Espoirs ELITE

La belle soirée d’Aaron Towo-Nansi : un record en Espoirs puis une première entrée en Betclic ÉLITE

Aaron Towo-Nansi a déjà cartonné lors de sa rentrée avec les Espoirs de Cholet. Le meneur de 16 ans a inscrit 26 points et délivré 8 passes décisives lors de la victoire face à Strasbourg (81-72), lançant sur de bons rails une saison où il sera attendu chez les jeunes mais aussi avec les pros, dans un rôle défini. Car le jeune Rennais a signé sa première entrée en jeu en Betclic ELITE plus tard dans la soirée, en début de deuxième quart-temps.
La belle soirée d'Aaron Towo-Nansi : un record en Espoirs puis une première entrée en Betclic ÉLITE

Aaron Towo-Nansi a vécu une belle journée ce samedi 27 septembre

Crédit photo : LNB / Tiphaine Blanchet

Les Espoirs de Cholet ont parfaitement lancé leur saison en s’imposant face à Strasbourg (81-72), portés par une performance record d’Aaron Towo-Nansi. Le jeune meneur de 16 ans a marqué les esprits pour sa première sortie officielle de l’année sous les couleurs choletaises, avant de jouer son premier match en Betclic ELITE le soir même contre la SIG.

 

La rencontre avait pourtant mal débuté pour les jeunes Choletais, qui se sont retrouvés menés 9-0 dès l’entame face à leurs adversaires strasbourgeois. Mais les coéquipiers d’Aaron Towo-Nansi ont su réagir avec caractère, en reprenant l’avantage avant la fin du premier quart-temps. Une fois aux commandes, les Espoirs de Cholet ont parfaitement géré le reste de la rencontre pour s’imposer nettement 81-72 dans ce premier match officiel de la saison.

Une première entrée en Betclic ELITE pour le prodige rennais

Aaron Towo-Nansi a donc été l’artisan principal de ce succès avec une ligne statistique impressionnante. En 33 minutes de jeu, le meneur de 16 ans a inscrit 26 points (son record en Espoirs) à 9/14 aux tirs dont 3/7 à 3-points, tout en distribuant 8 passes décisives. Sa contribution défensive n’est pas en reste avec 4 interceptions et même 1 contre. Il finit à 29 d’évaluation, ce qui est également son meilleur match en Espoirs.

Plus tard dans la soirée, le Rennais a a joué la première minute du deuxième quart-temps, signant ainsi sa première entrée en Betclic ÉLITE. Propre en attaquen il a été pris dans un écran, il a commis une faute sur le tir à 3-points sur Mike Davis Jr. avant de céder sa place au capitaine T.J. Campbell.

Cholet
Cholet
