Strasbourg renverse Boulazac qui craint le pire pour Hugo Robineau, Nancy et Dijon refont le plein de confiance, Chalon l’emporte à l’arrachée au Portel

En Betclic ELITE, la SIG Strasbourg a réalisé le gros coup du multiplex en renversant Boulazac au Rhénus pour mettre la pression au classement sur le groupe de leaders. Le promu ressort frustré mais surtout inquiet pour son jeune leader Hugo Robineau… La logique a également été respectée au Chaudron où l’Élan a malgré tout souffert avant de disposer de la lanterne rouge Le Portel. Plus tôt dans le multiplex, Dijon s’est offert le duel des mal classés face à Gravelines, tandis que Nancy a éteint la flamme des Phénix du SQBB. On fait le point !

Landers Nolley éteint les Phénix Saint-Quentinois

Le duel des opposés entre Saint-Quentin et Nancy a tenu toutes ses promesses en matière d’intensité, avec un rythme extrêmement soutenu et peu d’interruptions entre les deux équipes qui s’étaient retrouvées au playin la saison passée. Mais le plus fort, Nancy, a rapidement sécurisé le résultat. Le SLUC s’impose 72-84 à Pierre Ratte avec des performances de grande classe de ses joueurs phares.

Malgré un 0/7 à 3-points dans le premier quart-temps (20-21), les Nancéiens sont restés totalement dans le match et remplis de confiance face à un SQBB concédant trop d’occasions de se faire punir. Stéphane Gombauld s’est montré particulièrement productif dans le premier acte, avant que Landers Nolley II et Phlandrous Fleming Jr ne prennent le match en main.

L’arrière américain signe une belle performance avec 17 points, 7 rebonds mais surtout 11 passes décisives dont 8 dans les 25 premières minutes. Sa vision de jeu a fait grand mal aux Phénix, déjà à plus de 15 longueurs à ce moment-là (44-61, 25’). Nolley a souvent trouvé en Fleming une solution pour conclure les actions, ce dernier finissant la rencontre avec 19 points et quelques actions de classe.

Sans trembler, Nancy poursuit sa dynamique de confiance face à l’avant-dernier du championnat Saint-Quentin. L’équipe de l’Aisne doit vite apprendre de ses erreurs pour tenter de mieux figurer face à Cholet la semaine prochaine, alors que les Maugeois ont eux aussi perdu lors de cette 8e journée.

Dijon se donne de l’air face à Gravelines

Peu récompensé en championnat malgré la confiance insufflée par Laurent Legname, le 13e au classement Dijon est enfin parvenu à se rassurer. Et c’est le 14e Gravelines-Dunkerque qui en a fait les frais, s’inclinant 109-83 à la faveur d’une fin de première période démentielle des Bourguignons.

Le match était pourtant serré jusqu’à la 18e minute, lorsque Gregor Hrovat (18 points) puis David Holston (12 points) chipent deux ballons pour donner 12 points d’avance aux Dijonnais. Le vétéran américain cloue ensuite tout suspense juste avant la pause avec un buzzer assassin à 3-points : 52-39.

Derrière, Dijon n’a fait que dérouler pour finalement s’imposer 109-83. La Jeanne s’offre une victoire qui fera grand bien aux corps et aux esprits, avec des débuts idéaux pour Michael Stockton. Le « pompier de service » signe 9 points et 5 passes pour ses débuts en Bourgogne. De son côté, le BCM aborde une période de trois semaines sans matchs après une nouvelle défaite. Des enseignements devront être tirés par Jean-Christophe Prat, qui va pouvoir “faire les bons constats et les bons choix” pour que les Maritimes reviennent mieux le 9 décembre prochain face à Limoges.

Chalon arrache la victoire au Portel

Désireux de se racheter après sa semaine noire face à Nanterre, Le Portel a montré énormément d’engagement devant ses supporters face à Chalon. Les joueurs de Kenny Grant ont accroché les Chalonnais pendant près de 40 minutes, avant de s’essouffler peu à peu et lâcher le match aux visiteurs 78-87.

Comme face à Nanterre le weekend passé, Ivan Fevrier a porté les espoirs stellistes en étant à l’origine de 10 des 14 premiers points portelois. Le vétéran termine la rencontre avec 17 points, mais un sentiment amer laissé par la défaite. Car les Chalonnais ont failli tomber dans le piège nordiste, qui parvient à faire déjouer les systèmes de jeu adverses pendant de longues minutes chaque weekend.

Dos courbé, Lionel Gaudoux (20 points) et ses coéquipiers ont peu à peu fait sortir les Stellistes du match, à l’image de Filip Kruslin dans le money time (71-77, 37’). Au meilleur des moments, les Chalonnais ont pu s’appuyer sur la malice de Yohan Choupas (12 points), pour finalement l’emporter 78-87 donc.

Engagé dans la course au maintien et toujours lanterne rouge, Le Portel continue de montrer de belles choses. Il va maintenant falloir les transformer en victoires pour espérer éviter le couperet de la descente directe en ELITE 2.

Strasbourg renverse Boulazac, qui s’inquiète pour Hugo Robineau…

Tombeurs du leader manceau d’alors la semaine passée, les Strasbourgeois avaient l’opportunité de mettre un pied sur le podium en cas de victoire au Rhénus face à Boulazac. Cela ne fut pas chose aisée pour la SIG d’un Mike Davis Jr resté en civil, mais elle s’impose finalement 86-82 après avoir été dominée pendant trois quarts-temps.

Comme depuis le début de saison, les promus périgourdins ont posé beaucoup de problèmes à une équipe de tête, en s’appuyant sur la performance exceptionnelle de Hugo Robineau pour sa troisième sortie de la saison. L’arrière termine la rencontre avec 18 points en trois quarts-temps, mais il a dû sortir prématurément à 9 minutes du buzzer en se tenant la jambe, lui qui revient d’une blessure au mollet. Si son ligament ne semble pas touché, la crainte d’une rechute plane autour du jeune leader.

La dynamique s’est immédiatement inversée à la sortie de Robineau pour Boulazac, qui a comme pris un coup au moral. Sans pitié, Marcus Keene en profite pour servir ses coéquipiers dans la raquette, et signer un double-double à 21 points et 12 passes décisives. L’Américain a mis la main sur la rencontre puis sur la victoire pour Strasbourg, qui rejoint Nanterre et met la pression sur Monaco et Le Mans au classement. Ces derniers s’affrontent ce dimanche en clôture de la 8e journée (19 heures, en clair sur DAZN).

