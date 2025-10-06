Ricky Rubio réussit un retour exceptionnel avec le Joventut Badalone

Le grand retour de Ricky Rubio (1,92 m, 34 ans) sur les parquets espagnols s’est fait sous les applaudissements. Absent depuis janvier 2024, le meneur catalan a rejoué officiellement avec le Joventut Badalone, son club formateur, et a immédiatement rappelé pourquoi il reste l’un des plus grands talents du basket espagnol.

Auteur d’une prestation éblouissante (18 points à 4/7 aux tirs, 9/9 aux lancers francs, 3 rebonds, 4 passes décisives et 7 fautes provoquées pour 30 d’évaluation en 19 minutes), il a mené la Penya vers un succès convaincant sur le parquet de Grenade (75-87), pour la première journée de Liga Endesa.

Ricky Rubio, comme s’il n’était jamais parti

Le retour de Ricky Rubio était attendu dans toute l’Espagne. À Grenade, où il avait fait ses débuts en Liga Endesa en 2005 à seulement 14 ans, le meneur a reçu un hommage du club local avant la rencontre. Une émotion vite transformée en performance : en moins de cinq minutes, il cumulait déjà 11 d’évaluation, guidant le Joventut vers un premier écart (14-22, 10e).

Toujours maître du tempo, précis et inspiré, Rubio a imposé sa patte sur le jeu collectif catalan. Son influence s’est immédiatement fait sentir, redonnant au jeu du Joventut la fluidité et la créativité qui lui avaient tant manqué.

La vuelta de RICKY RUBIO a la Liga ACB: 18 puntos

9/9 en tiros libres

4 asistencias

3 robos

3 rebotes 31 de valoración en 19 minutos en la pista.pic.twitter.com/VZnogFM3Dk — Carlos Sánchez Blas (@blasradio) October 5, 2025

Une Penya solide autour de son leader

Si Rubio a été le principal artisan du succès, le collectif catalan n’a pas faibli. L’international suédois Simon Birgander (16 points, 19 d’évaluation) a dominé dans la raquette, tandis qu’Ante Tomic (13 points, 17 d’évaluation) a parfaitement secondé le meneur catalan dans le dernier quart-temps.

En face, Luka Bozic (22 points, 33 d’évaluation) a tenté de maintenir Grenade dans la partie, mais la différence de maîtrise a fini par se faire sentir dans les dernières minutes. Face à Rubio, Jonathan Rousselle a marqué 10 points à 4/7 aux tirs en moins de 18 minutes.

Le Joventut entame donc idéalement sa saison (75-87) avec une performance encourageante de son capitaine emblématique. À 35 ans, Ricky Rubio prouve qu’il n’a rien perdu de son génie, et son retour en Espagne pourrait bien redonner un souffle nouveau à la Penya.