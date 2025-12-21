Amine Noua explose son record de points dans la victoire de l’Aris Salonique

Engagé il y a six semaines par le club de Thessalonique, Amine Noua (2,02 m, 28 ans) a réalisé, samedi 20 décembre, un match référence sous le maillot de l’Aris. L’ancien joueur de l’ASVEL a permis au club grec de remporter (après prolongation) son troisième match sur quatre possibles depuis son arrivée, avec un record de points face à Peristeri (81-76).

Noua replace l’Aris dans le top 5 grec

Resté plusieurs mois sans club avant de rejoindre la Grèce, Amine Noua a inscrit 27 points – soit deux fois sa meilleure marque d’alors – à 8/13 aux tirs en 33 minutes. Particulièrement chaud à 3-points (5/8), le Lyonnais a signé le panier de la victoire en prolongation. Il n’a par ailleurs perdu aucun ballon, tout en en distribuant 2 à ses partenaires.

Son impact dans la victoire s’est aussi ressenti en défense, avec 3 contres et 3 rebonds défensifs. Pour composter ce succès, Noua a trouvé en Danilo Andjusic un très bon relais. Le meilleur marqueur de Betclic ÉLITE en 2021 a ajouté 10 points, dans cette opération de remontée au classement de l’Aris.

Avec un bilan positif désormais (6 victoires pour 5 défaites), le club jaune et noir retrouve le top 5 derrière les géants de l’Olympiakos, du Panathinaïkos, du PAOK et de l’AEK. Il devance son adversaire du weekend Peristeri, 6e. La face du club a véritablement changé du tout au tout depuis l’arrivée d’Amine Noua. Il pointait à la 11e place du 13 en ESAKE début novembre.