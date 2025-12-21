Recherche
À l’étranger

Carl Ponsar stoppe l’hémorragie du Legia Varsovie en championnat

POLOGNE - En proie à des difficultés dans les résultats depuis plus d’un mois, le Legia Varsovie a redressé la barre face au GTK Gliwice, avec un Carl Ponsar décisif en fin de match et proche de son record en Pologne.
00h00
Carl Ponsar et le Legia Varsovie ont mis fin à leur série de défaites face au GTK Gliwice.

Crédit photo : Marcin Bodziachowski - Legia Warszawa

Après six matchs sans victoires toutes compétitions confondues, le Legia Varsovie a mis fin – au moins temporairement – à la crise. Le club de la capitale polonaise s’est imposé sur le parquet du GTK (81-89), avec un Carl Ponsar décisif en fin de rencontre.

Menant de quatre points seulement à quelques minutes du buzzer (79-83, 37’), les Varsoviens ont pu s’appuyer dans les derniers instants sur leur intérieur normand, clinique aux tirs du début à la fin de la rencontre. En 26 minutes, Carl Ponsar a même failli égaler son record de points en Pologne avec 15 unités, à 5/6 aux tirs dont 3/4 à 3-points. Le principal demeure que le Français a soulagé le club qui l’a prolongé il y a trois semaines, témoignant d’un sang-froid à toute épreuve malgré la crise sportive.

Dans le cinq majeur comme en sortie de banc du champion de Pologne en titre, Ponsar a déjà pris part à onze matchs de championnat, où il tourne à 8 points et 4,8 rebonds en 22 minutes. Son rendement en Basketball Champions League est également très cohérent, pour sa première en Coupe d’Europe (6,8 points, 4,3 rebonds en 20 minutes, 6 matchs joués).

Si ses minutes et ses statistiques augmentent semaine après semaine, elles devront désormais s’aligner avec des résultats positifs pour le Legia. Le champion 2024-2025 est légèrement décroché de la course au titre à l’heure actuelle (7e, avec 7 victoires en 11 matchs).

 

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket.
