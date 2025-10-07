Recherche
NBA

Zaccharie Risacher en rodage pour sa première avec Atlanta

NBA - Pour sa première apparition sous le maillot des Atlanta Hawks, Zaccharie Risacher a connu une soirée compliquée face à Houston. Le Français a inscrit 9 points à 3/9 aux tirs dans une défaite (122-113) marquée par la démonstration d’Alperen Sengun.
00h00
Zaccharie Risacher en rodage pour sa première avec Atlanta

Zaccharie Risacher a marqué 9 points en 21 minutes contre Houston

Crédit photo : © Troy Taormina-Imagn Images

Premier match de présaison NBA 2025 pour Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans), et premières sensations mitigées. Titulaire dans l’aile face aux Houston Rockets, le jeune Français a compilé 9 points, 2 rebonds, 1 passe et 2 interceptions en 21 minutes. Maladroit à longue distance (1/6 à 3-points), il n’a pas pu empêcher la défaite de ses Hawks (122-113), dominés par un Alperen Sengun déjà en mode All-Star.

Sengun trop fort, Risacher encore en apprentissage

En face, Alperen Sengun n’a pas attendu pour faire parler son talent. Le pivot turc, médaillé d’argent au dernier EuroBasket, a régalé les fans texans avec 19 points, 6 passes décisives et 5 rebonds en seulement 17 minutes. Vision du jeu, passes lumineuses, adresse extérieure… le joueur d’Houston a confirmé qu’il serait le moteur du jeu collectif imaginé par Ime Udoka.

Pour Atlanta, Quin Snyder a testé un cinq inédit avec Trae Young, Dyson Daniels, Jalen Johnson, Kristaps Porzingis et Zaccharie Risacher. Le Letton a montré sa palette offensive tandis que le Français a attendu la deuxième mi-temps pour se libérer avec un floater puis un 3-points en mouvement.

Une première encourageante malgré la maladresse

Malgré son manque d’adresse, Risacher a laissé entrevoir ce qui fait sa force : une belle lecture du jeu, de l’activité défensive (2 interceptions) et une attitude positive dans le collectif. Quin Snyder lui a offert 21 minutes, afin qu’il prenne du rythme et de la confiance à l’aube de sa deuxième saison NBA.

La suite arrive dès mercredi, où l’ancien de la JL Bourg aura une nouvelle occasion de se montrer face à Charlotte. Le rodage continue.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
