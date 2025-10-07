5 bonnes raisons de participer au voyage BeBasket x Hardwork Trip à Belgrade

Pour la première fois, BeBasket s’associe à Hardwork Trip afin d’organiser un séjour exceptionnel autour du basket européen. Direction Belgrade et sa mythique Belgrade Arena, l’une des enceintes les plus impressionnantes de l’EuroLeague. Au programme : le duel entre l’Étoile Rouge et le Panathinaïkos Athènes, champion d’Europe en titre. Si vous hésitez encore, voici pourquoi ce voyage est immanquable.

1. Vivre l’ambiance unique de la Belgrade Arena

La Belgrade Arena est considérée comme l’une des salles les plus bruyantes et passionnées du basketball mondial. Les supporters de l’Étoile Rouge offrent un spectacle visuel et sonore qui fait vibrer même les plus aguerris. C’est une atmosphère que tout fan de basket rêve de découvrir au moins une fois dans sa vie.

2. Assister à un choc de l’EuroLeague

Étoile Rouge – Panathinaïkos : deux institutions du basket continental. Le Pana arrive avec son effectif XXL : T.J. Shorts, Mathias Lessort, Kendrick Nunn (MVP en titre), Juancho Hernangomez… De son côté, l’Étoile Rouge a bâti une équipe ambitieuse avec notamment Codi Miller-McIntyre et Chima Moneke pour jouer les premiers rôles. Une affiche qui promet intensité, spectacle et grands moments de basket.

3. Un voyage clé en main

Pour 400 euros, tout est inclus : l’hébergement, les déplacements sur place, le billet de match et un repas d’accueil. Le séjour est encadré par l’équipe de Hardwork Trip, spécialiste des séjours basket en Europe et aux États-Unis. Vous n’avez qu’à vous laisser porter.

4. Partager l’expérience avec d’autres passionnés

Ce voyage, c’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres fans de basket français. Une expérience collective qui permettra de créer des souvenirs communs, de parler EuroLeague à volonté et de vibrer ensemble au rythme du match.

5. Une exclusivité BeBasket

C’est le premier voyage jamais organisé par BeBasket. Les participants de cette édition inaugurale feront partie d’un moment unique dans l’histoire du média. Un rendez-vous inédit qui en appellera d’autres… mais qui restera à jamais le premier.

Que vous soyez amateur de basket européen, fan de l’Étoile Rouge ou du Panathinaïkos, ou simplement en quête d’une expérience sportive inoubliable, ce voyage est fait pour vous.