Boulazac valide « une victoire qui compte triple » dans la course au maintien face au BCM

Le calendrier de Betclic ÉLITE peut parfois réserver des surprises, comme cette affiche avancée de la 10e journée entre Boulazac et Gravelines-Dunkerque, disputée un mardi soir dans une Aréna du Palio Périgord tout de même bien remplie. Un affrontement entre deux équipes plutôt destinées à la deuxième partie du classement, et donc important sur le plan comptable. Il n’y a pourtant pas eu photo.

Pour leur première opposition depuis quatre ans, ce sont bien les Périgourdins qui ont vaincu les Nordistes avec… 30 points d’écart. De quoi relever la tête après un calendrier bien difficile qui les avait successivement mis face à Monaco, Paris et Bourg-en-Bresse. Les hommes d’Alexandre Ménard ont dominé de la tête aux pieds cette rencontre, avec 27 passes décisives pour 12 pertes de balle, ou encore 121 d’évaluation cumulée contre… 54 pour leurs adversaires. Le BBD prend une bouffée d’air frais au classement (11e), tandis que le BCM est aux portes de la zone de relégation (14e).

Développement à venir…