+52 de différentiel sur un match : un joueur inattendu rentre dans l’histoire de la NBA avec une performance presque inédite !

Oso Ighodaro vient de graver son nom dans les annales de la NBA de la plus improbable des manières. L’intérieur des Phoenix Suns, en seulement sa deuxième saison, a réalisé la troisième meilleure performance +/- de l’histoire de la ligue avec un différentiel de +52 lors de la large victoire contre les Indiana Pacers.

Cette statistique signifie que Phoenix a inscrit 52 points de plus que Indiana lorsque le joueur de 2,11m était sur le terrain. Un exploit d’autant plus remarquable qu’Ighodaro n’a joué que 26 minutes, soit deux points de différentiel par minute de jeu.

Oso Ighodaro tonight 🔥 17 PTS

7 REB

3 BLK

2 STL

7-9 FG

+52 His best game of his career 🫡 pic.twitter.com/WHW36zmYrp — PHNX Suns (@PHNX_Suns) November 14, 2025

« J’ai cru que c’était une faute de frappe lorsque j’ai regardé la feuille »

Au-delà de ce différentiel historique, l’ancien de l’université de Marquette a livré sa meilleure performance offensive en carrière avec 17 points, complétés par 7 rebonds, 3 contres et 3 interceptions. Une copie qui n’est pas passée inaperçue sur le banc des Suns.

« J’ai cru que c’était une faute de frappe lorsque j’ai regardé la feuille », confie amusé Jordan Ott, le nouveau coach des Suns. « Mais ça traduit l’impression qu’on a… Chaque fois qu’il était sur le terrain, il a pesé des deux côtés du terrain. Je l’ai trouvé fantastique défensivement. On lui demande de changer beaucoup de joueurs tout en défendant au large et d’être agressif… Il était partout ! »

L’intéressé reste quant à lui très humble face à cette performance statistique exceptionnelle. « Oui, mes coéquipiers m’en ont parlé », a-t-il simplement répondu. « J’avais simplement l’impression de faire ce qu’il fallait pour gagner. C’était mon objectif lors des quatre ou cinq derniers matchs. Je ne me soucie pas des statistiques. Je ne me soucie de rien de tout cela. J’essaye simplement d’avoir un impact positif sur le match. »

Avec ce +52 de différentiel, Ighodaro égale la performance de Santi Aldama (Memphis Grizzlies en 2021) et Joe Smith (Minnesota Timberwolves en 2001). Seuls Gary Trent Jr. (+54 avec Toronto en 2021) et le recordman Luc Mbah a Moute (+57 avec Houston en 2017) ont fait mieux dans l’histoire de la NBA. Une entrée fracassante dans le livre des records pour ce « bon petit joueur » qui prouve que l’impact ne se mesure pas toujours aux statistiques traditionnelles.