Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Coupe de France masculine

L’Élan Béarnais retrouve son chef lieu passé d’Orthez ce mardi en Coupe de France

Coupe de France - Ce mardi soir (20h30), l’Élan Béarnais accueille Boulazac à la salle Pierre-Seillant d’Orthez pour son entrée en Coupe de France. Une rencontre sans pression pour les Palois, leaders d’Élite 2, que Mickaël Hay compte utiliser comme un « match laboratoire ».
|
00h00
Résumé
Écouter
L’Élan Béarnais retrouve son chef lieu passé d’Orthez ce mardi en Coupe de France

La salle Pierre-Seillant d’Orthez va retrouver un match officiel de l’Elan béarnais ce mardi 7 octobre

Crédit photo : Us Orthez Basket

L’Élan Béarnais renoue avec Orthez le temps d’un soir. En Coupe de France, les Palois affrontent Boulazac dans la salle Pierre-Seillant. Entre récupération, rotation élargie et innovation tactique, Mickaël Hay veut profiter de ce 1/32e de finale pour expérimenter, tout en gardant un œil sur le déplacement à Châlons-Reims vendredi, autrement plus important dans la course au haut de tableau d’Élite 2.

Un retour symbolique à Orthez, mais sans enjeu majeur

Ce retour à Orthez a le parfum d’un clin d’œil à l’histoire du club, mais sans excès de nostalgie. Après quatre victoires en autant de matchs de championnat, l’Élan Béarnais vit bien et avance sereinement. Privé de Joshua Mballa (poignet) et Bastien Pinault (appendicite), Mickaël Hay veut ménager ses cadres : « Tout le monde devrait jouer, mais personne plus de 20 minutes. Le match le plus important, c’est vendredi », a confié l’entraîneur à Sud Ouest.

Les Béarnais avaient brillé en Coupe la saison dernière, en éliminant Strasbourg et Limoges, mais cette fois, le contexte est différent : « L’année dernière, on avait besoin de ces matchs-là pour acquérir un vécu collectif. Aujourd’hui, j’estime qu’on est plus en avance », explique Hay, qui voit cette rencontre comme un simple outil de travail.

Un laboratoire à ciel ouvert pour les jeunes

Le coach béarnais entend bien tirer profit de cette rencontre pour donner du temps de jeu à ses jeunes pousses. « Je vais emmener les deux espoirs Kalvyn Ravin et Nathan Assira. Ils auront du temps de jeu, comme Teddy Riskwait », annonce Mickaël Hay.

Différents cinq sont prévus, notamment en défense, pour tester de nouvelles rotations : « On va aligner différents types de cinq, que l’on n’a pas l’habitude de voir. Ce sera un match laboratoire, avec un temps de jeu réparti. Et si on peut gagner, tant mieux », ajoute le technicien.

Boulazac, un adversaire diminué mais redouté

En face, le Boulazac Basket Dordogne aborde cette rencontre sans véritable pression non plus. Battus à Cholet vendredi dernier, les Périgourdins, promus en Betclic Élite, doivent déjà penser à la réception de Nancy ce week-end. Alexandre Ménard devrait, lui aussi, faire tourner : « Certains joueurs ont joué 35 minutes vendredi, ils ne vont pas en faire encore 35 ce mardi », anticipe Hay.

Le BBD retrouvera son meneur israélien Amit Ebo, mais restera privé de Jacob Grandison, dont l’absence, d’abord présentée comme médicale, serait finalement « d’ordre administrative ». Malgré ces absences, l’entraîneur bressuirais se méfie : « C’est une équipe expérimentée, avec des poils à gratter du niveau supérieur. Elle va se maintenir sans problème ».

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Boulazac
Boulazac
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
derniermot
C'est la Moutète ou c'est une salle qu'ils ont construite à Orthez à la place ?
Répondre
(0) J'aime
grotext
C'est une autre salle. Petite question, le déficit de point est toujours d'actualité entre les clubs de divisions différentes?
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Le coach de Quimper Thibault Wolicki attend plus de ses cadres
ELITE 2
00h00Quimper : L’entraîneur Thibault Wolicki attend un réveil de Jamar Abrams et Will Butler
Coupe de France Masculine
00h00Amit Ebo déjà de retour en Coupe de France, pour un test contre l’Élan Béarnais
Betclic ELITE
00h00T.J. Campbell (Cholet) sur la fin ? « Je prendrai la décision [sur ma retraite] à la fin de la saison »
La salle Pierre-Seillant d’Orthez va retrouver un match officiel de l'Elan béarnais ce mardi 7 octobre
Coupe de France Masculine
00h00L’Élan Béarnais retrouve son chef lieu passé d’Orthez ce mardi en Coupe de France
Les fans de l'Etoile Rouge de Belgrade promettent de mettre le feu contre le Panathinaïkos Athènes
EuroLeague
00h005 bonnes raisons de participer au voyage BeBasket x Hardwork Trip à Belgrade
La Chorale de Roanne dispose de la plus grosse masse salariale d'ELITE 2
ELITE 2
00h00Budget 2025-2026 de l’Élite 2 : L’Élan Béarnais conserve le plus gros budget, Roanne toujours en tête des masses salariales
Espoirs JDA 2025/2026
Espoirs ELITE
00h00Dijon cartonne à Limoges, Bourg a eu chaud à Nancy et Monaco tombe déjà
Ricky Rubio fait face à Cholet en BCL ce soir à Badalone
Basketball Champions League
00h00Comment voir Badalone – Cholet et le duel Ricky Rubio – Aaron Towo-Nansi gratuitement en direct
Chris Babb reste en civil lors des matches du BCM Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00Chris Babb toujours forfait : le BCM Gravelines-Dunkerque a clarifié la situation
Jacob Grandison va manquer un deuxième match avec Boulazac
Betclic ELITE
00h00Situation floue autour de Jacob Grandison : l’ailier de Boulazac encore absent
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00À 40 ans, LeBron annonce sa « Second Decision » : retraite ou coup de bluff XXL pour Amazon ?
NBA
00h00Ousmane Dieng complet mais maladroit face au n°1 de la Draft Cooper Flagg
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher en rodage pour sa première avec Atlanta
Nikola Topic a du être opéré au niveau des testicules
NBA
00h00Opéré des testicules, Nikola Topic va manquer 4 à 6 semaines de compétition
NBA
00h00539 jours plus tard, Olivier Sarr rejoue enfin : le pivot français relance sa carrière avec Toronto
NBA
00h00Victor Wembanyama frôle le triple-double pour sa reprise avec les Spurs
Joel Embiid pose avec le maillot des Sixers
NBA
00h00Les 76ers dévoilent leurs maillots throwback de l’ère Allen Iverson pour 2025-2026
Bronny James galère avec son tir en présaison
NBA
00h00Bronny James souffre en présaison avec les Lakers malgré ses baskets en or
Victor Wembanyama a affiché un gros niveau de forme lors d'un match d'entraînement ouvert au public
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne pour son retour à San Antonio après 7 mois d’absence
Ousmane Dieng a encore profité de la présaison pour se montrer
NBA
00h00Ousmane Dieng brille encore en présaison, face aux Hornets de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün
1 / 0