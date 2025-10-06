Recherche
Liga Endesa

Ricky Rubio réussit un retour exceptionnel avec le Joventut Badalone

Liga Endesa - De retour à la compétition après un an et demi d’absence, Ricky Rubio a brillé avec le Joventut Badalone lors de la victoire à Grenade (75-87), signant 18 points et 30 d’évaluation en seulement 19 minutes.
|
00h00
Résumé
Écouter
Ricky Rubio réussit un retour exceptionnel avec le Joventut Badalone

Ricky Rubio a fini à 31 d’évaluation en seulement 18 minutes !

Crédit photo : acb Photo / Fermín Rodríguez

Le grand retour de Ricky Rubio (1,92 m, 34 ans) sur les parquets espagnols s’est fait sous les applaudissements. Absent depuis janvier 2024, le meneur catalan a rejoué officiellement avec le Joventut Badalone, son club formateur, et a immédiatement rappelé pourquoi il reste l’un des plus grands talents du basket espagnol.

Auteur d’une prestation éblouissante (18 points à 4/7 aux tirs, 9/9 aux lancers francs, 3 rebonds, 4 passes décisives et 7 fautes provoquées pour 30 d’évaluation en 19 minutes), il a mené la Penya vers un succès convaincant sur le parquet de Grenade (75-87), pour la première journée de Liga Endesa.

Ricky RUBIO
Ricky RUBIO
18
PTS
3
REB
4
PDE
Logo Liga Endesa
GRA
75 87
JOV

Ricky Rubio, comme s’il n’était jamais parti

Le retour de Ricky Rubio était attendu dans toute l’Espagne. À Grenade, où il avait fait ses débuts en Liga Endesa en 2005 à seulement 14 ans, le meneur a reçu un hommage du club local avant la rencontre. Une émotion vite transformée en performance : en moins de cinq minutes, il cumulait déjà 11 d’évaluation, guidant le Joventut vers un premier écart (14-22, 10e).

Toujours maître du tempo, précis et inspiré, Rubio a imposé sa patte sur le jeu collectif catalan. Son influence s’est immédiatement fait sentir, redonnant au jeu du Joventut la fluidité et la créativité qui lui avaient tant manqué.

Une Penya solide autour de son leader

Si Rubio a été le principal artisan du succès, le collectif catalan n’a pas faibli. L’international suédois Simon Birgander (16 points, 19 d’évaluation) a dominé dans la raquette, tandis qu’Ante Tomic (13 points, 17 d’évaluation) a parfaitement secondé le meneur catalan dans le dernier quart-temps.

Ricky Rubio déborde Jonathan Rousselle
Ricky Rubio déborde Jonathan Rousselle (© Coviran Granada | Fermín Rodríguez)

En face, Luka Bozic (22 points, 33 d’évaluation) a tenté de maintenir Grenade dans la partie, mais la différence de maîtrise a fini par se faire sentir dans les dernières minutes. Face à Rubio, Jonathan Rousselle a marqué 10 points à 4/7 aux tirs en moins de 18 minutes.

Le Joventut entame donc idéalement sa saison (75-87) avec une performance encourageante de son capitaine emblématique. À 35 ans, Ricky Rubio prouve qu’il n’a rien perdu de son génie, et son retour en Espagne pourrait bien redonner un souffle nouveau à la Penya.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
flavor_flav
à noter que sur les 21 joueurs entrés en jeu, il n'y a que 3 espagnols. il faudrait voir les autres clubs mais il me semble que c'est similaire, à vitoria je crois qu'il n'y en a pas un seul. ce n'est pas très encourageant pour l'avenir
Répondre
(1) J'aime
fussoire38
Quand on a du talent...
Répondre
(0) J'aime
sworn
Quel joueur...les espagnols ont quand même eu des joueurs vraiment beaux à voir jouer en plus d'être efficaces !
Répondre
(0) J'aime
