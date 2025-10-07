Recherche
BCL

Comment voir Badalone – Cholet et le duel Ricky Rubio – Aaron Towo-Nansi gratuitement en direct

BCL - Cholet Basket débute ce mardi soir (20h30) sa campagne en Basketball Champions League sur le parquet du Joventut Badalone de Ricky Rubio. Bonne nouvelle : le match est diffusé gratuitement sur Internet via la plateforme officielle de la FIBA, Courtside 1891.
Comment voir Badalone – Cholet et le duel Ricky Rubio – Aaron Towo-Nansi gratuitement en direct

Ricky Rubio fait face à Cholet en BCL ce soir à Badalone

Crédit photo : acb Photo / David Grau

Le grand soir européen de Cholet Basket est arrivé. Ce mardi 7 octobre, les hommes de Fabrice Lefrançois affrontent la Joventut Badalone et sa légende vivante, Ricky Rubio, pour leur entrée en Ligue des Champions (BCL). Un duel de prestige, symbolique à plus d’un titre, puisqu’en face de l’immense meneur espagnol pourrait se dresser Aaron Towo-Nansi, le jeune prodige choletais de seulement 16 ans, auteur de 8 points vendredi dernier contre Boulazac. Et cerise sur le gâteau : la rencontre est gratuite à suivre en streaming légal.

Comment voir le match Badalone – Cholet gratuitement ?

Pas besoin d’abonnement ni de lien douteux : la FIBA propose cette saison la diffusion gratuite de nombreux matches de BCL sur sa plateforme officielle Courtside1891.basketball

Il suffit de s’y rendre, de créer un compte gratuit, puis de sélectionner la rencontre Joventut Badalone – Cholet Basket (entre-deux à 20h30).

Pour ceux qui préfèrent la mobilité, l’application Courtside 1891 est disponible sur smartphone et tablette, avec possibilité de cast vers sa télévision.

Ricky Rubio, la légende retrouve sa maison

Pour la première fois depuis 2009, Ricky Rubio rejoue une compétition européenne avec son club formateur. À 34 ans, après une année sabbatique et des mois de combat contre la dépression, le champion du monde espagnol est revenu à la Joventut, « sa maison ».

« Il s’agit de sentiments. Et revenir à la Penya était un sentiment unique », confiait-il à la télévision espagnole cet été.

Dimanche dernier, il a signé un retour éblouissant : 18 points et 30 d’évaluation à Grenade. Une prestation saluée par Jonathan Rousselle, ancien de Cholet : « Il a toujours une classe supérieure », a-t-il décrit dans Ouest-France.

LIRE AUSSI

Aaron Towo-Nansi, la relève tricolore face à la légende

À l’autre bout du spectre générationnel, Aaron Towo-Nansi, 16 ans, continue de bousculer les codes à Cholet. Vendredi, le jeune arrière a inscrit 8 points en Betclic ÉLITE face à Boulazac, confirmant sa montée en puissance au sein du groupe professionnel.

Ce mardi soir, il pourrait croiser le chemin de Ricky Rubio sur le parquet catalan. Une affiche pleine de symboles : le vétéran à la carrière légendaire face au minot promis à un bel avenir.

