Esake

Amine Noua explose son record de points dans la victoire de l'Aris Salonique

GRECE - Crucial depuis son arrivée à l'Aris, Amine Noua a inscrit 27 points dans la victoire de son équipe, qui passe dans le positif sous son impulsion.
00h00
Amine Noua explose son record de points dans la victoire de l’Aris Salonique

Amine Noua a une nouvelle fois délivré l’Aris Salonique, qui retrouve le top 5 et un bilan positif dans le championnat grec.

Crédit photo : Aris BC

Engagé il y a six semaines par le club de Thessalonique, Amine Noua (2,02 m, 28 ans) a réalisé, samedi 20 décembre, un match référence sous le maillot de l’Aris. L’ancien joueur de l’ASVEL a permis au club grec de remporter (après prolongation) son troisième match sur quatre possibles depuis son arrivée, avec un record de points face à Peristeri (81-76).

– Journée 11
Noua replace l’Aris dans le top 5 grec

Resté plusieurs mois sans club avant de rejoindre la Grèce, Amine Noua a inscrit 27 points – soit deux fois sa meilleure marque d’alors – à 8/13 aux tirs en 33 minutes. Particulièrement chaud à 3-points (5/8), le Lyonnais a signé le panier de la victoire en prolongation. Il n’a par ailleurs perdu aucun ballon, tout en en distribuant 2 à ses partenaires.

Amine NOUA
Amine NOUA
27
PTS
3
REB
2
PDE
Logo Esake
ARI
81 76
PER

Son impact dans la victoire s’est aussi ressenti en défense, avec 3 contres et 3 rebonds défensifs. Pour composter ce succès, Noua a trouvé en Danilo Andjusic un très bon relais. Le meilleur marqueur de Betclic ÉLITE en 2021 a ajouté 10 points, dans cette opération de remontée au classement de l’Aris.

Avec un bilan positif désormais (6 victoires pour 5 défaites), le club jaune et noir retrouve le top 5 derrière les géants de l’Olympiakos, du Panathinaïkos, du PAOK et de l’AEK. Il devance son adversaire du weekend Peristeri, 6e. La face du club a véritablement changé du tout au tout depuis l’arrivée d’Amine Noua. Il pointait à la 11e place du 13 en ESAKE début novembre.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
