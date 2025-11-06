Recherche
EuroCup

Amine Noua rebondit en Grèce

Grèce - Amine Noua s'est engagé avec l'Aris Salonique. L'ancien intérieur de l'ASVEL retrouve ainsi l'Europe, au sein d'un club grec actuellement en difficulté en championnat, mais compétitif en EuroCup.
00h00
Amine Noua reprend du service en Grèce, à l'Aris Salonique

Crédit photo : acb Photo / Fermín Rodríguez

Amine Noua (2,02 m, 28 ans) a signé à l’Aris Salonique. Après plusieurs mois sans club, le Lyonnais rejoint la formation grecque entraînée par Igor Milicic, actuel sélectionneur de la Pologne. L’Aris, 11e sur 13 en championnat (1 victoire pour 4 défaites), dispute également l’EuroCup où il affiche un bilan équilibré de trois victoires pour autant de défaites.

Un retour attendu en Europe

Après une saison 2024-2025 marquée par un passage remarqué à Grenade (16,1 points et 6,5 rebonds de moyenne en Liga Endesa), Amine Noua devait initialement rejoindre le Japon. Mais son transfert aux Shiga Lake Stars avait été annulé pour raisons familiales. L’intérieur français, passé par le centre de formation de l’ASVEL, a finalement passé ces dernières semaines à s’entraîner à Villeurbanne avec le club rhodanien, en attendant une nouvelle opportunité.

Cet engagement à Salonique permet à Noua de retrouver la compétition au plus haut niveau européen, dans un club historique du basket grec, même si l’Aris connaît un début de saison difficile sur la scène nationale.

Un profil offensif recherché par l’Aris

Avec son expérience en EuroLeague et en Liga Endesa, Amine Noua apporte à l’Aris un profil de scoreur capable d’évoluer sur les deux postes intérieurs. Son adresse extérieure et sa capacité à créer des décalages en transition devraient offrir de nouvelles options à Igor Milicic, dont l’équipe peine à trouver de la régularité. Il sera notamment le coéquipier de l’ancien meneur de Limoges Bryce Jones.

En EuroCup, où le club de Salonique reste en course pour les phases finales, le Français pourrait rapidement s’imposer comme une arme offensive majeure.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
