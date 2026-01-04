Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Carl Ponsar égale encore son record de points au Legia Varsovie

POLOGNE - Une nouvelle fois décisif dans la lente remontée au classement du Legia Varsovie, Carl Ponsar a encore inscrit son record de points sous le maillot du club polonais, lors de la large victoire 84-63 face au MKS Dąbrowa Górnicza.
|
00h00
Résumé
Écouter
Carl Ponsar égale encore son record de points au Legia Varsovie

Carl Ponsar a une nouvelle fois porté le Legia Varsovie vers la victoire, pour le premier match de 2026.

Crédit photo : Marcin Bodziachowski - Legia Warszawa

Après une gifle reçue face au leader Gdynia (106-73) le 28 décembre dernier, le Legia Varsovie voulait reprendre sa marche en avant dès son premier match de 2026, face au MKS Dąbrowa Górnicza. Le club de la capitale polonaise, qui sort peu à peu de la crise, a validé sa participation à la Coupe de Pologne en s’imposant 84 à 63. Devant son public, le Legia a notamment été porté par un Carl Ponsar (2,03 m, 28 ans) qui répète les bonnes performances depuis plusieurs semaines.

LIRE AUSSI

Débloquant d’abord le compteur du Legia sur un 3-points, Carl Ponsar a finalement égalé son record de points sous le maillot varsovien en 28 minutes seulement. Pour la troisième fois de la saison, le Normand a inscrit 17 points, à 6/12 aux tirs. Il avait déjà atteint cette marque le premier novembre contre Wloclawek, puis le 23 décembre contre Krosno : à chaque dans des victoires.

Létal derrière l’arc (3/5 à 3-points) l’intérieur a aussi rassuré ses coéquipiers par sa protection du cercle. L’ancien joueur de Lille, Rouen ou encore de l’ASA a capté 7 de ses 8 rebonds en défense, et intercepté 2 ballons.

Carl PONSAR
Carl PONSAR
17
PTS
8
REB
2
PDE
Logo Orlen Basket Liga
LEG
84 63
MKS
LIRE AUSSI

Un apport statistique grandissant

Dans le cinq majeur comme en sortie de banc du champion de Pologne en titre, Ponsar a déjà pris part à quatorze matchs de championnat, où il tourne à 9,5 points et 5,1 rebonds en 23 minutes. Son rendement en Basketball Champions League est également très cohérent, pour sa première en Coupe d’Europe (6,8 points, 4,3 rebonds en 20 minutes, 6 matchs joués).

Sa montée statistique correspond à la bonne période du Legia, qui traversait une crise des résultats pendant l’hiver. L’équipe affiche désormais un bilan de 9 victoires pour 5 défaites en championnat et flirte avec le podium, ce qui lui garantit de disputer la Coupe de Pologne. Un bel accomplissement à imputer en partie au Français, arrivé comme simple pigiste médical avant d’être prolongé.

Pologne
Pologne
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lefree74
un joueur qui a laissé entrevoir de très belles promesses ave5un physique de football 🏈 et des grosses qualités athlétique, dommage que la santé n'a pas suivi , il reviendra jouer plus haut si son corps le laisse tranquille
Répondre
(0) J'aime
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Livenews
À l’étranger
00h00On connaît l’identité du nouveau club étranger de Bruno Cingala-Mata
À l’étranger
00h00Carl Ponsar égale encore son record de points au Legia Varsovie
NBA
00h00Nouvelles rassurantes après la blessure de Maxime Raynaud au genou
À l’étranger
00h00Nick Calathes reçu 7/7 à 3-points avec le Partizan Belgrade !
NCAA
00h00Avec un double-double XXL, Petar Majstorovic porte Long Beach State vers sa première victoire de conférence
NBA
00h00Soirée frustrante pour Zaccharie Risacher, Sidy Cissoko et Rayan Rupert se montrent face aux Spurs sans Victor Wembanyama
EuroLeague
00h00Nando De Colo voudrait quitter l’ASVEL pour le Fenerbahçe Istanbul !
NBA
00h009e double-double de la saison pour Rudy Gobert, toujours précieux pour Minnesota face à Miami
EuroLeague
00h00Le président du Panathinaïkos remet ses joueurs en place après la défaite face à l’Olympiakos
À l’étranger
00h00Petr Cornelie démarre 2026 en force avec une large victoire d’Erokspor à Bursa
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Nouvelles rassurantes après la blessure de Maxime Raynaud au genou
NBA
00h00Soirée frustrante pour Zaccharie Risacher, Sidy Cissoko et Rayan Rupert se montrent face aux Spurs sans Victor Wembanyama
NBA
00h009e double-double de la saison pour Rudy Gobert, toujours précieux pour Minnesota face à Miami
NBA
00h00Victor Wembanyama encore ménagé face à Portland après sa blessure au genou
Zaccharie Risacher face aux New York Knicks d'OG Anunoby au Madison Square Garden
NBA
00h00Risacher et les Hawks s’imposent chez les Knicks pour démarrer l’année
LeBron James a marqué 31 points à 41 ans contre Memphis
NBA
00h00LeBron James fait l’histoire à 41 ans avec 31 points face aux Grizzlies
NBA
00h00Maxime Raynaud sort sur blessure avec les Kings
NBA
00h00Alex Sarr en mode paratonnerre encore une fois productif et régulier
NBA
00h00Ousmane Dieng terminera-t-il la saison avec le champion en titre Oklahoma City ?
NBA
00h00À 37 ans, Nicolas Batum signe son record de points de la saison avec les Clippers
1 / 0