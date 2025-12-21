Carl Ponsar stoppe l’hémorragie du Legia Varsovie en championnat

Après six matchs sans victoires toutes compétitions confondues, le Legia Varsovie a mis fin – au moins temporairement – à la crise. Le club de la capitale polonaise s’est imposé sur le parquet du GTK (81-89), avec un Carl Ponsar décisif en fin de rencontre.

💪 Zła passa przełamana! 𝐖𝐲𝐠𝐫𝐲𝐰𝐚𝐦𝐲 𝐰 𝐆𝐥𝐢𝐰𝐢𝐜𝐚𝐜𝐡 i do stolicy wracamy z tarczą! 🛡️ Dziękujemy za liczne wsparcie podczas dzisiejszego meczu, Legioniści! 💚 GTK Gliwice – Legia Warszawa 81:89#legiakosz #legiawarszawa #plkpl #basketball pic.twitter.com/NAh4Et7fXk — 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐑𝐙 𝐏𝐎𝐋𝐒𝐊𝐈🏆 (@LegiaKosz) December 20, 2025

Menant de quatre points seulement à quelques minutes du buzzer (79-83, 37’), les Varsoviens ont pu s’appuyer dans les derniers instants sur leur intérieur normand, clinique aux tirs du début à la fin de la rencontre. En 26 minutes, Carl Ponsar a même failli égaler son record de points en Pologne avec 15 unités, à 5/6 aux tirs dont 3/4 à 3-points. Le principal demeure que le Français a soulagé le club qui l’a prolongé il y a trois semaines, témoignant d’un sang-froid à toute épreuve malgré la crise sportive.

Dans le cinq majeur comme en sortie de banc du champion de Pologne en titre, Ponsar a déjà pris part à onze matchs de championnat, où il tourne à 8 points et 4,8 rebonds en 22 minutes. Son rendement en Basketball Champions League est également très cohérent, pour sa première en Coupe d’Europe (6,8 points, 4,3 rebonds en 20 minutes, 6 matchs joués).

Si ses minutes et ses statistiques augmentent semaine après semaine, elles devront désormais s’aligner avec des résultats positifs pour le Legia. Le champion 2024-2025 est légèrement décroché de la course au titre à l’heure actuelle (7e, avec 7 victoires en 11 matchs).