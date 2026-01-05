Mark Williams reste amer après son transfert avorté vers les Lakers

Mark Williams n’a pas digéré l’annulation de son trade vers les Lakers en février dernier. Le pivot de 24 ans, désormais aux Phoenix Suns, s’est exprimé dans le podcast The Old Man and The Three aux côtés de ses coéquipiers Collin Gillespie, Jordan Goodwin et Ryan Dunn, révélant toute sa frustration après cet épisode marquant.

« Honnêtement, je me suis dit : ‘Allez tous vous faire foutre’, vraiment. J’étais enthousiaste à l’idée d’arriver aux Lakers. Je pensais que j’étais le profil qui aurait vraiment pu les aider en playoffs », a confié Williams. L’ancien joueur des Charlotte Hornets avait vu son transfert annulé après avoir échoué à la visite médicale imposée par Los Angeles.

Un échec qui continue de motiver le pivot des Suns

L’histoire avait pourtant bien commencé pour Williams, qui avait joué contre les Bucks la nuit même où il avait appris son trade. « Je venais de jouer ce soir-là contre Milwaukee quand j’ai reçu l’appel. Et puis ils me disent que c’est fini. Je leur ai demandé s’ils ne pouvaient pas revenir sur l’annulation, mais ils ont dit non », se souvient-il.

Jordan Goodwin, alors aux Lakers et aujourd’hui coéquipier de Williams à Phoenix, a été témoin de cette situation inhabituelle. « On pensait que l’affaire était réglée. Et puis un beau jour : boom, que s’est-il passé ? On a dit que son genou était dans un sale état. Mais il venait de jouer la semaine d’avant », explique Goodwin. Dalton Knecht, principal élément de l’échange, avait même déjà vidé son casier.

Cette frustration s’est transformée en motivation supplémentaire face aux Lakers. Williams a brillé lors des trois confrontations de la saison entre Phoenix et Los Angeles, avec des moyennes de 17 points à 22/26 au tir, 7 rebonds et 2 contres en 25 minutes. Les Suns ont remporté deux de ces trois matchs.

Actuellement, le pivot excelle à Phoenix avec 13,1 points à 66,5% de réussite et 8,2 rebonds par match en 27 rencontres. Un dernier match à domicile contre Los Angeles fin février permettra à Williams de poursuivre sa vendetta personnelle.