À 16 ans, Aaron Towo-Nansi inscrit ses premiers points pros avec Cholet : « C’est une fierté d’entendre mon nom scandé »

Après une apparition d’une minute contre Strasbourg lors de la première journée, Aaron Towo-Nansi (1,78 m, 16 ans) a cette fois été pleinement intégré dans la rotation de Fabrice Lefrançois. Profitant de l’absence de Keshawn Justice et de la volonté du staff de responsabiliser les jeunes, le meneur a apporté sa fraîcheur et son audace dans la victoire de Cholet contre Boulazac (92-81).

En 16 minutes, il a signé 8 points à 3/5 aux tirs, ajoutant une belle activité défensive et beaucoup d’énergie. Le public de la Meilleraie ne s’y est pas trompé, scandant son nom après ses premiers paniers au plus haut niveau.

« C’est l’accomplissement du travail de l’équipe »

Dans les colonnes du Courrier de l’Ouest, Aaron Towo-Nansi a partagé son émotion et sa lucidité après cette soirée particulière :

« Mes premiers points en pro ? Cette sensation, c’est le travail. On a bossé cette semaine, on a trouvé des situations pour que je puisse scorer. C’était à moi de saisir les opportunités. C’est l’accomplissement du travail de l’équipe sur la fin. C’est une fierté pour moi d’entendre mon nom scandé. »

Le jeune meneur a aussi évoqué son adaptation au niveau professionnel : « Le niveau pro, c’est une intensité que je ne connaissais pas encore, surtout sur un long temps de jeu. C’est fatigant, toutes les équipes sont difficiles à jouer. »

Maturité et esprit collectif

Malgré son jeune âge, Aaron Towo-Nansi montre déjà une maturité impressionnante. Il ne se plaint pas de ne pas avoir joué avec ses coéquipiers Espoirs : « J’ai encouragé sur le côté comme si j’étais dans le match. Je les ai aidés pas sur le terrain mais en dehors, et c’est le plus important. »

Et quand il évoque quelques contacts rugueux survenus pendant la rencontre, il garde le sang-froid d’un vétéran : « Je n’ai pas de problème avec ces joueurs (Warner et Krubally), peut-être la frustration les a gagnés. Moi, je reste dans mon match, concentré. »

Déterminé à apprendre au contact des pros, il conclut avec une approche pleine d’humilité : « Pour m’adapter entre Espoirs et pros, j’essaie de beaucoup regarder, que ce soit à l’entraînement ou sur le terrain, comment font les pros. Essayer de reproduire, garder ma folie de jeu, pour que je sois le plus naturel sur le terrain. »

Une première étape prometteuse

À seulement 16 ans, Aaron Towo-Nansi confirme tout le potentiel entrevu en équipes de jeunes. Son sérieux et son enthousiasme symbolisent parfaitement la philosophie choletaise : faire confiance à la formation et intégrer ses pépites à l’équipe première.