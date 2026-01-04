Carl Ponsar égale encore son record de points au Legia Varsovie

Après une gifle reçue face au leader Gdynia (106-73) le 28 décembre dernier, le Legia Varsovie voulait reprendre sa marche en avant dès son premier match de 2026, face au MKS Dąbrowa Górnicza. Le club de la capitale polonaise, qui sort peu à peu de la crise, a validé sa participation à la Coupe de Pologne en s’imposant 84 à 63. Devant son public, le Legia a notamment été porté par un Carl Ponsar (2,03 m, 28 ans) qui répète les bonnes performances depuis plusieurs semaines.

💪 𝐓𝐚𝐤 𝐣𝐞𝐬𝐭! Zwycięstwo na początek 2026 roku! Legia Warszawa – MKS Dąbrowa Górnicza 84:63 Dziękujemy za tak liczne wsparcie podczas dzisiejszego spotkania! ♥️#legiakosz #legiawarszawa #plkpl #basketball pic.twitter.com/PwxIAk6o2i — 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐑𝐙 𝐏𝐎𝐋𝐒𝐊𝐈🏆 (@LegiaKosz) January 3, 2026

Débloquant d’abord le compteur du Legia sur un 3-points, Carl Ponsar a finalement égalé son record de points sous le maillot varsovien en 28 minutes seulement. Pour la troisième fois de la saison, le Normand a inscrit 17 points, à 6/12 aux tirs. Il avait déjà atteint cette marque le premier novembre contre Wloclawek, puis le 23 décembre contre Krosno : à chaque dans des victoires.

Létal derrière l’arc (3/5 à 3-points) l’intérieur a aussi rassuré ses coéquipiers par sa protection du cercle. L’ancien joueur de Lille, Rouen ou encore de l’ASA a capté 7 de ses 8 rebonds en défense, et intercepté 2 ballons.

Un apport statistique grandissant

Dans le cinq majeur comme en sortie de banc du champion de Pologne en titre, Ponsar a déjà pris part à quatorze matchs de championnat, où il tourne à 9,5 points et 5,1 rebonds en 23 minutes. Son rendement en Basketball Champions League est également très cohérent, pour sa première en Coupe d’Europe (6,8 points, 4,3 rebonds en 20 minutes, 6 matchs joués).

Sa montée statistique correspond à la bonne période du Legia, qui traversait une crise des résultats pendant l’hiver. L’équipe affiche désormais un bilan de 9 victoires pour 5 défaites en championnat et flirte avec le podium, ce qui lui garantit de disputer la Coupe de Pologne. Un bel accomplissement à imputer en partie au Français, arrivé comme simple pigiste médical avant d’être prolongé.