Zaccharie Risacher en rodage pour sa première avec Atlanta

Premier match de présaison NBA 2025 pour Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans), et premières sensations mitigées. Titulaire dans l’aile face aux Houston Rockets, le jeune Français a compilé 9 points, 2 rebonds, 1 passe et 2 interceptions en 21 minutes. Maladroit à longue distance (1/6 à 3-points), il n’a pas pu empêcher la défaite de ses Hawks (122-113), dominés par un Alperen Sengun déjà en mode All-Star.

Sengun trop fort, Risacher encore en apprentissage

En face, Alperen Sengun n’a pas attendu pour faire parler son talent. Le pivot turc, médaillé d’argent au dernier EuroBasket, a régalé les fans texans avec 19 points, 6 passes décisives et 5 rebonds en seulement 17 minutes. Vision du jeu, passes lumineuses, adresse extérieure… le joueur d’Houston a confirmé qu’il serait le moteur du jeu collectif imaginé par Ime Udoka.

Alperen Sengun did a bit of everything tonight: 19 points (game-high)

6 dimes

5 boards

2 blocks Houston secured its 1st W of the 2025 NBA Preseason 🚀 pic.twitter.com/bB6ILjffu9 — NBA (@NBA) October 7, 2025

Pour Atlanta, Quin Snyder a testé un cinq inédit avec Trae Young, Dyson Daniels, Jalen Johnson, Kristaps Porzingis et Zaccharie Risacher. Le Letton a montré sa palette offensive tandis que le Français a attendu la deuxième mi-temps pour se libérer avec un floater puis un 3-points en mouvement.

Une première encourageante malgré la maladresse

Malgré son manque d’adresse, Risacher a laissé entrevoir ce qui fait sa force : une belle lecture du jeu, de l’activité défensive (2 interceptions) et une attitude positive dans le collectif. Quin Snyder lui a offert 21 minutes, afin qu’il prenne du rythme et de la confiance à l’aube de sa deuxième saison NBA.

🦅 Zaccharie Risacher face aux Rockets cette nuit ! 9 POINTS

2 REB, 1 AST, 2 STL Les images de son match ! pic.twitter.com/AyDpKFYbUC — NBA France (@NBAFRANCE) October 7, 2025

La suite arrive dès mercredi, où l’ancien de la JL Bourg aura une nouvelle occasion de se montrer face à Charlotte. Le rodage continue.