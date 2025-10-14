Recherche
Betclic Élite

Julien Mahé : « En 8 semaines, j’ai l’impression qu’une somme d’individualités est déjà devenue une équipe »

Betclic ÉLITE - Dans les résultats et la manière, le début de saison de Nanterre est idéal. En conférence de presse après la dernière victoire contre Limoges, le coach Julien Mahé a encensé l'esprit d'équipe de ses joueurs et leur volonté de se partager la balle.
00h00
Julien Mahé : « En 8 semaines, j’ai l’impression qu’une somme d’individualités est déjà devenue une équipe »

Julien Mahé en conférence de presse

Crédit photo : Capture d'écran Nanterre 92

C’est l’équipe coup de cœur de ce début de saison en Betclic ÉLITE. Après trois journées, le deuxième club encore invaincu derrière l’ASVEL n’est pas Monaco ou Paris mais bien Nanterre. Treizième la saison dernière, le club francilien a changé de direction en embauchant l’ex coach saint-quentinois Julien Mahé à la place de Philippe Da Silva. Un choix pour l’instant payant. Autant dans les résultats que dans l’identité de jeu. Car au-delà d’être sur un bilan de 3 victoires pour 0 défaite, Nanterre a pour l’instant la 2e meilleure attaque du championnat (129 d’Offensive Rating), la 3e meilleure défense (108,3 de Defensive Rating), et celle avec les meilleurs pourcentages aux tirs (53,6%).

– Journée 3

Des débuts idéaux

La dernière victoire contre Limoges (91-89) en est une nouvelle preuve. Dans un match « de vraiment bonne qualité » selon les mots de Julien Mahé, les Nanterriens ont résisté aux assauts de leurs adversaires, qui ont failli l’emporter à l’extérieur et malgré leurs absences. Ils ont montré de la résilience pour aller chercher cette victoire. À l’issue de ce nouveau succès – après ceux à Chalon et contre Gravelines-Dunkerque – le technicien des Verts a encensé son équipe en conférence de presse :

« En huit semaines, j’ai déjà l’impression qu’une somme d’individualités est devenue une équipe. Et c’était la plus grande partie du job sur la préparation. Je trouve qu’on se comporte en équipe, des deux côtés du terrain, en dehors, à l’entraînement… Il y a cette volonté d’avancer ensemble, et c’est le plus important. On a montré une nouvelle fois qu’on pouvait compter sur tout le monde, que tout le monde peut apporter. C’est comme ça qu’on a construit l’équipe. D’un match à l’autre, le danger peut venir de partout

Ensuite, je suis satisfait de la manière dont on bouge la balle. Les statistiques sont parlantes, on fait 29 passes décisives sur 32 paniers. Il y a une volonté de se passer la balle, et ça me convient parfaitement. J’adore ça. On n’a pas de garçons qui ont envie de tirer pour eux, on joue les uns pour les autres et on avance ensemble. Ça il faut arriver à le conserver. »

 

LIRE AUSSI

Contre Limoges, cinq joueurs ont en effet marqué entre 14 et 16 points (Mathis Dossou-Yovo, Donta Scott, Zakai Zeigler, Benjamin Sene, Lucas Dussoulier). Trois d’entre eux sont dans le Top 25 des meilleurs marqueurs du championnat sur ce début de saison. Ce savant alliage entre jeunes joueurs et cadres conservés de la saison dernière porte déjà ses fruits.

Le tout coaché par le reconnu Julien Mahé qui a toujours amené le SQBB au moins en play-in chaque année depuis 2020. Le départ de cette saison 2025/26 est idéal pour essayer de poursuivre cette série. Deux prochains matchs à Strasbourg et contre l’ASVEL avant un déplacement très symbolique le 31 octobre du côté de… Saint-Quentin.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Nanterre
Nanterre
Commentaires

lefree74
en échangeant leurs coach, lun des 2 clubs semble s'être fait enflé !!, saurez-vous trouver lequel ?
