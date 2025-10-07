Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

5 bonnes raisons de participer au voyage BeBasket x Hardwork Trip à Belgrade

EuroLeague - BeBasket vous propose une expérience unique en EuroLeague : un voyage à Belgrade pour assister au choc entre l’Étoile Rouge et le Panathinaïkos, le jeudi 6 novembre. Voici les 5 bonnes raisons de réserver dès maintenant votre place.
|
00h00
Résumé
Écouter
5 bonnes raisons de participer au voyage BeBasket x Hardwork Trip à Belgrade

Les fans de l’Etoile Rouge de Belgrade promettent de mettre le feu contre le Panathinaïkos Athènes

Crédit photo : Julie Dumélié

Pour la première fois, BeBasket s’associe à Hardwork Trip afin d’organiser un séjour exceptionnel autour du basket européen. Direction Belgrade et sa mythique Belgrade Arena, l’une des enceintes les plus impressionnantes de l’EuroLeague. Au programme : le duel entre l’Étoile Rouge et le Panathinaïkos Athènes, champion d’Europe en titre. Si vous hésitez encore, voici pourquoi ce voyage est immanquable.

1. Vivre l’ambiance unique de la Belgrade Arena

La Belgrade Arena est considérée comme l’une des salles les plus bruyantes et passionnées du basketball mondial. Les supporters de l’Étoile Rouge offrent un spectacle visuel et sonore qui fait vibrer même les plus aguerris. C’est une atmosphère que tout fan de basket rêve de découvrir au moins une fois dans sa vie.

2. Assister à un choc de l’EuroLeague

Étoile Rouge – Panathinaïkos : deux institutions du basket continental. Le Pana arrive avec son effectif XXL : T.J. Shorts, Mathias Lessort, Kendrick Nunn (MVP en titre), Juancho Hernangomez… De son côté, l’Étoile Rouge a bâti une équipe ambitieuse avec notamment  Codi Miller-McIntyre et Chima Moneke pour jouer les premiers rôles. Une affiche qui promet intensité, spectacle et grands moments de basket.

3. Un voyage clé en main

Pour 400 euros, tout est inclus : l’hébergement, les déplacements sur place, le billet de match et un repas d’accueil. Le séjour est encadré par l’équipe de Hardwork Trip, spécialiste des séjours basket en Europe et aux États-Unis. Vous n’avez qu’à vous laisser porter.

4. Partager l’expérience avec d’autres passionnés

Ce voyage, c’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres fans de basket français. Une expérience collective qui permettra de créer des souvenirs communs, de parler EuroLeague à volonté et de vibrer ensemble au rythme du match.

L'Etoile Rouge de Belgrade reçoit le Panathinaïkos Athènes le 6 novembre
L’Etoile Rouge de Belgrade reçoit le Panathinaïkos Athènes le 6 novembre (photo : Julie Dumélié)

5. Une exclusivité BeBasket

C’est le premier voyage jamais organisé par BeBasket. Les participants de cette édition inaugurale feront partie d’un moment unique dans l’histoire du média. Un rendez-vous inédit qui en appellera d’autres… mais qui restera à jamais le premier.

Que vous soyez amateur de basket européen, fan de l’Étoile Rouge ou du Panathinaïkos, ou simplement en quête d’une expérience sportive inoubliable, ce voyage est fait pour vous.

Cliquez-ici pour vous pré-inscrire pour ce séjour de folie à Belgrade !

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Le coach de Quimper Thibault Wolicki attend plus de ses cadres
ELITE 2
00h00Quimper : L’entraîneur Thibault Wolicki attend un réveil de Jamar Abrams et Will Butler
Coupe de France Masculine
00h00Amit Ebo déjà de retour en Coupe de France, pour un test contre l’Élan Béarnais
Betclic ELITE
00h00T.J. Campbell (Cholet) sur la fin ? « Je prendrai la décision [sur ma retraite] à la fin de la saison »
La salle Pierre-Seillant d’Orthez va retrouver un match officiel de l'Elan béarnais ce mardi 7 octobre
Coupe de France Masculine
00h00L’Élan Béarnais retrouve son chef lieu passé d’Orthez ce mardi en Coupe de France
Les fans de l'Etoile Rouge de Belgrade promettent de mettre le feu contre le Panathinaïkos Athènes
EuroLeague
00h005 bonnes raisons de participer au voyage BeBasket x Hardwork Trip à Belgrade
La Chorale de Roanne dispose de la plus grosse masse salariale d'ELITE 2
ELITE 2
00h00Budget 2025-2026 de l’Élite 2 : L’Élan Béarnais conserve le plus gros budget, Roanne toujours en tête des masses salariales
Espoirs JDA 2025/2026
Espoirs ELITE
00h00Dijon cartonne à Limoges, Bourg a eu chaud à Nancy et Monaco tombe déjà
Ricky Rubio fait face à Cholet en BCL ce soir à Badalone
Basketball Champions League
00h00Comment voir Badalone – Cholet et le duel Ricky Rubio – Aaron Towo-Nansi gratuitement en direct
Chris Babb reste en civil lors des matches du BCM Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00Chris Babb toujours forfait : le BCM Gravelines-Dunkerque a clarifié la situation
Jacob Grandison va manquer un deuxième match avec Boulazac
Betclic ELITE
00h00Situation floue autour de Jacob Grandison : l’ailier de Boulazac encore absent
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00À 40 ans, LeBron annonce sa « Second Decision » : retraite ou coup de bluff XXL pour Amazon ?
NBA
00h00Ousmane Dieng complet mais maladroit face au n°1 de la Draft Cooper Flagg
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher en rodage pour sa première avec Atlanta
Nikola Topic a du être opéré au niveau des testicules
NBA
00h00Opéré des testicules, Nikola Topic va manquer 4 à 6 semaines de compétition
NBA
00h00539 jours plus tard, Olivier Sarr rejoue enfin : le pivot français relance sa carrière avec Toronto
NBA
00h00Victor Wembanyama frôle le triple-double pour sa reprise avec les Spurs
Joel Embiid pose avec le maillot des Sixers
NBA
00h00Les 76ers dévoilent leurs maillots throwback de l’ère Allen Iverson pour 2025-2026
Bronny James galère avec son tir en présaison
NBA
00h00Bronny James souffre en présaison avec les Lakers malgré ses baskets en or
Victor Wembanyama a affiché un gros niveau de forme lors d'un match d'entraînement ouvert au public
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne pour son retour à San Antonio après 7 mois d’absence
Ousmane Dieng a encore profité de la présaison pour se montrer
NBA
00h00Ousmane Dieng brille encore en présaison, face aux Hornets de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün
1 / 0