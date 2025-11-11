Boulazac valide « une victoire qui compte triple » dans la course au maintien face au BCM
Le BBD s’est bien regroupé après 4 défaites consécutives
Le calendrier de Betclic ÉLITE peut parfois réserver des surprises, comme cette affiche avancée de la 10e journée entre Boulazac et Gravelines-Dunkerque, disputée un mardi soir dans une Aréna du Palio Périgord tout de même bien remplie. Un affrontement entre deux équipes plutôt destinées à la deuxième partie du classement, et donc important sur le plan comptable. Il n’y a pourtant pas eu photo.
Pour leur première opposition depuis quatre ans, ce sont bien les Périgourdins qui ont vaincu les Nordistes avec… 30 points d’écart. De quoi relever la tête après un calendrier bien difficile qui les avait successivement mis face à Monaco, Paris et Bourg-en-Bresse. Les hommes d’Alexandre Ménard ont dominé de la tête aux pieds cette rencontre, avec 27 passes décisives pour 12 pertes de balle, ou encore 121 d’évaluation cumulée contre… 54 pour leurs adversaires. Le BBD prend une bouffée d’air frais au classement (11e), tandis que le BCM est aux portes de la zone de relégation (14e).
Développement à venir…
« C’était bien [sourire]. Les trois derniers matchs [défaites contre Bourg, Paris et Monaco] doivent nous servir. On n’a pas l’habitude de perdre autant, mais il faut s’y habituer quand même un petit peu… C’est normal, il n’y a pas de crise. On ne joue pas le top du championnat. Je suis très fier de la réaction des gars, parce qu’on arrive à traverser la tempête et à relever la tête comme ça, on est beaucoup plus forts après.
Ce soir, on a réussi à mimer ce que les autres équipes nous ont fait. On a poussé pendant 40 minutes, la preuve avec ce dernier quart-temps où Gravelines ne marque que 8 points… C’est une victoire qui compte quasiment triple parce qu’elle est très importante pour nous, et nous apporte du baume au cœur. »
Alexandre Ménard en conférence de presse, rapporté par France Bleu
