La belle soirée d’Aaron Towo-Nansi : un record en Espoirs puis une première entrée en Betclic ÉLITE

Les Espoirs de Cholet ont parfaitement lancé leur saison en s’imposant face à Strasbourg (81-72), portés par une performance record d’Aaron Towo-Nansi. Le jeune meneur de 16 ans a marqué les esprits pour sa première sortie officielle de l’année sous les couleurs choletaises, avant de jouer son premier match en Betclic ELITE le soir même contre la SIG.

Aaron Towo-Nansi 🇫🇷 qui prouve dès la première journée que les Espoirs c'est devenu trop facile pour lui 👀 26 points

8 passes

4 steals

1 contre (!)

9/14 au tir, dont 3/7 de loin

en 33 minutes Avec la victoire ✅️ Too easy, hâte de le voir en pro !

La rencontre avait pourtant mal débuté pour les jeunes Choletais, qui se sont retrouvés menés 9-0 dès l’entame face à leurs adversaires strasbourgeois. Mais les coéquipiers d’Aaron Towo-Nansi ont su réagir avec caractère, en reprenant l’avantage avant la fin du premier quart-temps. Une fois aux commandes, les Espoirs de Cholet ont parfaitement géré le reste de la rencontre pour s’imposer nettement 81-72 dans ce premier match officiel de la saison.

Une première entrée en Betclic ELITE pour le prodige rennais

Aaron Towo-Nansi a donc été l’artisan principal de ce succès avec une ligne statistique impressionnante. En 33 minutes de jeu, le meneur de 16 ans a inscrit 26 points (son record en Espoirs) à 9/14 aux tirs dont 3/7 à 3-points, tout en distribuant 8 passes décisives. Sa contribution défensive n’est pas en reste avec 4 interceptions et même 1 contre. Il finit à 29 d’évaluation, ce qui est également son meilleur match en Espoirs.

Plus tard dans la soirée, le Rennais a a joué la première minute du deuxième quart-temps, signant ainsi sa première entrée en Betclic ÉLITE. Propre en attaquen il a été pris dans un écran, il a commis une faute sur le tir à 3-points sur Mike Davis Jr. avant de céder sa place au capitaine T.J. Campbell.