Nanterre s’en sort de justesse contre un Limoges CSP qui a désactivé le mode « grand seigneurs »

On avait quitté en milieu de semaine le Limoges CSP déçu et énervé de son élimination en Coupe de France sur le parquet de Saint-Chamond. Pour une équipe en si bonne forme sur ce début de saison, il était anormal d’être la seule équipe de Betclic ÉLITE à tomber contre un adversaire de division inférieure. L’attitude des joueurs avait été pointée du doigt par le meneur remplaçant Vincent Amsellem, auteur d’un coup de gueule après la rencontre : « Notre entame est catastrophique. Elle n’est pas digne d’une équipe qui se veut ambitieuse en Betclic Elite. »

Avant de motiver ses troupes pour un revirement d’attitude trois jours plus tard, en championnat. « Maintenant, cap sur Nanterre. Là bas, on ne va pas se voir trop beaux puisqu’on vient de prendre une claque derrière la tête. On va y aller pour conquérir et pas pour jouer comme des grands seigneurs comme ce soir. » Son message a été entendu, même si la victoire n’est pas au bout.

Limoges manque de taille

Un déplacement à Nanterre est loin d’être évident en ce début de saison 2025/26. 13e la saison dernière, les Franciliens sont aujourd’hui co-leaders du championnat. Une victoire à Maurice-Thorez serait même excellente au vu des absences côté limougeaud. Sur les ailes, Nicolas Lang signe son retour, mais est remplacé à l’infirmerie par Mamadou Guissé, aux côtés de Shawn Tanner. Si bien que deux Espoirs ont été appelés ce soir (mais qui n’ont pas joué). Cerise sur le gâteau, l’intérieur Gavin Ware a été acculé par les fautes et n’a joué que 15 minutes (pour 11 points).

C’est donc surtout sur le jeu extérieur que le coach Dario Gjergja s’est appuyé. Ce qui a donné du fil à retordre aux Nanterriens, qui sont passés proches d’encaisser ainsi leur première défaite de la saison. Les Limougeauds ont été combatifs jusqu’au bout, malgré des décisions arbitrales litigieuses contre eux. Auteur d’un gros stepback plus tôt dans le money-time, Frank Mason (19 points) a eu l’occasion de rentrer le tir de la victoire au buzzer, sans succès.

Nanterre convaincant

29 passes décisives d’un côté, 26 de l’autre, les deux équipes ont livré un beau basket avec le ballon qui circule. Sans compter leurs excellents pourcentages aux tirs (13/26 à 3-points soit 50% pour Nanterre, 12/22 soit 54,5% pour Limoges). Entre deux équipes en forme sur ce début de saison, il ne pouvait pas en être autrement. Et le scénario a ajouté à la beauté du match. Les deux équipes étaient dos-à-dos à la mi-temps (43-43), au début du quatrième quart-temps (69-69) et à trente secondes du coup de sifflet final (89-89). Avant que le protégé de Julien Mahé, Mathis Dossou-Yovo (16 points) ne marque le lay-up de la victoire. Et que Frank Mason rate donc l’ultime tentative au buzzer de ce match haletant.

Moyens en pré-saison, les Nanterriens s’adjugent donc leur quatrième victoire en autant de matchs depuis le début de saison (en comptant la Coupe de France). C’est aussi la première équipe à atteindre les trois succès en Betclic ÉLITE. Ce qui les place provisoirement en tête du championnat. Ils égalent ainsi le début de saison post-titre en 2013, et auront besoin d’une victoire supplémentaire pour égaler leur record de 2016/17, comme relevé par le journaliste Cyril Camacho.

La patte Julien Mahé commence déjà à faire ses preuves. Derrière Dossou-Yovo, Benjamin Sene, Zakai Zeigler, Donta Scott et Lucas Dussoulier ont tous marqué entre 14 et 15 points ce soir. En comptant tous plusieurs passes décisives. Preuve d’une équipe homogène et qui s’entend bien.