Betclic Élite

Jean-Christophe Prat attend une réaction du BCM contre Dijon pour « faire les bons constats, les bons choix » pendant la trêve

Betclic ELITE - 14e du championnat avant de se déplacer à Dijon (ce samedi à 18 heures, en direct sur DAZN) pour le compte de la 8e journée, Gravelines-Dunkerque doit se relever d’une lourde défaite à Boulazac pour revenir plus fort de la trêve selon son entraîneur Jean-Christophe Prat.
00h00
Jean-Christophe Prat attend une réaction du BCM contre Dijon pour « faire les bons constats, les bons choix » pendant la trêve

Jean-Christophe Prat veut utiliser la trêve qui s’annonce pour tirer des enseignements du début de saison difficile de Gravelines-Dunkerque.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

“On n’a pas été à la hauteur du championnat et du BCM, tout simplement”. Les mots de Jean-Christophe Prat dans une interview accordée à nos confrères de La Voix du Nord sont durs, après la sixième défaite en huit matchs de Betclic ELITE à Boulazac (97-67).

Rédaction

Actuellement 14e du classement, les Nordistes se déplacent ce samedi 15 novembre chez le 13e, Dijon (18 heures, en direct sur DAZN). En Bourgogne, le coach gardera un œil très attentif sur “ce qui va s’y passer, et on se posera les bonnes questions” ensuite/ Le club aborde une trêve internationale de trois semaines ; un temps à exploiter pour revenir plus fort le 9 décembre face à Limoges.

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

 

Conscient que son collectif ne fonctionne pas comme il le voudrait, Jean-Christophe Prat “va réfléchir” à d’éventuelles modifications de l’effectif pendant la pause, avoue-t-il à nos confrères. Mais il ne veut pas que la situation le dépasse : “Il faut rester serein dans ces moments-là, ne pas céder à la panique. Par contre, il faut faire les bons constats, les bons choix, si tant est qu’on doive faire des choix”.

Toujours privé de Tajuan Agee blessé, l’entraîneur a toutefois pu apprécier un changement de dynamique dans les résultats aux retours de certaines joueurs cadres. “Avec Chris Babb et Neal Quinn, on est à 2-2”, rappelle-t-il, après quatre défaites en ouverture du championnat. Les Maritimes « 2.0 » du début de saison voudront maintenant confirmer en passant ce bilan dans le positif au Palais des Sports de Dijon.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

