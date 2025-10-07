Recherche
NBA

Opéré des testicules, Nikola Topic va manquer 4 à 6 semaines de compétition

NBA - Le jeune meneur serbe du Thunder Nikola Topic manquera le début de saison régulière après avoir subi une opération au niveau des testicules, reportant encore ses débuts NBA.
|
00h00
Nikola Topic a du être opéré au niveau des testicules

Crédit photo : © NATHAN J. FISH/THE OKLAHOMAN / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Le jeune meneur serbe du Thunder Nikola Topic manquera le début de saison régulière après avoir subi une opération au niveau des testicules, reportant encore ses débuts NBA.

Nouveau coup dur pour Nikola Topic et Oklahoma City Thunder. Le jeune meneur serbe de 20 ans a subi une intervention chirurgicale au niveau des testicules lundi et sera réévalué dans environ quatre à six semaines, selon l’annonce officielle de la franchise. Cette absence signifie qu’il manquera le début de la saison régulière, qui débute le 21 octobre face aux Houston Rockets.

Un parcours semé d’embûches pour la pépite serbe

Drafté en 12e position lors de la Draft NBA 2024, Topic devait enfin faire ses débuts sous le maillot du Thunder après avoir manqué l’intégralité de sa saison rookie en raison d’une déchirure du ligament croisé antérieur. Le meneur de 1,98 m formé à l’Étoile Rouge de Belgrade avait déjà connu des problèmes physiques avant la Draft NBA, avec cette blessure au genou qui avait fait chuter sa cote.

Malgré ces difficultés, Topic avait montré des signes encourageants lors du match de présaison d’ouverture contre Charlotte dimanche, compilant 10 points et 7 passes décisives en 31 minutes de jeu. La franchise n’a pas donné de détails sur la nature exacte du problème ayant nécessité l’intervention chirurgicale.

Le Thunder mise sur la patience avec son prospect

Oklahoma City, champion NBA en titre, prendra le temps nécessaire avec son rookie, considéré comme un projet à long terme et un possible maillon clé de la future rotation. L’organisation dirigée par Sam Presti a bâti un effectif pour durer, emmené par Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren, et peut se permettre d’être patient avec ses jeunes talents.

Cette nouvelle absence s’ajoute aux difficultés du Thunder avec ses prospects, puisque la franchise devra également composer sans Thomas Sorber, autre rookie qui manquera toute la saison en raison d’une déchirure du ligament croisé antérieur. En attendant le retour de Topic, des joueurs comme Ousmane Dieng continueront d’avoir des opportunités dans la rotation, comme lors de la défaite en présaison face aux Mavericks où il a terminé avec 12 points, 7 rebonds et 6 passes.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
