Coupe de France masculine

Cinq clubs de l’élite passent en 16e de finale : Gravelines et Nancy tombent, Limoges piégé

Coupe de France masculine - Sur les 8 clubs de l'élite qui faisaient leur entrée en lice en Coupe de France, 3 sont passés à la trape dès ces 32e de finale : Limoges, Gravelines-Dunkerque et Nancy.
|
00h00
Limoges a failli s’en sortir mais tombe finalement contre Saint-Chamond (ÉLITE 2)

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Les 32e de finale de la Coupe de France sont le théâtre de l’entrée en lice des huits clubs de Betclic ÉLITE non-inscrits en Coupe d’Europe. Huit clubs qui arrivent en général pour affronter des clubs de division inférieure, et doivent donc encaisser un handicap en fonction (-7 points face aux clubs d’ÉLITE 2, -14 face à ceux de NM1). Mais pour quatre de ces huits clubs, le tirage n’a pas été clément puisqu’ils se sont affrontés entre eux. L’Opalico a été remporté par Le Portel contre Gravelines-Dunkerque (77-71), tandis que Saint-Quentin a largement battu Nancy (102-72). Autre résultat marquant concernant un club de Betclic ÉLITE : Limoges s’est fait surprendre sur le parquet de Saint-Chamond (82-80). Les trois autres clubs de l’élite (Strasbourg, Nanterre et Boulazac) sont passés au tour suivant, non sans embûche.

Deux duels entre clubs de l’élite

Les deux duels entre clubs de l’élite ont donc tourné en faveur du Portel et de Saint-Quentin. Ce sont les quatre dernières équipes de Betclic ÉLITE qui s’affrontaient, toutes à la recherche de leur première victoire officielle cette saison. Ce qu’elles n’ont pas réussi à faire en championnat, elles le font donc en Coupe de France.

– 2e tour

Tombé entre les mains de Gravelines-Dunkerque par deux fois la saison dernière, l’Opalico revient donc entre celles du Portel. Ces derniers ont profité du boulevard à l’intérieur chez les adversaires (Babb et Agee absents, Chéry gêné par les fautes) pour s’y engouffrer, comme Tyshaun Crawford (17 points et 9 rebonds). Ils ont largement dominé le troisième quart (30-11, s’assurant la victoire) De quoi conquérir le Portelois Ivan Février (14 points, 9 rebonds) au micro de La Voix du Nord : « Il y a des saisons, comme la saison dernière, pour être sincère, je savais que cela allait être compliqué. Là, je crois en cette équipe, au renouveau avec les nouveaux coachs. »

– 2e tour

Scénario beaucoup plus monotone pour le duel entre le SQBB et le SLUC. Le match a même tourné à l’humiliation puisque l’écart final est de 30 points. Représentatif des difficultés nancéennes sur ce début de saison, eux qui avaient déjà encaissé 44 points contre l’ASVEL. Le cinq majeur du SLUC – encore un nouveau – n’a marqué que… 24 points en cumulé (contre 70 pour le cinq majeur adverse). Seul Phlandrous Fleming Jr a surnagé avec 26 points en sortie de banc, sauvant son équipe d’une humiliation encore plus totale. De quoi faire casser sa tablette au coach Sylvain Lautié, qui n’arrive toujours pas à trouver de solutions pour se sentir de cet enfer. Côté saint-quentinois, le match a été dominé de bout en bout par les titulaires, avec des minutes réservées aux remplaçants (et notamment la recrue Boris Dallo, 8 points et 5 passes décisives) en fin de match.

Limoges passe à la trappe

Le Limoges CSP est donc le grand perdant de cette soirée de Coupe de France. Il est le seul club de l’élite à tomber face à un adversaire d’ÉLITE 2. Le déplacement à Saint-Étienne chez le SCABB n’était certes pas un cadeau. Encore plus quand les deux tauliers à l’aile manquent à l’appel : Nicolas Lang et Shawn Tanner, blessés. Et quand deux autres joueurs sont sortis sur blessure : Frank Mason (3 points à 1/7 aux tirs et 0/4 aux lancers) et Mamadou Guissé (seulement 5 minutes de jeu).

– 2e tour

Distancés dès le premier quart-temps, les Limougeauds sont entrés dans le match trop mollement. « Notre entame est catastrophique. Elle n’est pas digne d’une équipe qui se veut ambitieuse en Betclic Elite » a analysé le meneur Vincent Amsellem (12 points, 5 rebonds, 5 passes décisives) auprès de France Bleu. Ils se sont ensuite battus pour revenir, en y parvenant presque (égalité à une minute du terme). Les regards sont maintenant tournés vers le championnat et le prochain match contre Nanterre, comme l’explique Amsellem : « Là bas, on ne va pas se voir trop beaux puisqu’on vient de prendre une claque derrière la tête. On va y aller pour conquérir et pas pour jouer comme des grands seigneurs comme ce soir. »

En face, il faut dire que le SCABB a bien résisté. Ce malgré l’absence de l’ex-limougeaud Lucas Beaufort, mais avec Badr Moujib (17 points, 6 rebonds), le capitaine Arthur Bruyas (14 points) ou Sébastien Cape (10 points à 3/15 mais…14 passes décisives). Une belle performance de la part du club d’ÉLITE 2. Un « match fondateur » même, comme rapporté dans Le Progrès.

Nanterre, Strasbourg et Boulazac poursuivent leur chemin

Dans les résultats des autres clubs de Betclic ÉLITE, aucun problème pour Nanterre qui n’a pas eu à se déplacer bien loin vers Poissy. Ces derniers, pensionnaires de NM1, ont souffert de l’écart de deux divisions et malgré les 14 points d’handicap en leur faveur. Nanterre l’a emporté de 30 points, avec notamment une énorme performance de leur prospect Hugo Yimga-Moukouri (24 points à 9/11, 4 rebonds) au bon souvenir de ses matchs de NM1 au Pôle France. « On a été sérieux ! On est montés en puissance au fil des minutes. Il ne fallait pas se presser, jouer normalement » a analysé le coach Julien Mahé, dans des propos rapportés par Clément Bigois.

Strasbourg et Boulazac ont eu plus de difficultés, mais s’en sortent tout de même contre le Champagne Basket (75-77) et les leaders d’ÉLITE 2, Pau-Orthez (83-88). Deux victoires en déplacement qui se sont jouées dans les derniers. Ils s’assurent donc la suite de leur aventure en Coupe de France. Et rejoignent les 8 autres clubs de l’élite qui débuteront leur parcours en 16e de finale, car inscrits en Coupe d’Europe.

LIRE AUSSI
Coupe de France Masculine – 2e tour
07/10/2025
FOU Pays de Fougères
70 92
BLO Blois
LEP Le Portel
77 71
BCM Gravelines
MET Metz
ORC Orchies
SCA SCABB
82 80
CSP Limoges
PAU Pau-Lacq-Orthez
83 88
BOU Boulazac
ANT Antibes
84 81
AIX Aix-Maurienne
POI Poissy
70 100
JSF Nanterre
HTV Hyères-Toulon
84 68
LYO LyonSO
EVR Evreux
71 98
TOU Tours
SQB Saint-Quentin
102 72
NAN Nancy
DEN Denain
91 92
MUL Mulhouse Mustangs
CHA Champagne Basket
75 77
SIG Strasbourg
STB Le Havre
72 64
LOO Loon Plage
NAN Nantes
89 87
QUI Quimper
CHA Challans
ROC La Rochelle
TAR Tarbes-Lourdes
81 72
SAB Sables Vendée Basket

 

T-shirt offcourt

balala
Limoges sans ailiers et Mason complètement invisible et qui aurait eu une gêne au poignet, difficile d’espérer grand chose. Ware, Franklin et Amsellem au top. Guisse serait blessé et devrait pas prendre part à la rencontre face à Nanterre selon Ici Limousin
Répondre
(2) J'aime
airball
14% aux tirs et un remarquable 0/4 aux LF pour Mason... en effet, soit c'est le poignet, soit c'est la tête qui n'y est pas
Répondre
(2) J'aime
julien12
La règle de 7 points en moins face a une équipe de pro b n'a plus vraiment de sens quand on sait que le 15e de pro a participe aux playoff de pro b... Sans aucun points d'avance au debut du match...
Répondre
(1) J'aime
frenchpaul1988
Oui, c'est un peu tordu - comme beaucoup des lubies récentes de la LNB (play-ins, Supercoupe...).
Répondre
(0) J'aime
