'Euro 2025
EuroBasket
00h00« On a la chance d’être dans un groupe où il y a une vraie cohésion » : Mam’ Jaiteh propulsé pivot n°1 des Bleus
Nikola Jovic a été très bon pour la Serbie contre l'Estonie
EuroBasket
00h00La Serbie déroule face à l’Estonie pour son entrée à l’EuroBasket
Guerschon Yabusele apprécie l'ambiance au sein du vestiaire de l'équipe de France
EuroBasket
00h00« On a l’impression d’aller dans la même direction » : Yabusele raconte la cohésion des Bleus
Lauri Markkanen et la Finlande ont eu du mal à se défaire de leurs voisins suédois
EuroBasket
00h00La Finlande a tremblé face à son voisin suédois
Théo Maledon annonce un système de jeu avec l'équipe de France
EuroBasket
00h00Théo Maledon, parmi les nouveaux patrons des Bleus, enfin ?
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
Malik Beasley sous les couleurs de Détroit face aux Timberwolves
NBA
00h00Malik Beasley blanchi, plusieurs franchises déjà intéressées
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
Derrick Rose sous le maillot des Chicago Bulls en finale de Conférence Est face à Philadelphie lors des playoffs 2012
NBA
00h00Derrick Rose rejoint Jordan et Pippen : son maillot retiré par les Chicago Bulls en 2026
1 / 0